VIDEO FLASH - A GANZHOU, IN CINA, UNA BIMBA DI CINQUE ANNI, MENTRE GIOCA SUL BALCONE, SCIVOLA E RESTA IMPIGLIATA CON LA TESTA TRA SBARRE DI FERRO, SOSPESA A DECINE DI METRI DAL SUOLO - IL SUO CAPOCCIONE LE EVITA DI CADERE E… - VIDEO

-

Condividi questo articolo

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute