FRANCESCA VERDINI GUIDA LA BICI SENZA MANI
VIDEO-FLASH! - MENTRE SALVINI TENTA DI OTTENERE IL VIMINALE DALLA MELONI, LA FIDANZATA VERDINI CERCA DI FARSI MULTARE DALLA POLIZIA. PUR DI RIPRENDERSI COL TELEFONINO GUIDA UNA BICI PER LE VIE DI ROMA SENZA MANI E SENZA GUARDARE LA STRADA. CON “VIA CON ME” DI PAOLO CONTE IN SOTTOFONDO, COMMENTA: “PICCOLE GIOIE DI VITA QUOTIDIANA” (CONTENTA LEI…)-
“IL CALCIO EUROPEO STA CAMBIANDO DIREZIONE” - LA RIVOLUZIONE NELLE GERARCHIE SECONDO SCONCERTI: “È SCESO IMPROVVISAMENTE DI LIVELLO IL CAMPIONATO SPAGNOLO TRAVOLTO DAI DEBITI. SOLO IL REAL TIENE, BARCELLONA, SIVIGLIA E ATLETICO SONO A UN PASSO DA UN'ESCLUSIONE IMPREVISTA IN CHAMPIONS. I TEDESCHI HANNO QUATTRO SQUADRE SU CINQUE IN DIFFICOLTÀ. SOLO GLI INGLESI SI MUOVONO LIBERAMENTE, MA STANNO CAMBIANDO GERARCHIE. È SCOMPARSO IL LIVERPOOL, DECIMO, È CROLLATO IL CHELSEA, È CRESCIUTO IL TOTTENHAM DI CONTE, IN TESTA C'È L'ARSENAL DAVANTI AL CITY. CAMBIANO I RIFERIMENTI, COME COMINCIASSE UNA GENERAZIONE NUOVA”
CAFONALINO A CAVALLO – AL “ROMA POLO CLUB” TRA STALLONI, AITANTI CAVALLERIZZI E SIGNORE IN TIRO È ANDATA IN SCENA LA SFILATA DI BENEFICENZA PER IL PROGETTO “ROSE ANGEL” DEL POLICLINICO UMBERTO I PER LA PREVENZIONE DEL CARCINOMA MAMMARIO – PRIMA DI UNA PARTITA DI POLO E DI UNA GRANDE MAGNATA AL BUFFET, MILENA MICONI, CON SPACCO VERTIGINOSO E MUTANDINA NERA IN BELLA VISTA, HA PRESENTATO LE MODELLE SULLA PASSERELLA IN ROSA – OSPITE D'ONORE L’ORGANIZZATRICE DI MISS ITALIA PATRIZIA MIRIGLIANI E…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
SU CON LA VITA: ARRIVA UNA NUOVO FARMACO PER IL TRATTAMENTO DELLA DEPRESSIONE - SI CHIAMA "ESKETAMINA", UNA MOLECOLA DERIVATA DALLA KETAMINA, CHE GIÀ DALLE PRIME ASSUNZIONI MIGLIORA I SINTOMI DELLA DEPRESSIONE GRAVE ED È PIÙ EFFICACE DEI FARMACI ATTUALMENTE IN COMMERCIO - OLTRE IL 64% DEI PAZIENTI HA OTTENUTO UN MIGLIORAMENTO SIGNIFICATIVO E, DI QUESTI, IL 40% HA…