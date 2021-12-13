VIDEO-FLASH! - AVVISATE LE TOGHE: PATRIZIA GROPPELLI IN SALLUSTI FILMA IL COMPAGNO INTENTO A SCRIVERE UN LIBRO, “IL SECONDO”. STARÀ FORSE PARLANDO DEL SEQUEL DE “IL SISTEMA”, CHE HA TERREMOTATO LA MAGISTRATURA CON LE RIVELAZIONI DI LUCA PALAMARA? DI CERTO C’È CHE USCIRÀ A GENNAIO…-
DRAGHI NON RICEVE - IL GOVERNO NON CONVOCHERÀ I SINDACATI PRIMA DELLO SCIOPERO GENERALE DEL 16 DICEMBRE, SECONDO QUANTO TRAPELA DA FONTI PARLAMENTARI - LA CONVOCAZIONE NON DOVREBBE ESSERE IMMEDIATA NEANCHE DOPO LA MANIFESTAZIONE - LANDINI: "SE C'È UN CONFRONTO, NOI AL TAVOLO DI TRATTATIVA SIAMO SEMPRE ANDATI E SIAMO SEMPRE PRONTI"
CAFONALINO - TOH, CHI SI RIVEDE! PER IL RITORNO DE "LA TOSCA" DI PUCCINI AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA RICOMPAIONO IN PUBBLICO ISABELLA BORROMEO E IL PLAYBOY MANUELE MALENOTTI, PAPARAZZATI NELL'ESTATE DEL 2020 AVVINGHIATI IN UN RISTORANTE DELL'ARGENTARIO DOPO CHE DAGOSPIA AVEVA RIVELATO LA FINE DEL MATRIMONIO TRA LA SORELLA DI BEATRICE E LAVINIA ELKANN E IL PETROLIERE UGO BRACHETTI PERETTI… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…