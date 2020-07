DYBALA-CR7 SHOW! LA JUVE SPAZZA VIA IL TORO. RONALDO A SEGNO SU PUNIZIONE (E' LA PRIMA VOLTA IN DUE ANNI). LA PROTESTA CON SARRI PER I POCHI PALLONI GIOCATI: ECCO LA REPLICA DEL TECNICO BIANCONERO - DE LIGT ANCORA MANO LESTA: QUELLO DEL DERBY È SOLO L'ULTIMO DI UNA SERIE DI DISCUSSI EPISODI... - IL DIFENSORE OLANDESE E DYBALA AMMONITI: SALTERANNO IL MILAN – BUFFON DA RECORD: 648 PARTITE IN A (SUPERATO MALDINI) - VIDEO