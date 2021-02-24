VIDEO-FLASH! - LE IMMAGINI STRAZIANTI DI UNA MAMMA DELFINO CHE SI RIFIUTA DI ABBANDONARE IL CADAVERE DEL SUO PICCOLO: IL MAMMIFERO È STATO RIPRESO IN AUSTRALIA MENTRE CONTINUAVA A TRASCINARE CON IL MUSO IL CORPO. SECONDO GLI ESPERTI È IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO PER I DELFINI…

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mamma delfino non si separa dal figlio morto 4 mamma delfino non si separa dal figlio morto 4 mamma delfino non si separa dal figlio morto 2 mamma delfino non si separa dal figlio morto 2 mamma delfino non si separa dal figlio morto 1 mamma delfino non si separa dal figlio morto 1

 

 

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IL GIALLO DELLA PISTOLA DI CATRICALÀ - RAPETTO: “CORRIERE.IT FA CENNO ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA PER “RECUPERARE IL BOSSOLO DEL PROIETTILE CHE HA UCCISO CATRICALÀ, FINITO SU UN ALTRO TERRAZZO”. POCHE RIGHE DOPO SI LEGGE CHE “GLI INVESTIGATORI HANNO RECUPERATO UNA SMITH&WESSON CALIBRO 38”. MA E’ UN REVOLVER CHE, A DIFFERENZA DELLE “AUTOMATICHE”, NON ESPELLE ALCUN BOSSOLO - ALLE 16,15 IL CORRIERE AGGIUNGE “MODELLO AUTOMATICO”. RIMANE IL PROBLEMA DEL “CALIBRO 38”. LA SMITH & WESSON PRODUCE UNA PISTOLA AUTOMATICA CHE CONTIENE UN “38” E SI TRATTA DELLA “M&P BODYGUARD 380”, MA È UNA “CALIBRO 9 CORTO” - LA MOGLIE AGLI INQUIRENTI AVREBBE PARLATO DI UN PROFONDO STATO DEPRESSIVO DI CUI SOFFRIVA CATRICALÀ

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