VIDEO-FLASH! - MENTRE SALVINI TENTA DI OTTENERE IL VIMINALE DALLA MELONI, LA FIDANZATA VERDINI CERCA DI FARSI MULTARE DALLA POLIZIA. PUR DI RIPRENDERSI COL TELEFONINO GUIDA UNA BICI PER LE VIE DI ROMA SENZA MANI E SENZA GUARDARE LA STRADA. CON “VIA CON ME” DI PAOLO CONTE IN SOTTOFONDO, COMMENTA: “PICCOLE GIOIE DI VITA QUOTIDIANA” (CONTENTA LEI…)

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FRANCESCA VERDINI GUIDA LA BICI SENZA MANI

 

 

 

 

 

 

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“IL CALCIO EUROPEO STA CAMBIANDO DIREZIONE” - LA RIVOLUZIONE NELLE GERARCHIE SECONDO SCONCERTI: “È SCESO IMPROVVISAMENTE DI LIVELLO IL CAMPIONATO SPAGNOLO TRAVOLTO DAI DEBITI. SOLO IL REAL TIENE, BARCELLONA, SIVIGLIA E ATLETICO SONO A UN PASSO DA UN'ESCLUSIONE IMPREVISTA IN CHAMPIONS. I TEDESCHI HANNO QUATTRO SQUADRE SU CINQUE IN DIFFICOLTÀ. SOLO GLI INGLESI SI MUOVONO LIBERAMENTE, MA STANNO CAMBIANDO GERARCHIE. È SCOMPARSO IL LIVERPOOL, DECIMO, È CROLLATO IL CHELSEA, È CRESCIUTO IL TOTTENHAM DI CONTE, IN TESTA C'È L'ARSENAL DAVANTI AL CITY. CAMBIANO I RIFERIMENTI, COME COMINCIASSE UNA GENERAZIONE NUOVA”

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CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…

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