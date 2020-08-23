VIDEO FLASH - A MILANO LE NOTTI DI MOVIDA SERVONO A SCARICARE RABBIA E ADRENALINA - ALL'ARCO DELLA PACE, UN RAGAZZO ALLUNGA UN CALCIO A UN TIZIO, FACENDOGLI SALTARE IL BICCHIERE CHE AVEVA IN MANO, E POI LO PRENDE A PUGNI - IL VIDEO DI "WELCOME TO FAVELAS"

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Da www.corriere.it

 

Un video che circola sulla piattaforma online «welcome to favelas» riprende la scena di un uomo che ne allontana un altro da un locale all’Arco della Pace: prima con un calcio sulla mano, poi con un violento pugno

 

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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE N’È ANDATO A 81 ANNI IL MITICO AUGUSTO CAMINITO. QUALCOSA IN PIÙ DI UNO SCENEGGIATORE, DI UN PRODUTTORE, DI UN REGISTA. TROPPO FURBO, TROPPO INTELLIGENTE, TROPPO AFFASCINANTE, HA ATTRAVERSATO TUTTO IL CINEMA ITALIANO, DA SORDI A SERGIO LEONE, DA VINCENZO CERAMI A PAOLO VILLAGGIO - ERA L’UNICO AL MONDO IN GRADO DI TRATTARE CON KLAUS KINSKI NELLA FASE PIÙ PAZZA DELLA SUA VITA, E DI PORTARE A TERMINE UN FILM COME “NOSFERATU A VENEZIA” DOPO AVER PERSO PER STRADA QUALCOSA COME TRE-QUATTRO REGISTI - SCOPRI' UNA GIOVANISSIMA ANNA FALCHI

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