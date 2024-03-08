VIDEO-FLASH! – L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E' PEGGIO DI UN MANDRILLONE DA STADIO: IN ARABIA SAUDITA UN ROBOT TOCCA LE CHIAPPE A UNA GIORNALISTA CHE STAVA MOSTRANDO L'INVENZIONE - QUANDO LA DONNA DICE IL NOME DEL ROBOT, QUESTO SI ACCENDE E ALLUNGA LE MANI - I COMMENTI AL VIDEO DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL: "SICURAMENTE E' STATO IMPOSTATO DA UN MASCHIO..."

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DAGOREPORT – NUOVO INCARICO PER ELISABETTA BELLONI: GIORGIA MELONI HA NOMINATO LA DIRETTRICE DEL DIS NUOVA RAPPRESENTANTE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 (SHERPA). UNA SCELTA CHE HA LASCIATO A BOCCA APERTA LE FELUCHE ROMANE: PERCHÉ DÀ QUESTO INCARICO ALLA CAPA DEI SERVIZI, RIMUOVENDO LO SHERPA GIÀ DESIGNATO, LUCA FERRARI? PESANO NELLA DECISIONE I TIMORI DELLA DUCETTA PER IL G7 (“C’È UN CLIMA CHE MI PREOCCUPA”?) OPPURE È L'ANTIPASTO DI UNA SERIE DI CAMBIAMENTI A PALAZZO CHIGI?

DAGOREPORT DAL SOTTOSCALA – CHAILLY, IL FANTASMA DEL LOUVRE IN SALSA MENEGHINA: NON BATTE COLPO CHE PER SE STESSO. DIRIGE POCHISSIMO (DUE APPARIZIONI ALL’ANNO) E PRETENDE SEMPRE DI ESSERE IL DIRETTORE DELLA PRIMA - CHE NE SARÀ DEL DIRETTORE MUSICALE QUANDO ARRIVERÀ IL PROSSIMO SOVRINTENDENTE (I PAPABILI: FORTUNATO ORTOMBINA, MICHELE DALL’ONGARO, ANNA MARIA MEO, SALVO NASTASI, CLAUDIO ORAZI)? PERCHÉ GIOVANNI “ABRAMO” BAZOLI DIFENDE STRENUAMENTE RICCARDO CUOR DI POLTRONA E SUA MOGLIE, GABRIELLA TERRAGNI, DETTA “LADY MACBETH DI PADERNO DUGNANO”?

DAGOREPORT - A CHI SI RIVOLGEVA IL MONITO DI MATTARELLA,  LANCIATO DUE GIORNI FA APPROFITTANDO DI UN INCONTRO CON CASAGIT? -  IL SILURO QUIRINALIZIO, POCO EVIDENZIATO DALLA STAMPA, ERA DIRETTO A GIORGIA MELONI - QUANDO IL CAPO DELLO STATO SIBILA CHE “SAREBBE GRAVE SE (UN PREMIER) PRETENDESSE DI ATTRIBUIRSI COMPITI CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA AD ALTRI POTERI DELLO STATO“, È LA SECCA RISPOSTA ALLA DICHIARAZIONE DELLA DUCETTA DEL 2 MARZO A TORONTO, QUANDO SCANDÌ CHE IL PREMIERATO È UNA RIFORMA CHE "VOLUTAMENTE NON TOCCA I POTERI DEL CAPO DELLO STATO, PERCHÉ SO CHE IL PRESIDENTE MATTARELLA È UN'ISTITUZIONE UNIFICANTE..." - MA MANCO PER IL CAZZO! REPLICA CON ALTRI TONI OVVIAMENTE ISTITUZIONALI, MATTARELLA: QUANDO LA COATTA PREMIER RACCONTA CHE I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON VENGONO INTACCATI DALLA SUA RIFORMA COSTITUZIONALE, SMORFIEGGIA SOLO FALSITÀ…

DAGOREPORT - VISTO COME SI È SCAPICOLLATO IL GOVERNO DUCIONI A PESCARA, È LAMPANTE CHE IL VOTO IN ABRUZZO NON È MARGINALE BENSÌ DETERMINANTE PER IL RISSOSO POLLAIO DI PALAZZO CHIGI - L’EVENTUALE VITTORIA DEL CENTROSINISTRA, MA ANCHE UNA SCONFITTA DI MISURA, FAREBBE RIPARTIRE LA PARTITA DI POKER TRA I DUE GALLETTI. SALVINI: SE NON OTTENGO PIU' POTERE, TOLGO L’APPOGGIO AL GOVERNO. MELONI: ACCOMODATI: CHIUDO BARACCA E ANDIAMO AL VOTO - OVVIAMENTE LA DUCETTA NON VUOLE RIPRESENTARSI ALLE URNE, TANTOMENO SALVINI VUOLE FAR CADERE IL GOVERNO. ANCHE PERCHÉ L’ULTIMO SONDAGGIO COMMISSIONATO DAL PD, DOPO IL RISULTATO SARDO, SUL VOTO EUROPEO DEL 9 GIUGNO SQUADERNA NUMERI SORPRENDENTI: MENTRE ELLY SCHLEIN RAGGIUNGE 21,5%, I FRATELLINI DELLA  DUCETTA RINCULANO AL 25,7% - LA MELONA HA UNA CARTA PER FAR FUORI SALVINI E PER RIPORTARE LA LEGA ALL’OVILE: FEDRIGA...