calcio alla ballerina in pakistan 2 calcio alla ballerina in pakistan 3 calcio alla ballerina in pakistan 1
VIDEO-FLASH! FOLLIA IN PAKISTAN DOVE UN UOMO HA SCARAVENTATO UNA BALLERINA A TERRA CON UN CALCIO SUL PETTO DURANTE UNA FESTA: LA DONNA SI STAVA ESIBENDO IN UNA DANZA TRADIZIONALE, MA L’AGGRESSORE HA RITENUTO CHE LE SUE MOVENZE FOSSERO TROPPO PROVOCANTI…-
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CANINO AVVELENATO – FABIO CANINO SI TOGLIE UN MACIGNO DALLA SCARPA E SFANCULA, NEMMENO TROPPO VELATAMENTE, ADINOLFI CHE AVEVA PARLATO DI “GAY UNO”: “DOBBIAMO SCENDERE A QUESTO SQUALLORE? SONO TRISTI COMMENTI DA BAR DI GENTE CHE CERCA 15 SECONDI DI CELEBRITÀ. I GAY IN RAI? HANNO FATTO DEL LORO MODO DI ESSERE UN MANIFESTO. OPPURE SONO RACCOMANDATI. ECCO LA VERA DIFFERENZA IN RAI: PRIMA A RACCOMANDARE ERANO SOLO GLI ETERO. ORA LO FANNO ANCHE I GAY”- E SU ALBERTO MATANO…
FLASH! – SIETE CURIOSI DI CAPIRE PERCHE’ IL TRAFFICO IN LIGURIA E’ PARALIZZATO? CHIEDETE A PLACIDO MIGLIORINO, RESPONSABILE UFFICIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, NONCHÉ CONSULENTE DELLA PROCURA DI GENOVA, PERCHE’ 20 GIORNI FA HA CAMBIATO LE REGOLE DELLE ISPEZIONI NELLE GALLERIE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA, STRACCIANDO UN PROTOCOLLO CHE LUI STESSO AVEVA FIRMATO 3 MESI FA – LO SA LA MINISTRA PAOLA DE MICHELI CHE MIGLIORINO È UN GRILLINO SFEGATATO AL PUNTO DI FARE UNA RACCOLTA FIRME SU CHANGE PER ‘’DI MAIO PREMIER’’?
COME FINIRÀ LA GUERRA INTESA-UBI – DOPO LA SCONTATA BOCCIATURA DELL’ISTITUTO BRESCIANO-BERGAMASCO (L'OFFERTA ‘’NON È CONCORDATA’’ E ’’NON È CONVENIENTE”) E L’ALTRETTANTO SCONTATA REPLICA DI INTESA (“LA PAROLA VA AGLI AZIONISTI”), VEDRETE CHE NEGLI ULTIMI GIORNI DELL’OPS, CON UN RILANCIO A SUON DI BIGLIETTONI, MESSINA SI PORTERÀ A CASA UBI – DOPODICHE’, AVVISATE SERGIO EREDE E URBANO CAIRO, CHE NEL MIRINO DI MESSINA E NAGEL C’E’ IL ''CORRIERE DELLA SERA''...
DYBALA-CR7 SHOW! LA JUVE SPAZZA VIA IL TORO. RONALDO A SEGNO SU PUNIZIONE (E' LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI). LA PROTESTA CON SARRI PER I POCHI PALLONI GIOCATI: ECCO LA REPLICA DEL TECNICO BIANCONERO - DE LIGT ANCORA MANO LESTA: QUELLO DEL DERBY È SOLO L'ULTIMO DI UNA SERIE DI DISCUSSI EPISODI... - IL DIFENSORE OLANDESE E DYBALA AMMONITI: SALTERANNO IL MILAN – BUFFON DA RECORD: 648 PARTITE IN A (SUPERATO MALDINI) - VIDEO
CAFONALINO DELLE “STELLE CADENTI” - MAI TITOLO FU PIÙ AZZECCATO! ANNALISA CHIRICO PRESENTA IL SUO LIBRO ALLA CASINA VALADIER E CHI PARLA? MATTEO SALVINI! - IL 'CAPITONE' NON SA PIÙ CHE DIRE E LA BUTTA LÀ: “NON SONO DI DESTRA", POI DÀ DEL CRETINO A ZINGARETTI E RITRATTA SUBITO: “RITIRO L’AGGETTIVO” – "LA MELONI MANGIA CONSENSI? SE RIMANE NEL CENTRODESTRA VA BENE COSÌ” - LA CHIRICO INVECE BACIA E ABBRACCIA TUTTI: DAL PRESIDENTE DI HUAWEI ITALIA DE VECCHIS ALL’AMBASCIATORE DI ISRAELE DROR EYDAR E MALAGÒ...
CHI VA PIANO, LA VACANZA SE LA GODE ANCHE SE NON VA LONTANO - SARÀ UN'ESTATE DAL TURISMO SLOW. ARCHIVIATI I VIAGGI LONTANISSIMI, MA ANCHE QUELLI LOW COST O MORDI E FUGGI, CHI DECIDE DI PARTIRE LO FA CON UNO SPIRITO LENTO – NELLE PREFERENZE DEGLI ITALIANI LA SPIAGGIA PERDE 10 PUNTI MENTRE PRENDE SEMPRE PIÙ PIEDE LA MONTAGNA O LA CAMPAGNA – SARÀ UN’ESTATE PER SCOPRIRE I BORGHI D’ITALIA E PER SPERIMENTARE LA FOREST THERAPY…
NON PERDONATE PER FARE UN FAVORE AGLI ALTRI: FATELO A VOI STESSI – MELANIA RIZZOLI: “SAPER PERDONARE, RIDUCENDO LA SPIRALE DI EMOZIONI NEGATIVE CHE INTERVENGONO QUANDO SI SUBISCE UN TORTO, SIGNIFICA RIDURRE LA RUMINAZIONE, IL RANCORE, LA RABBIA E TUTTE QUELLE EMOZIONI DELETERIE CHE NON AIUTANO A SUPERARE L'EVENTO NEGATIVO. L'INCAPACITÀ DI CLEMENZA, OLTRE A MOSTRARE DANNI SUL BENESSERE PSICOLOGICO, HA EFFETTI NEGATIVI ANCHE SU QUELLO FISICO, POICHÉ È DIMOSTRATO CHE…”