VIDEO-FLASH! - FUGA DA SHANGHAI: L’IMPRESSIONANTE CODA DI PERSONE ALLA STAZIONE DELLA CITTÀ CINESE, CHE PROVANO A SCAPPARE DALLA CITTÀ, DOPO IL LOCDOWN! - LE PERSONE HANNO PERSO FIDUCIA NEL GOVERNO, CHE INSISTE CON LA POLITICA DEL “COVID ZERO”, FATTA DI CONFINAMENTI DURISSIMI, SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO E GABBIE PER RINCHIUDERE I POSITIVI

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