A ROMA, TORPIGNATTARA, UN ALTOPARLANTE TRASMETTE RUTTI IN PIENA NOTTE
VIDEO-FLASH! - MAGNATO PESANTE? IN PIENA NOTTE QUALCUNO, CON EVIDENTI PROBLEMI DI DIGESTIONE, TRASMETTE DEI RUTTI NEL QUARTIERE TORPIGNATTARA DI ROMA – I COMMENTI: “MI SAREI SVEGLIATO E AVREI APPLAUDITO PER L'IMPEGNO” - "SIAMO SICURI CHE NON SIANO CINGHIALI?” - "È IL RICHIAMO PER LA PREGHIERA?” – "FICO IL NUOVO SISTEMA PER ANNUNCIARE LE EMERGENZE 'IT ALERT'"-
DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' GUERRA, C'E' SPERANZA PER IL GOVERNO MELONI (E L'ITALIA) DI SOPRAVVIVERE - PRIMA L'UCRAINA, ORA IL CONFLITTO ISRAELE E HAMAS, OFFRONO INFATTI L’ALIBI PERFETTO ALLA DUCETTA PER GIUSTIFICARE AI SUOI ELETTORI LE TANTE PROMESSE NON MANTENUTE E DI MOTIVARE ALL'UNIONE EUROPA LA MANCATA RIDUZIONE DEL NOSTRO ENORME DEBITO PUBBLICO - SOLO UNA SITUAZIONE GEOPOLITICA DEVASTANTE STA TRATTENENDO LE AGENZIE DI RATING DAL DECLASSAMENTO DEI TITOLI ITALIANI BTP A “SPAZZATURA” DANDOCI UNA SPALLATA VERSO UN DEFAULT PERICOLOSISSIMO, CON VISTA SULLA TROIKA - MA CON L'ORDINE MONDIALE SOVVERTITO DALLE BOMBE DI PUTIN E DAI RAZZI IN MEDIORIENTE, L’OCCIDENTE NON PUÒ PERMETTERSI DI RITROVARSI, NEL MEZZO DEL MEDITERRANEO, UN'ITALIA A GAMBE ALL’ARIA…
MA QUALI "CONDIZIONI METEO NON FAVOREVOLI": L’INVASIONE DI GAZA E’ STATA “POSTICIPATA DI QUALCHE GIORNO” PERCHÉ NETANYAHU SI È TROVATO DAVANTI, SIA IL MONDO DIPLOMATICO OCCIDENTALE CHE QUELLO ORIENTALE, COMPATTO CONTRO UN’OPERAZIONE CHE RISCHIA DI FAR SALTARE DEFINITIVAMENTE QUELL’ORDINE MONDIALE GIÀ SOVVERTITO DALLA GUERRA RUSSO-UCRAINA - IN PRIMA FILA GLI USA CHE CONSIGLIANO A NETANYAHU UN “ATTACCO MIRATO E PROPORZIONATO”; TRADOTTO: EVITARE UNA CARNEFICINA DI CIVILI - QUEL CHE È CERTO È CHE L’ATTACCO DI ISRAELE AVVERRÀ MA SUL ’COME’ C’È UN LAVORIO DELLE DIPLOMAZIE PER SCORAGGIARE LA SETE DI VENDETTA ISRAELIANA - IN SILENZIO, SI STA ADOPERANDO ANCHE IL PREMIER TURCO ERDOGAN. IN CAMPO LA CINA DI XI JINPING CHE ASPETTA PUTIN MERCOLEDÌ A PECHINO - DOMANI IL RE ABD ALLAH DI GIORDANIA AVRÀ UN INCONTRO CON GIORGIA MELONI
FLASH! - NELL'INCONTRO A TEL AVIV CON NETANYAHU, ANTONY BLINKEN HA SOTTOLINEATO LA LINEA BIDEN: "NOI SIAMO PER UNA TRATTATIVA DIPLOMATICA". TANT'E' CHE GLI USA STANNO PREMENDO SULL'EGITTO DI AL SISI DI APRIRE IL VARCO GAZA-RAFAH - IL LEADER ISRAELIANO E' CONTRARIO MA LO STANNO CONVINCENDO CHE UN CORRIDOIO UMANITARIO C'E' IN TUTTE LE GUERRE - L'INVASIONE DI GAZA, SE CI SARA', AVVERRA' DOMENICA (IL SABATO E' SACRO PER LA FEDE EBRAICA...)
DAGOREPORT - COSA PENSA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, E DEGLI ATTENTATI DI HAMAS, IL MELONIANO E MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO? - A CHI GLI CHIEDE UN’INTERVISTA AL RIGUARDO: GLISSA. EPPURE, C’ERA UNA VOLTA CHE NON AVEVA PROBLEMI A TEORIZZARE: “IL FUTURO DELL’EUROPA SARÀ QUELLO DI UN ISLAM ADDOLCITO NEL MEDITERRANEO” - GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA. LUI, RIBATTEZZATOSI “GIAFAR AL SIQILLI”, MONITAVA: “E’ UN ERRORE SCAGLIARSI CONTRO LE MOSCHEE. DIO PATRIA FAMIGLIA È MOLTO PIÙ FACILE TROVARLO NELLA COMUNITÀ ISLAMICA"
DAGOREPORT! LA MOSSA DI ANTONIO TAJANI PER PUNTELLARE LA SUA REGGENZA IN FORZA ITALIA E’ RIPORTARE ALL’OVILE AZZURRO LETIZIA MORATTI DOPO LA SBANDATA DI “MESTIZIA” PER RENZI E CALENDA – CON LEI TAJANI RISPOLVERA L’ANIMA LIBERALE DEL PARTITO MA SOPRATTUTTO PUNTA A BLINDARE IL VERTICE DI FI CON UN TICKET (LUI SEGRETARIO E LADY MORATTI ALLA PRESIDENZA) A CUI NESSUNO PUO’ DIRE DI NO. MEN CHE MENO “KISS ME LICIA” RONZULLI…