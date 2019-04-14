IL VENDITORE AMBULANTE ARABO
IL VENDITORE AMBULANTE ARABO E LA SUA INCREDIBILE PERFORMANCE
IL VENDITORE AMBULANTE ARABO
SALVINI METTE IL PISTOLONE IN MANO ALLE FORZE DELL’ORDINE: “A GIUGNO AVRANNO IN DOTAZIONE LA PISTOLA ELETTRICA" - A SETTEMBRE 2018 ERA PARTITA LA SPERIMENTAZIONE IN DODICI CITTÀ ITALIANE - SARÀ AFFIDATA A POLIZIA, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA, MA DOPO CHE DIVERSI COMUNI HANNO CHIESTO L'ESTENSIONE ANCHE AI VIGILI URBANI, È STATA INSERITA LA POSSIBILITÀ PER I COMUNI ITALIANI OLTRE I 100MILA ABITANTI DI DOTARE GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI PISTOLE… - VIDEO: COME FUNZIONA IL TASER
ALITALIA, CHI SE LO PRENDO ‘STO PACCO? - DOPO L'USCITA DI SCENA DI ATLANTIA, IL GOVERNO CERCA NUOVI SOCI E TORNA L'IPOTESI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - PUBBLICAMENTE FRENATA DAL PRESIDENTE DELL'ACRI GIUSEPPE GUZZETTI (“NON FAREI MAI UN INVESTIMENTO IN ALITALIA”), CDP SI È GIA’ CHIAMATA FUORI APPELLANDOSI A UN DIVIETO STATUTARIO CHE PERÒ ALCUNI RITENGONO POSSA ESSERE SUPERATO - FINORA LA COMPAGNIA E’ COSTATA ALL’ITALIA 9 MILIARDI DI EURO…
CAFONALINO - LA FESTA PIÙ DIVERTENTE (E FOLLE) DELLA MILANO DESIGN WEEK 2019 È FIRMATA TOILETPAPER E YOOX - NEL SALONE D’ONORE DELLA TRIENNALE UNA CENA IN STILE OKTOBERFEST CON PATTINATORI, SETTE DRESS CODE DIVERSI, PHOTOCALL CON AEREI IN PARTENZA E UN DJ SET «MOBILE» FINO A TARDA NOTTE - DA BARBARA BERLUSCONI A MARIA ELENA BOSCHI, DA RENATO POZZETTO A GHALI FINO A MARICA PELLEGRINELLI, ECCO CHI C’ERA - FOTOGALLERY
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IO VIVO, TUMORE BRUCIATO - SARÀ POSSIBILE BRUCIARE ALCUNI TUMORI IN UN SECONDO GRAZIE ALL’UTILIZZO DI FASCI DI ELETTRONI GENERATI VIA LASER: È QUANTO SCOPERTO DA GABRIELE GRITTANI, SCIENZIATO BARESE CHE LAVORA NEL CENTRO DI RICERCA DI PRAGA – IL FISICO NUCLEARE HA BREVETTATO IL NUOVO SISTEMA CHE PROMETTE MAGGIORE EFFICACIA NELLA CURA ALLE NEOPLASIE AL…