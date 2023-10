17 ott 2023 17:31

VIDEO-FLASH! - MAGNATO PESANTE? IN PIENA NOTTE QUALCUNO, CON EVIDENTI PROBLEMI DI DIGESTIONE, TRASMETTE DEI RUTTI NEL QUARTIERE TORPIGNATTARA DI ROMA – I COMMENTI: “MI SAREI SVEGLIATO E AVREI APPLAUDITO PER L'IMPEGNO” - "SIAMO SICURI CHE NON SIANO CINGHIALI?” - "È IL RICHIAMO PER LA PREGHIERA?” – "FICO IL NUOVO SISTEMA PER ANNUNCIARE LE EMERGENZE 'IT ALERT'"