VIDEO-FLASH! ATTERRAGGIO DA BRIVIDO ALL’AEROPORTO DI HEATHROW, A LONDRA: UN VELIVOLO DELLA COMPAGNIA “AMERICAN AIRLINES” OSCILLA PERICOLOSAMENTE PER VIA DEL VENTO FORTISSIMO E SFIORA LA PISTA CON UN’ALA E CON IL MUSO. IL PILOTA È RIUSCITO IN QUALCHE MODO A MANTENERE IL CONTROLLO, E A PORTARE A TERMINE IL VOLO…-
FLASH! - LEI NELLA PARTE DI LUI, LUI NELLA PARTE DI LEI! FOLLIA O GENIO? NE' L'UNA, NE' L'ALTRA. SEMPLICEMENTE, HA VINTO "IL MONDO AL CONTRARIO" DEL GENERALE 'MUCHO MACHO' VANNACCI. E GRAZIE ALLO SGUARDO VIGILE DI MARIO SECHI ALLA DIREZIONE DI "LIBERO", LIBERI TUTTI DALLA SCHIAVITU' DEI GENITALI. MASCHI SI NASCE, MA GIORGIA MELONI DIVENTA "UOMO DELL'ANNO"! MASSI': CON I FRATELLINI D'ITALIA AL POTERE, L'IDENTITA' SESSUALE E' COME LA SCHEDINA DEL TOTOCALCIO: 1-2-X... (IN COMPENSO SU "LIBERO" NEMMENO UNA RIGA SUL CASO VERDINI)
DAGOREPORT - IL SILURAMENTO DI MINZOLINI È UN CAPITOLO DELLA BATTAGLIA TRA L’ANTI-MELONISMO DI PIERSILVIO-MARINA, INVIPERITI PER L’IRRILEVANZA DI FORZA ITALIA NEL GOVERNO, CONTRO IL LORO EX TUTOR FEDELE CONFALONIERI CHE, IN DUPLEX CON IL BOSS DELL’INFORMAZIONE DEL BISCIONE MAURO CRIPPA, DOPO UNA PASSIONE PER SALVINI, È STATO TRAFITTO DALLA DUCETTA - LA MOSSA DI PIERSILVIO DI ARRUOLARE LA “SINISTRA” BERLINGUER FU FATTA CONTRO CRIPPA E IN BARBA A CONFALONIERI - ANCHE MARINA HA SPEZZATO I RAPPORTI SIA CON CONFA SIA CON L’ALTRO NEO-MELONIANO ALESSANDRO SALLUSTI, REO DI CONFEZIONARE “IL GIORNALE” IN GLORIA DELLA DUCETTA. ’DOBBIAMO TROVARE IL MODO DI RIPRENDERCI IL QUOTIDIANO’’ (LE PORTE DELLA SANITÀ DELLA LOMBARDIA SBARRATE AGLI ANGELUCCI. MA SE BERTOLASO ESCE...) - A “STASERA ITALIA”, AL POSTO DI MINZO, È PRONTA A DECOLLARE SABRINA SCAMPINI, L’INEBRIANTE GIORNALISTA VICINISSIMA ALLA SINTASSI TELEVISIVA PREFERITA DA CRIPPA
FLASH! - COSI' E' STATO SBATTUTO FUORI DA SANREMO LUCIO PRESTA: SIA L'AD ROBERTO SERGIO, SIA IL DIR GEN GIAMPAOLO ROSSI NON VOLEVANO L'IMPOSIZIONE DEGLI OSPITI SCELTI DALL'AGENTE. E QUANDO PRESTA HA CHIESTO L'APPOGGIO DI AMADEUS, SI E' SENTITO RISPONDERE PICCHE: LUI, COME DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL, ERA D'ACCORDO CON I VERTICI DELLA RAI (SI SUSSURRA DI CONTRASTI ANCHE TRA PRESTA E IL SUO ASSISTITO DALLE UOVA D'ORO, CHECCO ZALONE)
FLASH! - IN ISRAELE 250 UOMINI DELLA CIA STANNO CERCANDO DI CONVINCERE I DUE MEMBRI DEL GABINETTO RISTRETTO DI GUERRA (IL MINISTRO DELLA DIFESA GALLANT E IL MODERATO BENNY GANTZ, IN TESTA AI SONDAGGI) A SFIDUCIARE IL TERZO COMPONENTE, IL PREMIER BIBI NETANYAHU, CONSAPEVOLE CHE FINCHE' C'E' GUERRA C'E' SPERANZA DI RESTARE AL POTERE. LE DIMISSIONI SONO L'UNICA VIA PER AFFRONTARE IL PIANO DI PACE PROPOSTO DAL PRESIDENTE EGIZIANO AL SISI E DAL RE DI GIORDANIA...
FLASH! – AVVISATE LA DUCETTA: IL GIURÌ D'ONORE, PROMOSSO DA CONTE CONTRO MELONI, VERRÀ GUIDATO DA GIORGIO MULÈ, VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA DI FORZA ITALIA E VICINO A MARINA BERLUSCONI, SPESSO CRITICO NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E DELLA PREMIER, AL PUNTO CHE SI VOCIFERA CHE SIA D’ACCORDO CON L’ACCUSA DI PEPPINIELLO APPULO: SVENTOLANDO IL FAMOSO FAX SUL VIA LIBERA AL MES DA PARTE DELL'EX MINISTRO LUIGI DI MAIO, CON IL GOVERNO CONTE II ORMAI DIMISSIONARIO, LA MELONI HA DETTO FALSITÀ NELL’AULA DELLA CAMERA…