L'esplosione in diretta
?@RaiNews#PonteMorandi pic.twitter.com/z2ugmZG5GZ— Pablita (@saluti37) 28 giugno 2019
PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO ponte morandi demolito
VIDEO-FLASH! DEMOLITO IL PONTE MORANDI! LE IMMAGINI DELL'ABBATTIMENTO CON L'ESPLOSIVO. A GENOVA PRESENTE ANCHE IL VICEPREMIER SALVINI - CIRCA 3500 LE PERSONE SFOLLATE - SCHIERATI PIU' DI 400 UOMINI DELLE FORZE DELL'ORDINE PER LA SICUREZZA DELLA ZONA - IL RISCHIO SCIACALLI- VIDEO-
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PONTE MORANDI DEMOLITO PONTE MORANDI DEMOLITO ponte morandi demolito
CAFONALINO – ENRICO VANZINA MATTATORE ALLA PRESENTAZIONE DEL PRIMO ROMANZO DI ANDREA PURGATORI, “QUATTRO PICCOLE OSTRICHE”, CON FIORENZA SARZANINI CHE CI TIENE A PRECISARE: “È UN ROMANZO, MA DI CRONACA” – PAOLO MIELI INCRAVATTATISSIMO NONOSTANTE L’AFA, VALSECCHI SCAMICIATO. E POI IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO, GIUSEPPE DI PIAZZA, BRUNO E ANNALISA MANFELLOTTO…
IL RISTORANTE PIÙ BELLO AL MONDO COL MANZO SCADUTO - PARLANO GLI CHEF DI ''GROTTA PALAZZESE'' DI POLIGNANO A MARE, UNO DEI LUOGHI PIÙ FAMOSI AL MONDO, DOPO LA FIGURACCIA DELLA MULTA, TRA MANZO GIAPPONESE SCADUTO E PESCE NON TRACCIABILE. ''L'UNICO ERRORE CHE CI RIMPROVERIAMO È…''