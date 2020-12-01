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VIDEO-FLASH! - DLIN-DLON. CHI SUONA ALLA MIA PORTA? UN ORSO! – SPAVENTOSO INCONTRO RAVVICINATO PER UNA FAMIGLIA IN FLORIDA CHE SI RITROVA DIETRO LA PORTA UN SIMPATICO CARNIVORO: L’ANIMALE DISTRUGGE LE DECORAZIONI NATALIZIE E POI CON IL NASO SUONA IL CAMPANELLO…-
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MAI DIRE RAI? MAI DIRE NETFLIX! - LA ''NETFLIX DELLA CULTURA'' VOLUTA DA FRANCESCHINI, DOPO ''SOLI'' SEI MESI FORSE VEDRÀ LA LUCE CON LA CHILI DI STEFANO PARISI E LA CDP. OVVIAMENTE IN RAI SI LAGNANO CHE A TRASMETTERE GLI EVENTI CULTURALI (TEATRO, MOSTRE, CONCERTI) NON SIA LA TV PUBBLICA. MA IL PROBLEMA NON È CHI TRASMETTE, BENSÌ LA MISERA DOTAZIONE ECONOMICA: 28 MILIONI DI EURO. QUANTO SPENDE NETFLIX PER PRODURRE 5 EPISODI DI ''HOUSE OF CARDS''…
GROSSO GUAIO A PALAZZO CHIGI! LA MINISTRA LAMORGESE SMENTISCE LA VERSIONE DEL GOVERNO E INVECE DI METTERE UNA TOPPA SUL CASO DELLA SCORTA DI CONTE, APRE UNA VORAGINE - NON SOLO DICE CHE NON C'È NESSUNA RELAZIONE DI SERVIZIO (FATTA TRAPELARE DA CASALINO AI GIORNALI), HA CONFERMATO CHE GLI AGENTI SONO INTERVENUTI SOLO PER SALVARE LA COMPAGNA DEL PREMIER DALLE DOMANDE DELLA IENA FILIPPO ROMA - LA PROPRIETARIA DEL PLAZA ERA "CHIARAMENTE TURBATA". MA NEL VIDEO DI DAGOSPIA NON LO ERA AFFATTO, SOLO INTERESSATA A NASCONDERE IL SUO BORSONE DA PALESTRA. CHE L'AGENTE PROMETTE DI RECUPERARE PERSONALMENTE, MANCO FOSSE UN FATTORINO - MA DAVVERO IL LAVORO DELLA SCORTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO È QUESTO? - VIDEO
GRAN CASINO A MILANO - MA COME, UNICREDIT DOVEVA PRIVATIZZARE MONTE DEI PASCHI E ORA CI TROVIAMO CHE UNA BANCA TECNICAMENTE FALLITA NAZIONALIZZI LA SECONDO BANCA ITALIANA? - DI MUSTIER SI PUÒ DIRE TUTTO IL MALE POSSIBILE MA UNA COSA ERA RIUSCITO A MANTENERE: LA BANCA FUORI DAI GIOCHI DELLA POLITICA. DOPO AVER COLLOCATO QUELL’AMEBA DI PADOAN, I SUGGERIMENTI CHE STANNO ARRIVANDO DA GUALTIERI E COMPAGNUCCI SONO MARCO MORELLI E MARINA NATALE - PER ORA LA SOLA CERTEZZA È CHE PADOAN VUOLE IL SUO EX CAPO DI SEGRETERIA, FABRIZIO PAGANI. E CHE CLAUDIA PARZANI HA VIVAMENTE CONSIGLIATO AL SUO CARO AMICO MUSTIER DI NON ATTENDERE LA FINE DEL MANDATO E DI MOLLARE SUBITO...
ANCHE LE MAESTRE SCOPANO! - VICINO ALLE SCUOLE E AGLI ASILI NIDO DI TORINO SPUNTANO POSTER DI 3 MAESTRE TETTE AL VENTO. UNA PROVOCAZIONE A FIRMA DEL “BANKSY TORINESE” CONTRO LA PRATICA DEL REVENGE PORN, DI CUI E’ STATA VITTIMA L’INSEGNANTE LICENZIATA PER LE FOTO HARD FINITE NELLA CHAT DEL CALCETTO. PIACERA’ L’INIZIATIVA ALLA SINDACA APPENDINO, CHE SI ERA TANTO SPESA A FAVORE DELL’EDUCAZIONE SESSUALE?
"MARADONA NON CE LO PASSAVANO PIU’ AL TELEFONO, DICEVANO CHE DORMIVA: NON CI CREDIAMO" – GLI EX COMPAGNI DI NAZIONALE DI DIEGO SI SENTIVANO IN CHAT. SANNO CHE IL LORO CAPITANO ALLA FINE SI È LASCIATO MORIRE – LA MALEDIZIONE DELL’ARGENTINA CAMPIONE DEL MONDO ’86: JOSÈ CUCIUFFO UCCISO DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA. IL TATA BROWN SE N'È ANDATO L'ANNO SCORSO ORMAI IN DEMENZA SENILE. E IL CT CARLOS BILARDO? ANCORA NON GLI HANNO DETTO CHE DIEGO È MORTO, LUI HA L'ALZHEIMER… - VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…
EFFETTI COLLATERALI, EFFICACIA, TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SUL VACCINO PFIZER (E LO SAPPIAMO GRAZIE AGLI INGLESI) - IL DOTT. PRESICCE: ''OGGI IL REGNO UNITO HA APPROVATO IL PRIMO VACCINO ANTI-SARS-COV-2 E DAL REPORT UFFICIALE SCOPRIAMO COSE MOLTO INTERESSANTI. SU 2000 PAZIENTI CON IL FARMACO, 8 SI SONO INFETTATI (162 NEL GRUPPO PLACEBO) - MOLTO COMUNI MAL DI TESTA, DOLORE ALLE MEMBRA, STANCHEZZA. COMUNI NAUSEA E GONFIORE NEL SITO DI INOCULO - NON È INDICATO IN GRAVIDANZA, IN ALLATTAMENTO E ANCHE…