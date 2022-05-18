After the lockdown: A lot of emotions in seeing this picture of people leaving Shanghai... https://t.co/J6HcOFozSP— Dali L. Yang (@Dali_Yang) May 18, 2022
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VIDEO-FLASH! - FUGA DA SHANGHAI: L’IMPRESSIONANTE CODA DI PERSONE ALLA STAZIONE DELLA CITTÀ CINESE, CHE PROVANO A SCAPPARE DALLA CITTÀ, DOPO IL LOCDOWN! - LE PERSONE HANNO PERSO FIDUCIA NEL GOVERNO, CHE INSISTE CON LA POLITICA DEL “COVID ZERO”, FATTA DI CONFINAMENTI DURISSIMI, SUPERMERCATI PRESI D’ASSALTO E GABBIE PER RINCHIUDERE I POSITIVI-
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MARCOLINO VIENE DALLE ALPI - TRAVAGLIO FA OUTING: “ANCH’IO SONO UN EX ALPINO” - LA “CONFIDENZA” E’ STATA DATA A UN LETTORE CHE, SCRIVENDO AL “FATTO”, MOSTRAVA PERPLESSITA’ VERSO I CASI DI MOLESTIE DENUNCIATE DA ALCUNE RAGAZZE DURANTE IL RADUNO DEGLI ALPINI A RIMINI - TRAVAGLIO: “CREDO CHE MOLTE DI QUELLE DENUNCE SIANO PURTROPPO FONDATE”
INSIDER MUSK! - L’ANNUNCIO DELL’ACQUISIZIONE DI TWITTER HA FATTO GUADAGNARE ALL’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO ALMENO 1,5 MILIARDI DI DOLLARI. E LA SEC, LA CONSOB AMERICANA, SOSPETTA CHE USI LA PIATTAFORMA PER CAPITALIZZARE I PROPRI INVESTIMENTI. DEL RESTO, NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA. IL PROBLEMA È CHE PROPRIO LA SEC AVEVA IMPOSTO A MUSK DI TWITTARE SOLO CON IL VAGLIO DEI SUOI AVVOCATI. UN’IMPOSIZIONE CHE LUI HA VIOLATO ALMENO DUE VOLTE…
NON MI FACCIO PRENDERE PER IL "CHOLO"! AMORI E FURORI DI DIEGO SIMEONE – PAROLE DI FUOCO (E UNA DIFFIDA) CONTRO LA SUA EX CAROLINA: “SONO PASSATI PIU’ DI 10 ANNI DAL DIVORZIO E CONTINUA A PARLARE. NON SI PUÒ TORNARE INDIETRO. HA INFRANTO CODICI FAMILIARI FORTI E NON HO PIÙ PAZIENZA" - A COSA SI RIFERISCE IL CHOLO, CHE OGGI VIVE CON CARLA PEREYRA? PROBABILMENTE ALLE IMMAGINI DEL 2008 IN CUI LA SUA EX ERA STATA FOTOGRAFATA INSIEME AD UN BAGNINO IN SPIAGGIA. E IL TECNICO DELL’ATLETICO…
CAFONALINO - VITTORIONE FELTRI SNOCCIOLA GLI INCONTRI DI UNA VITA NEL SUO LIBRO "COM'ERA BELLO L'INIZIO DELLA FINE", PRESENTATO NEL SALOTTO DEL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE COL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO, ALDO CAZZULLO E LA "DUCETTA" GIORGIA MELONI - FELTRI È ARRIVATO CON MELANIA RIZZOLI E I DUE SONO STATI ACCOLTI DA GIOVANNI MALAGÒ E MASSIMO FABBRICINI: FLASH SCATENATI ANCHE VISTA LA PRESENZA DI... - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
E’ FINITA L’ONDA LUNGA DEL VACCINO: SULLE QUARTE DOSI RISPONDE SOLO IL 10% DEI CONVOCATI - LA PERCENTUALE DI ADESIONE ALL’INOCULAZIONE, PREVISTA PER IMMUNODEPRESSI, FRAGILI E ANZIANI, È INFATTI SOTTO IL 4 IN CALABRIA, SICILIA, UMBRIA, SARDEGNA, BASILICATA E PUGLIA - IL 90,2% DEGLI OVER 12 HA RICEVUTO ALMENO DUE DOSI DI VACCINO…