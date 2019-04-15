VIDEO-FLASH: IL MOMENTO IN CUI È CROLLATA LA GUGLIA DI NOTRE DAME A PARIGI – ERANO DA POCO PASSATE LE 20 QUANDO UNO DEI SIMBOLI PIÙ ICONICI DELLA "VILLE LUMIERE" HA CEDUTO ALLE FIAMME

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VIDEO: IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME A PARIGI

IL CROLLO DELLA GUGLIA DI NOTRE DAME

 

 

 

 

 

 

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