July 28, 2023
VIDEO FLASH - COSA SUCCEDE SE UN MARITO INCAUTO SI METTE A DANZARE IN STRADA ACCANTO A UNA BALLERINA SEMINUDA? CHE ALL’IMPROVVISO SBUCA LA MOGLIE INCAZZATA COME UNA BISCIA CHE GLI RIMETTE GLI ORMONI SOTTO CHIAVE A SUON DI SGANASSONI…-
July 28, 2023
ALAIN, L'EBREO SCOPANTE! (VERSIONE AGGIORNATA) - LA CARRIERA DI UN LIBERTINO SPECIALIZZATO NEL FAR FELICI (PER 15 MINUTI) LE MEJO CARAMPANE DE' NOANTRI - NESSUNO, DELLA CONVENTICOLA DEI DONGIOVANNI COLTI, SNOB E CHIC (ECO, GUGLIELMI, CACCIARI, ETC.) HA RISCOSSO PIÙ SUCCESSO NEL "RIMORCHIO CULTURALE" DI COLUI CHE SPOSÒ MARGHERITA, LA FIGLIA DELL’AVVOCATO, PER ESSERE POI MESSO ALLA PORTA CON UNO STRATAGEMMA CHE SOLO LA PERFIDIA DEGLI AGNELLI POTEVA INVENTARSI - ALCUNE ALAIN-VICTIMS: DALLA MARCHESA SANDRA VERUSIO A BENEDETTA FUMI EX PRINCIPESSA LANZA DI SCALEA, DA EMMA BINI, EX MOGLIE DI PHILIPPE LEROY, ALL’ANTIQUARIA ALESSANDRA DI CASTRO, DALLA ZARINA DI “VOGUE” FRANCA SOZZANI A ROSI GRECO, CHE RIUSCÌ NELL’IMPRESA DI CONDURLO ALL’ALTARE. L'UNICA A SFANCULARLO FU IRENE GHERGO, LA MADONNA DEI PARIOLI, CHE UN BEL GIORNO LO MISE ALLA PORTA CON UN SECCO "SEI NOIOSO…"
DAGOREPORT - CHE NE SARÀ DI FORZA ITALIA? FINO AL CONGRESSO, CHE SI CELEBRERÀ AD APRILE, NON SI MUOVERÀ FOGLIA: MARINA E PIER SILVIO BERLUSCONI VOGLIONO TENERE SULLA GRATICOLA TAJANI, SEMPRE PIÙ OSTAGGIO DELLA MELONI – RENZI E SALVINI SI MUOVONO NELL'OMBRA, FLIRTANDO CON LICIA RONZULLI, PER PAPPARSI FORZA ITALIA, CON DENIS VERDINI GRAN BURATTINAIO – L’INSOFFERENZA DEI FIGLI DEL CAV PER IL BLA BLA DA POMPIERE DI GIANNI LETTA E LA TENSIONE (NON RIENTRATA) TRA MARINA BERLUSCONI E LA DUCETTA SULLA GIUSTIZIA...
FLASH! – COME MAI FEDERICA PELLEGRINI NEL GIRO DI 24 ORE HA CAMBIATO L’IDEA SULLA SUA GRAVIDANZA, CONFERMANDO IL DAGO-SCOOP CON UN VIDEO SU INSTAGRAM? OGGI, INTERVISTATA DA “LA REPUBBLICA”, A PROPOSITO DELLE VOCI SULLA PROSSIMA MATERNITA’, LA “DIVINA” RISPONDE CON TONO RISENTITO, E ANCHE CRIPTICO: “IL TUTTO MI SEMBRA INSOPPORTABILE E ASSURDO, PERCHÉ SI PARTE SEMPRE DA UN PRESUPPOSTO FISICO CHE IO NON TOLLERO”? MA CHE VOR DI’? AH, SAPERLO…
DAGOREPORT – DAVANTI AL MANCATO INVITO DI GIORGIA MELONI A MACRON, PER IL VERTICE SULLE MIGRAZIONI, ANCHE AL QUIRINALE SONO SBOTTATI: “LA SIGNORA NON SI È EVOLUTA” - MATTARELLA SAPEVA CHE LA DUCETTA AVREBBE FATTO L’ENNESIMO SGARBO AL SUO AMICO EMMANUEL MA NON E' INTERVENUTO: IL COLLE NON CHIAMA PER SENTIRE DIRE "NO" – PROBLEMI IN CASA FRATELLI D’ITALIA: NEL PARTITO L'ANIMA MANETTARA, CHE E' MAGGIORANZA, MUGUGNA PER I CASI SANTANCHÈ E LA RUSSA – TRA SETTEMBRE E OTTOBRE POSSIBILE RIMPASTO: OLTRE ALLA SANTANCHE', LA DUCETTA VUOLE ACCOMPAGNARE ALL’USCITA VALDITARA, PICHETTO E ABODI…
DAGOREPORT! VOILA', RICICCIA LA MARGHERITA? FRANCESCO RUTELLI HA CONTATTATO IL SUO EX PORTAVOCE, PAOLO GENTILONI, E GLI HA PROPOSTO DI RIESUMARE IL PARTITO DEI CATTOLICI-DEM – IL COMMISSARIO EUROPEO, DA VERA “SAPONETTA” QUAL È, HA NICCHIATO, PER DUE MOTIVI. PRIMO: I CATTO-DEM DI BASE RIFORMISTA (GUERINI & FRIENDS) NON VOGLIONO USCIRE DAL PD PRIMA DELLE EUROPEE DI GIUGNO 2024 (PER NON FORNIRE ALIBI A ELLY SCHLEIN DELL'EVENTUALE SCOPPOLA) - SECONDO: GENTILONI (PENSATE UN PO') È UNA RISERVA BUONA PER OGNI STAGIONE, DAL NAZARENO A PALAZZO CHIGI…