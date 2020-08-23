Un video che circola sulla piattaforma online «welcome to favelas» riprende la scena di un uomo che ne allontana un altro da un locale all’Arco della Pace: prima con un calcio sulla mano, poi con un violento pugno
VIDEO FLASH - A MILANO LE NOTTI DI MOVIDA SERVONO A SCARICARE RABBIA E ADRENALINA - ALL'ARCO DELLA PACE, UN RAGAZZO ALLUNGA UN CALCIO A UN TIZIO, FACENDOGLI SALTARE IL BICCHIERE CHE AVEVA IN MANO, E POI LO PRENDE A PUGNI - IL VIDEO DI "WELCOME TO FAVELAS"-
Un video che circola sulla piattaforma online «welcome to favelas» riprende la scena di un uomo che ne allontana un altro da un locale all’Arco della Pace: prima con un calcio sulla mano, poi con un violento pugno
IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE N’È ANDATO A 81 ANNI IL MITICO AUGUSTO CAMINITO. QUALCOSA IN PIÙ DI UNO SCENEGGIATORE, DI UN PRODUTTORE, DI UN REGISTA. TROPPO FURBO, TROPPO INTELLIGENTE, TROPPO AFFASCINANTE, HA ATTRAVERSATO TUTTO IL CINEMA ITALIANO, DA SORDI A SERGIO LEONE, DA VINCENZO CERAMI A PAOLO VILLAGGIO - ERA L’UNICO AL MONDO IN GRADO DI TRATTARE CON KLAUS KINSKI NELLA FASE PIÙ PAZZA DELLA SUA VITA, E DI PORTARE A TERMINE UN FILM COME “NOSFERATU A VENEZIA” DOPO AVER PERSO PER STRADA QUALCOSA COME TRE-QUATTRO REGISTI - SCOPRI' UNA GIOVANISSIMA ANNA FALCHI
COME CAMBIA LA SINISTRA - ALLA FESTA DELL’UNITÀ DI MODENA, CHE VERRÀ CHIUSA DAL DISCORSO DI ZINGARETTI, CI SARANNO I CINQUESTELLE E SOLO UNA RENZIANA, LA MINISTRA BELLANOVA - MATTEO RENZI NON COMPARE NELLA LISTA DEI PARTECIPANTI AI DIBATTITI, E AL NAZARENO SPIEGANO CHE SAREBBE STATO LUI A DECLINARE L'INVITO A CAUSA DELL'ECCESSIVA PRESENZA DI GRILLINI…
A WASHINGTON S’INCAZZANO: IL GOVERNO NON DICE NO A HUAWEI E SI OPPONE ALL’INGRESSO DEL FONDO AMERICANO KKR IN FIBERCOP, CON IL GOLDEN POWER, GIRANDO LE SPALLE A UN ALLEATO ATLANTICO? - E INFATTI LA DIPLOMAZIA USA SI ATTIVA - IL GRUPPO STATUNITENSE AVEVA PRESENTATO UN'OFFERTA A TIM PER ENTRARE IN FIBERCOP MA POI E’ ARRIVATA LA TELEFONATA CON CUI CONTE CHIEDEVA A GUBITOSI DI PENSARE ALLA RETE UNICA CON OPEN FIBER…
NEMMENO IL SESSO È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA – IL CORONAVIRUS HA CAMBIATO ANCHE IL MODO IN CUI TROMBIAMO: NON A CASO LA GENTE SU GOOGLE È A CACCIA DI POSIZIONI CHE AIUTANO A EVITARE IL CONTATTO FACCIALE – IL RAPPORTO PIÙ SICURO È CON LA PERSONA CON CUI SIAMO IN COPPIA, MA IN ASSENZA DI UN PARTNER MEGLIO OPTARE PER LA...
CHI LASCIA LA ROMA, VOLA - L’ULTIMO CASO È IL DIRETTORE SPORTIVO MONCHI, SFANCULATO DA TRIGORIA E VITTORIOSO IN EUROPA LEAGUE CON IL SIVIGLIA - L'EX TECNICO RUDI GARCIA E’ ARRIVATO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE CON IL LIONE - E POI LUIS ENRIQUE: DOPO ESSERE STATO MANDATO VIA DAI GIALLOROSSI, VINSE IL TRIPLETE ALLA PRIMA STAGIONE CON IL BARCELLONA…
FUNERALINO – C’ERANO PIÙ ASSENTI CHE PRESENTI ALL’ULTIMO SALUTO A CESARE ROMITI, A CETONA: NESSUN POLITICO NÉ RAPPRESENTANTI DI FCA, MA SOLO UNA BANDIERA DELLA FIAT E POCHI AMICI – C'ERANO MARISELA FEDERICI E IL PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI EDITORI, ANDREA CECCHERINI E... – VIDEO: IL SERVIZIO DEL TG2
DISCESA AL CENTRO DELLA TERRA – VIAGGIO NELL'ALGAR DO CARVÃO, LA CAVERNA VULCANICA PROFONDA 90 METRI SULL'ISOLA DI TERCEIRA, NELLE AZZORRE: SI È FORMATA CIRCA 3.200 ANNI FA DOPO CHE IL MAGMA FUORIUSCITO DAL CAMINO PRINCIPALE SI È RITIRATO NELLA CAMERA MAGMATICA – LA SUA ESISTENZA ERA NOTA DA TEMPO MA LA PROFONDITÀ E LA MANCANZA DI LUCE RENDEVANO DIFFICOLTOSA QUALSIASI DISCESA - SOLO NEL GENNAIO 1893… VIDEO
PERCHÉ MOLTI CONTAGIATI SONO ASINTOMATICI? FORSE PER RECETTORI CHE IL VIRUS USA PER ENTRARE NELLE CELLULE OPPURE PER UN ASSETTO GENETICO PARTICOLARMENTE FAVOREVOLE - MA E’ POSSIBILE ANCHE CHE UNA PARTE RILEVANTE DELLA POPOLAZIONE SIA GIÀ STATA ESPOSTA IN PASSATO A QUALCOSA CHE ASSOMIGLIAVA AL COVID - SE FOSSE COSÌ VORREBBE DIRE CHE FRA NOI CI SONO PERSONE CHE, SENZA ESSERSI AMMALATE NÉ VACCINATE, SONO GIÀ IMMUNI, ALMENO UN PO’…