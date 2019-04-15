VIDEO: IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME A PARIGI
IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME
IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME 1 IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME
VIDEO-FLASH: IL MOMENTO IN CUI È CROLLATA LA GUGLIA DI NOTRE DAME A PARIGI – ERANO DA POCO PASSATE LE 20 QUANDO UNO DEI SIMBOLI PIÙ ICONICI DELLA "VILLE LUMIERE" HA CEDUTO ALLE FIAMME-
VIDEO: IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME A PARIGI
IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME 1 IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME
“ALMENO L’ONESTÀ INTELLETTUALE DI GUARDARE QUELLO CHE RECENSISCI” – SELVAGGIA LUCARELLI RANDELLA ALDO GRASSO E SU TWITTER LO ACCUSA DI SCRIVERE LO STESSO ARTICOLO DA ANNI SU “BALLANDO CON LE STELLE”: “NEL 2017 SCRIVEVA CHE LA CARLUCCI SI ERA 'DEFILIPPIZZATA' CON LE POLEMICHE PER FARE ASCOLTI. NEL 2018 SCRIVEVA DELLE TROPPE LITI “PER BATTERE LA CORAZZATA DE FILIPPI”. MA SOPRATTUTTO, NON LO HA MAI VISTO QUEST’ANNO….”
POLANCO, NO POLONIO - L'EX OLGETTINA: ''LA MIA VERSIONE DAVANTI AI GIUDICI SARÀ DIVERSA RISPETTO AL PROCESSO RUBY BIS. HO DECISO DI DIRE LE COSE COME STANNO, ORA SONO UNA DONNA CON FIGLI E VOGLIO LA VERITÀ. MAGARI LA MIA POSIZIONE NON È TANTO DIVERSA DA QUELLA DI IMANE FADIL''. SOLO CHE LEI È IMPUTATA, MENTRE LA MAROCCHINA ERA TESTIMONE - DAVANTI AI PM AVEVA DETTO: ''È STATO IL POLONIO A UCCIDERLE'', MA ORA IN PARTE SMENTISCE
AVEVAMO SCHERZATO – PREMIUM TORNA A MEDIASET! LA DECISIONE CONDIVISA DA SKY E DAL BISCIONE DOPO L’ISTRUTTORIA APERTA DALL’ANTITRUST, SECONDO CUI L'ACQUISIZIONE AVREBBE RAFFORZATO LA POSIZIONE DOMINANTE DI SKY (CHE GIÀ POSSIEDE IL 77% DEL MERCATO PAY TV) – LA PIATTAFORMA ERA STATA PAGATA 23 MILIONI E TORNERÀ INDIETRO PER UNA CIFRA LEGGERMENTE INFERIORE…
UN ALBUM DELLA MADONNA – LA REGINA DEL POP ANNUNCIA SU INSTAGRAM IL TITOLO DEL NUOVO CD: SI CHIAMERÀ “MADAME X”, MA AL MOMENTO LA DATA DI USCITA RIMANE IGNOTA – PER PRUMOVERLO LA CANTANTE HA PUBBLICATO TRE VIDEO: IL PRIMO SENZA AUDIO IN CUI, IN CAMICIA NERA E CALZE A RETE, SUONA LA FISARMONICA, IL SECONDO, DOVE, CON INDOSSO UN ABITINO SUCCINTO, SI MUOVE E SUONA LA CHITARRA ELETTRICA E INFINE UN TERZO, IN CUI CAMBIA DECINE DI COSTUMI E IDENTITÀ…(VIDEO)
PREMIER AL BACIO – SIPARIETTO ROMANTICO NELLA SFIDA SALVEZZA BURNLEY-CARDIFF – DOPO UNO SCONTRO DI GIOCO IL CALCIATORE DEI PADRONI DI CASA BARNES BACIA DUE VOLTE IL NASO DELL’AVVERSARIO JOE BENNETT MA L’ARBITRO NON GRADISCE! – LINEKER IMPAZZISCE SU TWITTER - NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL BACIO ALCUNI TIFOSI HANNO APPREZZATO: “IL CARTELLINO GIALLO PIÙ BELLO DI SEMPRE!” – VIDEO
CAFONALINO – TORNA LA SECONDA REPUBBLICA A SANTA MARIA IN AQUIRO: CLEMENTE MASTELLA E CONSORTE SI APPALESANO PER LA PRESENTAZIONE DI “RINASCITE”, IL LIBRO IN CUI L’EX DEPUTATO SANTE PERTICARO RACCONTA L’USCITA DAL COMA – C’ERANO ANGELA BALDASSINI, FRANCESCO STORACE, ADRIANA RUSSO, ARTURO DIACONALE, PATRIZIA TAPPARELLO E…
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
IO VIVO, TUMORE BRUCIATO - SARÀ POSSIBILE BRUCIARE ALCUNI TUMORI IN UN SECONDO GRAZIE ALL’UTILIZZO DI FASCI DI ELETTRONI GENERATI VIA LASER: È QUANTO SCOPERTO DA GABRIELE GRITTANI, SCIENZIATO BARESE CHE LAVORA NEL CENTRO DI RICERCA DI PRAGA – IL FISICO NUCLEARE HA BREVETTATO IL NUOVO SISTEMA CHE PROMETTE MAGGIORE EFFICACIA NELLA CURA ALLE NEOPLASIE AL…