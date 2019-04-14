VIDEO FLASH - COMICO, IMBONITORE, BRILLANTE: GUARDATE QUESTO VENDITORE AMBULANTE CHE, A ROMA, DIMOSTRA COS'E' IL MARKETING - PER VENDERE PICCOLI UTENSILI DA CUCINA METTE IN SCENA UN PICCOLO SHOW CON IL SUO SLANG ARABO-ROMANELLO TUTTO DA RIDERE: "QUESTO 'O METTI DENDRO 'A BADADA...SPIN E VAI AVANTI, SPIN E ENTRI NAAA BADADA...E POI LA SVITI. E SENNO' METTI 'A CARODA DENDRE A BADADA" - VIDEO

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IL VENDITORE AMBULANTE ARABO

IL VENDITORE AMBULANTE ARABO E LA SUA INCREDIBILE PERFORMANCE

 

 

 

 

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SALVINI METTE IL PISTOLONE IN MANO ALLE FORZE DELL’ORDINE: “A GIUGNO AVRANNO IN DOTAZIONE LA PISTOLA ELETTRICA" - A SETTEMBRE 2018 ERA PARTITA LA SPERIMENTAZIONE IN DODICI CITTÀ ITALIANE - SARÀ AFFIDATA A POLIZIA, CARABINIERI E GUARDIA DI FINANZA, MA DOPO CHE DIVERSI COMUNI HANNO CHIESTO L'ESTENSIONE ANCHE AI VIGILI URBANI, È STATA INSERITA LA POSSIBILITÀ PER I COMUNI ITALIANI OLTRE I 100MILA ABITANTI DI DOTARE GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI PISTOLE… - VIDEO: COME FUNZIONA IL TASER

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