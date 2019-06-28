VIDEO-FLASH! DEMOLITO IL PONTE MORANDI! LE IMMAGINI DELL'ABBATTIMENTO CON L'ESPLOSIVO. A GENOVA PRESENTE ANCHE IL VICEPREMIER SALVINI - CIRCA 3500 LE PERSONE SFOLLATE - SCHIERATI PIU' DI 400 UOMINI DELLE FORZE DELL'ORDINE PER LA SICUREZZA DELLA ZONA - IL RISCHIO SCIACALLI- VIDEO

-

Condividi questo articolo

PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO ponte morandi demolito ponte morandi demolito

 

PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute