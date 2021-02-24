mamma delfino non si separa dal figlio morto 4 mamma delfino non si separa dal figlio morto 2 mamma delfino non si separa dal figlio morto 1
VIDEO-FLASH! - LE IMMAGINI STRAZIANTI DI UNA MAMMA DELFINO CHE SI RIFIUTA DI ABBANDONARE IL CADAVERE DEL SUO PICCOLO: IL MAMMIFERO È STATO RIPRESO IN AUSTRALIA MENTRE CONTINUAVA A TRASCINARE CON IL MUSO IL CORPO. SECONDO GLI ESPERTI È IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO PER I DELFINI…-
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“MA VUOI CAPIÌ CHE SE RIAPRI LA SERA SCOPPIA IL BORDELLO? LA GENTE S’EMBRIAGA, SE FA LE CANNE, SE FA DE TUTTO” – CONFRONTO STRACULT A CARTABIANCA TRA ENRICO LUCCI E MATTEO SALVINI, CON IL PRIMO CHE PROVA IN TUTTI I MODI A SPIEGARE AL LEADER DELLA LEGA PERCHÉ I RISTORANTI NON POSSONO APRIRE LA SERA – IL “CAPITONE” INSISTE: “OGGI A PRANZO ERAVAMO IN DUE A CINQUE METRI DI DISTANZA. FARE LA STESSA COSA A CENA NON È UN CAPRICCIO DI SALVINI MA…”
COME STA SERGIO MATTARELLA? – IL CAPO DELLO STATO IERI SERA NON È POTUTO ANDARE A CIAMPINO AD ACCOGLIERE LE SALME DI LUCA ATTANASIO E VITTORIO IACOVACCI PER UN DISTURBO VESTIBOLARE – SI TRATTA DI UN DISTURBO CARATTERIZZATO DA UN ATTACCO DI VERTIGINI, CAUSATO DALL’INFIAMMAZIONE DEL NERVO VESTIBOLARE, APPUNTO, IL RAMO DELL’OTTAVO NERVO CRANICO CHE AIUTA A CONTROLLARE L’EQUILIBRIO. PER QUANTO CONCERNE LA CAUSA, DI SOLITO IL DISTURBO È PROVOCATO DA UN VIRUS…
VIA JEAN PIERRE, VIA ANCHE LA “PIERRE” – LOUISE TINGSTROM (NOTA COME LUISONA), L’IDEATRICE DELLA MASCOTTE ELKETTE, SALUTA UNICREDIT: IERI È CIRCOLATA UNA MAIL INTERNA IN CUI IL GRUPPO HA ANNUNCIATO CHE IL 28 FEBBRAIO TERMINERÀ IL CONTRATTO DI CONSULENZA NELLA COMUNICAZIONE CORPORATE FRA L’ISTITUTO E “FINELK”. CHE FINE FARÀ L’ALCE DI PELUCHE CHE L’EX AMMINISTRATORE DELEGATO APPIPPAVA IN BRACCIO A TUTTI?
IL GIALLO DELLA PISTOLA DI CATRICALÀ - RAPETTO: “CORRIERE.IT FA CENNO ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA PER “RECUPERARE IL BOSSOLO DEL PROIETTILE CHE HA UCCISO CATRICALÀ, FINITO SU UN ALTRO TERRAZZO”. POCHE RIGHE DOPO SI LEGGE CHE “GLI INVESTIGATORI HANNO RECUPERATO UNA SMITH&WESSON CALIBRO 38”. MA E’ UN REVOLVER CHE, A DIFFERENZA DELLE “AUTOMATICHE”, NON ESPELLE ALCUN BOSSOLO - ALLE 16,15 IL CORRIERE AGGIUNGE “MODELLO AUTOMATICO”. RIMANE IL PROBLEMA DEL “CALIBRO 38”. LA SMITH & WESSON PRODUCE UNA PISTOLA AUTOMATICA CHE CONTIENE UN “38” E SI TRATTA DELLA “M&P BODYGUARD 380”, MA È UNA “CALIBRO 9 CORTO” - LA MOGLIE AGLI INQUIRENTI AVREBBE PARLATO DI UN PROFONDO STATO DEPRESSIVO DI CUI SOFFRIVA CATRICALÀ
BENITEZ “GUFA” GATTUSO – "DON RAFA", IL CUI NOME RICORRE INSIEME A QUELLO DI UNA ALTRA MEZZA DOZZINA DI ALLENATORI TRA I POSSIBILI SOSTITUTI DI “RINGHIO”, AMMETTE DI SEGUIRE LE PARTITE DEL NAPOLI: “UN RITORNO? NON TIRATEMI FUORI DALLA BOCCA MEZZA PAROLA MA HO VISTO LA SQUADRA IN CAMPIONATO CONTRO L’ATALANTA DI DUVAN ZUPATA, CHE AVEVO PORTATO IO A NAPOLI…”
LA MARCIA SU ROMA DEL "VECCHIO SGARBONE": “LE RIDAREMO LA DIGNITÀ DI CAPITALE” - IL CRITICO D’ARTE SI CANDIDA PER IL CAMPIDOGLIO E METTE IN PIEDI UNA CONFERENZA STAMPA SHOW A PIAZZA NAVONA CON PAOLINI CHE SI BUTTA A TERRA PER BACIARGLI LA SCARPA – “MI PRESENTO PERCHÉ SONO SGARBI. O IL CENTRODESTRA CONVERGE SU DI ME O FACCIO UNA LISTA. PRIMA PENSEREMO A MIGLIORARE I SERVIZI ESSENZIALI. POI…” – VIDEO
“AVEVA PAURA CHE FOSSE AUTISTICO” – NEL TREVIGIANO UN OPERAIO DI 43ENNE HA STRANGOLATO IL FIGLIO DI 2 ANNI E POI SI È SQUARCIATO LA GOLA CON UN COLTELLO DA CUCINA. NON MOLTO TEMPO FA SI ERA SFOGATO CON ALCUNI FAMILIARI, PARLANDO CON ANGOSCIA DEL FUTURO DEL PICCOLO: “CHE VITA FAREBBE?” – E NEL TREVIGIANO UNA DONNA SI È GETTATA DA UN PONTE CON IL FIGLIO DI UN ANNO E MEZZO IN BRACCIO: LEI È MORTA, IL BAMBINO È IN CONDIZIONI DISPERATE…
NON SERVE ASPETTARE IL RICHIAMO PER GODERSI I BENEFICI DEL VACCINO - DAI DATI DI INGHILTERRA E SCOZIA ARRIVANO INDICAZIONI PROMETTENTI: È ORMAI DIMOSTRATO CHE GIÀ SOLO LA PRIMA DOSE DÀ UN'ALTA PROTEZIONE DAL COVID GRAVE E LIMITA I RICOVERI, PROTEGGENDO DAI SINTOMI LIEVI I GIOVANI - ECCO PERCHÉ HA SENSO ASSICURARE ALMENO UNA INIEZIONE A MILIONI DI PERSONE E RITARDARE LA SECONDA FINO A 12 SETTIMANE DOPO...