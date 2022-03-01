MONZA STUDENTI LICEO ZUCCHI monza studenti liceo zucchi
VIDEO-FLASH! LA BRIANZA CANTA PER LA PACE – A MONZA GLI STUDENTI DEL LICEO ZUCCHI SONO SCESI IN PIAZZA: CHI SI TIENE PER MANO, CHI HA I COLORI DELL’UCRAINA SUL VOLTO: TUTTI INSIEME HANNO INTONATO “HALLELUJAH” DI JEFF BUCKLEY - VIDEO-
VENDITTI E SEGRETI – IL MATRIMONIO CON SIMONA IZZO FINITO, COME RACCONTO' LEI, A CAUSA DELLE SCAPPATELLE DI LUI, L’AMORE “NELL’OMBRA” CON MONICA LEOFREDDI, LA DENUNCIA PER VILIPENDIO ALLA RELIGIONE PER IL VERSO “AMMAZZA GESU’ CRI’ QUANTO SEI FIGO” E LE VOMITATE INSIEME A IVAN GRAZIANI - IL CANTAUTORE CHE OGGI COMPIE 73 ANNI VOLEVA FARE IL NOTAIO, E’ STATO VITTIMA DI BULLISMO E HA 30 PAIA DI RAY-BAN: “ME LI HA FATTI SCOPRIRE UNA RAGAZZA…” – IL CAMEO NE "LA GRANDE BELLEZZA" E L’IMITAZIONE DI CORRADO GUZZANTI: VIDEO STRACULT
“QUESTO È PEGGIO DI UNA GUERRA” - L’ANALISI DEL GENERALE FRANCO ANGIONI: “UNA GUERRA VA DICHIARATA, ANZITUTTO. E NON È UN FATTO FORMALE MA SOSTANZIALE. PERCHÉ UNA GUERRA QUANDO È TALE È SOGGETTA A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. PUTIN NON L'HA DICHIARATA. HA INVASO. SENZA DOVERSI ATTENERE A QUEI CODICI” - “NON MIRA ALLA CANCELLAZIONE DELL’UCRAINA MA ALLA SUA NORMALIZZAZIONE, AD AVERE UN REGIME AMICO. L’INGRESSO NELLA NATO DI KIEV SAREBBE UN ERRORE. UN GROSSO RISCHIO, MA NON MI PARE CHE A WASHINGTON O A BRUXELLES INTENDANO CORRERLO”
GONG! CALTAGIRONE SALE SUL RING DI GENERALI - TRA DOMANI E GIOVEDÌ SCODELLERÀ LA LISTA “LUNGA” PER INCROCIARE I GUANTONI CON NAGEL DI MEDIOBANCA - PER LA PRESIDENZA SI FA IL NOME DI CLAUDIO COSTAMAGNA. PER L'AD RESTA TRA I FAVORITI IL NOME DEL BANCHIERE DIEGO DE GIORGI, APPREZZATO ANCHE DA DEL VECCHIO – A CHI ANDRÀ IL VOTO DEI BENETTON CON IL LORO 3,97%?
LA SPORCA GUERRA - APERTURA AL COMPROMESSO: UN CONSULENTE DI ZELENSKY HA ELABORATO ALCUNE CONDIZIONI PER DISCUTERE DEL RIFIUTO DI INGRESSO NELLA NATO DELL’UCRAINA, SECONDO L’AGENZIA RUSSA NOVOSTI - ZELENSKY AL PARLAMENTO INGLESE: “RESISTIAMO COME VOI AI NAZISTI” (IL VIDEO IN CUI FA L'OCCHIOLINO) - TELEFONATA PUTIN-BENNETT – “BELLA CIAO” DIVENTA L’INNO DELLA RESISTENZA UCRAINA - CRITICHE ALLA GRAN BRETAGNA: HA ACCOLTO SOLO 300 PROFUGHI - LA FERRARI SOSPENDE I RAPPORTI CON LA RUSSIA - GLI USA VOGLIONO BLOCCARE ANCHE L’ORO DELLA RUSSIA - IL VATICANO CHIAMA MOSCA - IN ALLERTA 130 JET NATO NELL’EST EUROPA - VIDEO
IL CAPOLAVORO DI LAUTARO NON BASTA: L’INTER ESPUGNA ANFIELD MA E’ FUORI DALLA CHAMPIONS – IL LIVERPOOL VOLA AI QUARTI DI CHAMPIONS FACENDO VALERE LO 0-2 DELL'ANDATA A SAN SIRO: IL ROSSO A SANCHEZ CAMBIA LA GARA. DUE PALI E UNA TRAVERSA COLPITI DAI PADRONI DI CASA - ALLARME INFORTUNI PER INZAGHI: DE VRIJ E BROZOVIC A RISCHIO PER IL TORINO...
CAFONALINO - DUE SPETTACOLI SOLD OUT AL CINEMA "NUOVO AQUILA" DI ROMA PER LA PRIMA DI "GIULIA", IL TERZO FILM DEL REGISTA CIRO DE CARO - TUTTO IL CAST PRESENTE: LA PROTAGONISTA ROSA PALASCIANO, ACCOMPAGNATA DAGLI INTERPRETI VALERIO DI BENEDETTO E FABRIZIO CIAVONI, PRESENTATI DA MIMMO CALOPRESTI - IN SALA DANIELE LUCHETTI, GMAX, LIDIA VITALE, BLU YOSHIMI, DONATELLA PASCUCCI E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
DORMIRE DAVANTI ALLA TV CI SPAPPOLA IL CERVELLO - MELANIA RIZZOLI: "ADDORMENTARSI CON IL TELEVISORE ACCESO NON È SALUTARE E A LUNGO ANDARE PUÒ RISULTARE ADDIRITTURA PERICOLOSO" - "L'ESPOSIZIONE ALLA LUCE ARTIFICIALE NOTTURNA INFATTI, È RISULTATA RESPONSABILE DI ALTERAZIONE DEL METABOLISMO ORMONALE E DI ALTRI PROCESSI BIOLOGICI CHE INFLUISCONO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE, FINO AD INCIDERE SUL METABOLISMO LIPIDICO CHE REGOLA IL SOVRAPPESO " - "DIMENTICARE DI SPEGNERE LO SCHERMO E LA LUCE TIENE IL CERVELLO IN STATO DI ALLERTA CONTINUO, POICHÉ..."