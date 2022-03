LA SPORCA GUERRA - APERTURA AL COMPROMESSO: UN CONSULENTE DI ZELENSKY HA ELABORATO ALCUNE CONDIZIONI PER DISCUTERE DEL RIFIUTO DI INGRESSO NELLA NATO DELL’UCRAINA, SECONDO L’AGENZIA RUSSA NOVOSTI - ZELENSKY AL PARLAMENTO INGLESE: “RESISTIAMO COME VOI AI NAZISTI” (IL VIDEO IN CUI FA L'OCCHIOLINO) - TELEFONATA PUTIN-BENNETT – “BELLA CIAO” DIVENTA L’INNO DELLA RESISTENZA UCRAINA - CRITICHE ALLA GRAN BRETAGNA: HA ACCOLTO SOLO 300 PROFUGHI - LA FERRARI SOSPENDE I RAPPORTI CON LA RUSSIA - GLI USA VOGLIONO BLOCCARE ANCHE L’ORO DELLA RUSSIA - IL VATICANO CHIAMA MOSCA - IN ALLERTA 130 JET NATO NELL’EST EUROPA - VIDEO