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VIDEO FLASH “PEPPI POP PORNO”! – LE BIMBE DI GIUSEPPE CONTE COLPISCONO ANCORA: LA RIVISITAZIONE DELLA CELEBRE CANZONE DE “IL GENIO” IN VERSIONE ‘GIUSEPPI’, BY VELITCHKA MUSUMECI – BONUS: LA SIGLA DI ‘CONTE’S DECREEK’ - VIDEO-
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ANDREA S’È PERSO – MATTIOLI STRONCA IL CONCERTO DI BOCELLI AL DUOMO DI MILANO: “DUOLE DIRLO PERCHÉ STA SIMPATICO UN PO’ A TUTTI, MA IL CONCERTO È STATO IMBARAZZANTE. INCERTEZZE DI INTONAZIONE, URLA DISPERATE PER SALIRE A OGNI ACUTO, FALSETTI DA CROONER” – “NATURALMENTE, È STATO UN TRIONFO: LE VISUALIZZAZIONI SU YOUTUBE SONO PIÙ DI 25 MILIONI, UN'ENORMITÀ, QUINDI CHI SE NE FREGA. BOCELLI FA BENISSIMO A FARE QUEL CHE FA, ANCHE SE LO FA MALE” – VIDEO
“LA CURVA STA RALLENTANDO, MA MOLTO MOLTO ADAGIO” – ATTILIO FONTANA: “GLI ERRORI? VORREI CHE MI FACESSERO CONTESTAZIONI SPECIFICHE. PURTROPPO ABBIAMO SEGUITO I PROTOCOLLI” – IL SINDACO DI BERGAMO GORI: “LE RSA AVEVANO CHIESTO DI CHIUDERE E LA REGIONE HA DETTO NO” –RISPOSTA: “ENNESIMA POLEMICA INCOMPRESIBILE DA CHI IL 28 FEBBRAIO INCENTIVAVA L’USO DEI MEZZI PUBBLICI CON BIGLIETTI SCONTATI AL GRIDO DI BERGAMO NON SI FERMA” – VIDEO
FARINETTI VIEN DI NOTTE - ''CI VORREBBE UN BEL PRELIEVO FORZOSO, COME QUELLO DI AMATO NELLA NOTTE. BASTA NON CHIAMARLO PATRIMONIALE, CHE GLI ITALIANI METTONO MANO ALLA PISTOLA. ALLORA CHIEDIAMO A QUALCHE CREATIVO DI CAMBIAR NOME''. QUINDI È SOLO SEMANTICA: ''SE OGNUNO VERSA IL 2% DI QUELLO CHE HA IN BANCA ARRIVIAMO A 82 MILIARDI DI EURO. TANTO IN EUROPA DI NOI NON SI FIDANO - EATALY HA PERSO IL 25% DEL FATTURATO, MA C'È CHI VA BENE TIPO…''
TOY BOY ALLA BRASILEIRA - IL NUOVO FIDANZATO DELLA MADRE DI NEYMAR HA 22 ANNI - SI CHIAMA THIAGO RAMOS, HA 31 ANNI IN MENO DI NADINE E APPENA 6 IN PIÙ DI NEYMAR, HA AVUTO ANCHE UN PASSATO DA CALCIATORE, MA BEN PRESTO HA ABBANDONATO IL CAMPO E GLI SCARPINI PER DEDICARSI AI VIDEOGIOCHI. CON LA STELLA DEL PSG HA GIÀ AVUTO MODO DI FREQUENTARSI…
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
INIEZIONE DI FIDUCIA – LA NUOVA SPERANZA PER COMBATTERE IL CORONAVIRUS, IN ATTESA DEL VACCINO, È L’EPARINA: NON È UN NUOVO FARMACO MA UN CONOSCIUTO ANTICOAGULANTE DAL COSTO IRRISORIO CHE FLUIDIFICA IL SANGUE E PREVIENE LA FORMAZIONE DI COAGULI SANGUIGNI. LA CAUSA PRINCIPALE DELL'AGGRAVAMENTO DI UNA PARTE DI PAZIENTI, CHE RENDE NECESSARIE LE TERAPIE INTENSIVE, SEMBRA INFATTI ESSERE UNA...