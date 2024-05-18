“VANNACCI SEMBRA QUELLO CHE MI VENDE IL KEBAB” DETTO DAVANTI A LUI CHI È QUESTA REGINA pic.twitter.com/TPtPrzZrTs— luchi (@lluchinoo_) May 17, 2024
VIDEO-FLASH! “VANNACCI? SEMBRA QUELLO CHE ME VENDE IL KEBAB!” – UNA RAGAZZA DI COLORE A “DRITTO E ROVESCIO” SPERNACCHIA IL GENERALE AL CONTRARIO: “PARLA DEI TRATTI SOMATICI DI PAOLA EGONU, MA DOVREBBE COMPRARSI UNO SPECCHIO. LA PRIMA VOLTA CHE L’HO VISTO MI SON DETTA: MA ‘STO TURCO CHE VUOLE? NON RAPPRESENTA PER NIENTE L’ITALIANITÀ, DOVREBBE FARSI UN ESAME DI COSCIENZA E DEL DNA. CHE POI VEDE CHE DA VANNACCI A MAHMOUD QUA È UN ATTIMO…”-
“VANNACCI SEMBRA QUELLO CHE MI VENDE IL KEBAB” DETTO DAVANTI A LUI CHI È QUESTA REGINA pic.twitter.com/TPtPrzZrTs— luchi (@lluchinoo_) May 17, 2024
INTER-ZHANG: GAME OVER? IL PRESIDENTE NON PUÒ LASCIARE LA CINA E STA COMBATTENDO IL WEEKEND PIÙ DURO DELLA SUA VITA PER NON PERDERE ANCHE L’INTER. BALLA IL PRESTITO DA 375 MILIONI CHE ZHANG DEVE RESTITUIRE A OAKTREE. IL FONDO PIMCO SI ALLONTANA - SE LA TRATTATIVA PER UN NUOVO FINANZIAMENTO NON SI SBLOCCA ENTRO LUNEDÌ, OAKTREE SI PRENDERA’ IL CLUB. UNA SOLUZIONE CHE SAREBBE MOLTO GRADITA AL DG MAROTTA. FORSE IL DIRIGENTE SPORTIVO PIÙ POTENTE D’ITALIA HA GIÀ UN ACQUIRENTE? O FORSE SA CHE...
DAGOREPORT - VANNACCI SARÀ LA CILIEGINA SULLA TORTA O LA PIETRA TOMBALE PER MATTEO SALVINI, CHE TANTO LO HA VOLUTO NELLE LISTE DELLA LEGA, IGNORANDO LE CRITICHE DEI SUOI? - LUCA ZAIA, A CUI IL “CAPITONE” HA MOLLATO UN CALCIONE (“DI NOMI PER IL DOPO ZAIA NE HO DIECI”), POTREBBE VENDICARSI LASCIANDO CHE LA BASE LEGHISTA ESPRIMA IL SUO DISSENSO ALLE EUROPEE (MAGARI SCEGLIENDO FORZA ITALIA) - E COSA ACCADREBBE SE ANCHE FEDRIGA IN FRIULI E FONTANA IN LOMBARDIA FACESSERO LO STESSO? E CHE RIPERCUSSIONI CI SAREBBERO SUL GOVERNO SE SALVINI SI RITROVASSE AZZOPPATO DOPO LE EUROPEE?
DAGOREPORT - IL G7 ITALIANO NON SARÀ COME GLI ALTRI: AL CENTRO DELL’AGENDA LE GUERRE, IL RIARMO, L’AFRICA IN MANO A CINA E RUSSIA E I MIGRANTI, NON SOLTANTO I SOLITI TEMI ECONOMICI - LA MINACCIA ESISTENZIALE ALLE NOSTRE DEMOCRAZIE CONDOTTA DA DITTATURE, DEMOCRATURE E PETROL-REGIMI - PAPA FRANCESCO, LA VARIABILE IMPAZZITA: COSA DIRÀ? PARLERÀ DI PACE O AGGIUNGERÀ ALTRI SCOMODI APPELLI?
DAGOREPORT - COSÌ COME IL SESSO È LA PARODIA DEL DELITTO, LA “MILANESIANA”, RASSEGNA “IDEATA E DIRETTA DA ELISABETTA SGARBI” (SORELLA DI), È LA PARODIA DELLA CULTURA GLAMOUR, CHIC, RADICAL-COLTA, AMICHETTISTICA DEL NOSTRO PAESE - OGNI ANNO UN TEMA (QUEST’ANNO “TIMIDEZZA”), UNA PAROLA COSÌ OMNICOMPRENSIVA CHE CI CACCI DENTRO QUEL CHE TI PARE, DAL NOBEL ALL’AMICO, DAL GIORNALISTA UTILE PER LA RECENSIONE ALLO SCRITTORE INUTILE: OVVIAMENTE, PRIMUS NON INTER PARES SUO FRATELLO VITTORIONE - LEI SCEGLIE, LEI FA, PRESENTA, OBBLIGA GLI SPETTATORI, ANCHE SE HANNO PAGATO IL BIGLIETTO, AD ASCOLTARE LA SUA BAND EXTRALISCIO: “È INUTILE CHE FISCHIATE…” – L'EVENTO NON BASTA: CI AGGIUNGE I SUOI FILM. E SU TUTTE LE LOCANDINE DELLE SERATE (TUTTE), LA METÀ SINISTRA È OCCUPATA DALLA FOTO (SEMPRE LA STESSA) DELLA SGARBI; POI, IN PICCOLO, I NOMI DEGLI OSPITI...
DAGOREPORT - NETANYAHU È TALMENTE IDIOTA CHE HA UNITO I PALESTINESI: ORA ANCHE I CONTRARI AD HAMAS SONO COMPATTI CON I TERRORISTI - L’UNICO CHE PUÒ SBLOCCARE LA SITUAZIONE UNIFICANDO IL FRONTE PALESTINESE È IL “MANDELA” MARWAN BARGHOUTI, IN CARCERE DA 22 ANNI - IL PESO DEL FALLIMENTO DI BIDEN, CHE, NONOSTANTE GLI APPELLI E I VIAGGI DEL TROTTOLINO BLINKEN, NON È RIUSCITO NÉ A CONDIZIONARE “BIBI” NÉ A FARLO CADERE…