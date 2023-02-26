imitazione di bonaccini by crozza 4 imitazione di bonaccini by crozza 5 imitazione di bonaccini by crozza 3 imitazione di bonaccini by crozza 1 imitazione di bonaccini by crozza 2
VIDEO-FLASH! - “BISOGNA STARE VICINO ALLA GENTE CHE LAVORA, AGLI ESTETISTI. SE NON FOSSI STATO VICINO A LORO, OGGI NON SAREI COSÌ” – L’ESILARANTE IMITAZIONE DI BONACCINI BY CROZZA: “SONO STATO A MIRAFIORI. L’ULTIMO CHE C’ERA ANDATO ERA STATO BERSANI DIECI ANNI FA. E INFATTI QUANDO L’HO VISTO HO VOTATO RENZI CHE, A DIFFERENZA DI DUBAI, LE FABBRICHE LE ODIA. LA MELONI? È CAPACE, LASCIAMOLA LAVORARE. C’È QUALCHE BRACCIO TESO, MA SONO RAGAZZATE. PERCHÉ DOVREBBERO VOTARE ME? PERCHÉ IO SO COS’È L’ACIDO IALURONICO E LA SCHLEIN NO…-
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CHE CE FAMO CON LA CINA? – GIORGIA MELONI DEVE DECIDERE URGENTEMENTE COSA FARE DEL “MEMORANDUM DI INTESA” FRA ROMA E PECHINO FIRMATO DAL 2019 DI CONTE. IL TRATTATO, CHE SCADE A FINE ANNO, FA DEL NOSTRO PAESE L’UNICO PARTNER DEL G7 AD AVER ADERITO ALLA “NUOVA VIA DELLA SETA” – GLI STATI UNITI NON HANNO MAI GRADITO QUELLA FIRMA PERCHÉ CONSIDERANO IL MEMORANDUM UN “CAVALLO DI TROIA” DEL DRAGONE PER CREARE UNA PROPRIA SFERA DI INFLUENZA IN OCCIDENTE – LA PREMIER SI RITROVA A UN BIVIO, TRA LE PRESSIONI DI XI E LE RICHIESTE DI BIDEN
TRANQUILLI, I FERRAGNEZ NON SI LASCERANNO FACILMENTE: HANNO TROPPI AFFARI IN COMUNE! – TRA POST SPONSORIZZATI, CANZONI, CONTRATTI CON TV E PIATTAFORME E DIRITTI D’IMMAGINE, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GUADAGNANO CIRCA 20 MILIONI DI EURO ALL'ANNO. A QUESTO SI AGGIUNGONO LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE E GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI (COME LA VILLA SUL LAGO DI COMO DA 5 MILIONI CHE AVREBBERO APPENA ACQUISTATO) – TUTTI I BUSINESS DELLA COPPIA CHE DOPO SANREMO APPARE SCOPPIATA
L’UOMO DEI CONTI DELLA JUVENTUS SCARICA TUTTE LE RESPONSABILITÀ SUL CDA: “SUGLI STIPENDI CI NASCOSE TUTTO” – INTERROGATO DAI MAGISTRATI CHE INDAGANO SUI BILANCI BIANCONERI, PAOLO PICCATTI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA CLUB FINO AL NOVEMBRE 2021, PARE CADERE DALLE NUVOLE A PROPOSITO DELLE MANOVRE SUI PAGAMENTI AI CALCIATORI E SULLA SCRITTURA PRIVATA TRA L’EX PRESIDENTE ANDREA AGNELLI E L’ALLORA CAPITANO GIORGIO CHIELLINI: “MAI VISTA” – PER LA QUESTIONE STIPENDI LA JUVENTUS RISCHIA ALTRI PUNTI DI PENALIZZAZIONE DOPO I 15 GIA’ INFLITTI PER LA PLUSVALENZE...
L'ANTI-CAFONAL: OTTANTA VOGLIA DI CORDELLI – QUEL POCO CHE ANCORA CI RESTA DEL MONDO LETTERARIO ITALIANO CELEBRA GLI 80 ANNI DI FRANCO CORDELLI - INTERVENTI DI FERRONI, MANICA, MONTEFOSCHI E BERARDINELLI CON UMBERTO ORSINI CHE LEGGE “TAO 48”, AUTOBIOGRAFIA MASCHERATA DEL GRANDE SCRITTORE E CRITICO – IN PLATEA AVVISTATI MICHELE SERRA, CHIARA CASELLI, EDOARDO ALBINATI, ROBERTO ANDÒ, PAOLO BONACELLI, GIUSEPPE DI PIAZZA – QUELLA VOLTA IN CUI CORDELLI SI TROVO’ DI FRONTE UN GADDA CHE SI ADDORMENTO' DURANTE LA PRESENTAZIONE DE “LA COGNIZIONE DEL DOLORE” – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NON ABBIATE PAURA DELLA PAURA – IL SAGGIO DI DANIEL T. BLUMSTEIN “PAURA. LEZIONI DI SOPRAVVIVENZA DALLA NATURA SELVAGGIA” SPIEGA COME QUESTO SENTIMENTO ABBIA INSEGNATO AI NOSTRI ANTENATI A ESSERE CAUTI, A FIUTARE I PERICOLI E A ELABORARE STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA – SEBBENE I NOSTRI TIMORI NON SIANO PIU’ GLI STESSE DEI PROGENITORI PREISTORICI, IMPIEGHIAMO GLI STESSI MECCANISMI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI CHE 250 MILIONI DI ANNI FA ASSICURAVANO LA SALVEZZA AI NOSTRI ANTENATI – QUINDI, LA PROSSIMA VOLTA CHE VI SENTITE SPAVENTATI, SAPPIATE QUANTO CI HA PORTATI LONTANI…