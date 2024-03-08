Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1— Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) March 6, 2024
VIDEO-FLASH! – L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E' PEGGIO DI UN MANDRILLONE DA STADIO: IN ARABIA SAUDITA UN ROBOT TOCCA LE CHIAPPE A UNA GIORNALISTA CHE STAVA MOSTRANDO L'INVENZIONE - QUANDO LA DONNA DICE IL NOME DEL ROBOT, QUESTO SI ACCENDE E ALLUNGA LE MANI - I COMMENTI AL VIDEO DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL: "SICURAMENTE E' STATO IMPOSTATO DA UN MASCHIO..."-
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DAGOREPORT – NUOVO INCARICO PER ELISABETTA BELLONI: GIORGIA MELONI HA NOMINATO LA DIRETTRICE DEL DIS NUOVA RAPPRESENTANTE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7 (SHERPA). UNA SCELTA CHE HA LASCIATO A BOCCA APERTA LE FELUCHE ROMANE: PERCHÉ DÀ QUESTO INCARICO ALLA CAPA DEI SERVIZI, RIMUOVENDO LO SHERPA GIÀ DESIGNATO, LUCA FERRARI? PESANO NELLA DECISIONE I TIMORI DELLA DUCETTA PER IL G7 (“C’È UN CLIMA CHE MI PREOCCUPA”?) OPPURE È L'ANTIPASTO DI UNA SERIE DI CAMBIAMENTI A PALAZZO CHIGI?
DAGOREPORT DAL SOTTOSCALA – CHAILLY, IL FANTASMA DEL LOUVRE IN SALSA MENEGHINA: NON BATTE COLPO CHE PER SE STESSO. DIRIGE POCHISSIMO (DUE APPARIZIONI ALL’ANNO) E PRETENDE SEMPRE DI ESSERE IL DIRETTORE DELLA PRIMA - CHE NE SARÀ DEL DIRETTORE MUSICALE QUANDO ARRIVERÀ IL PROSSIMO SOVRINTENDENTE (I PAPABILI: FORTUNATO ORTOMBINA, MICHELE DALL’ONGARO, ANNA MARIA MEO, SALVO NASTASI, CLAUDIO ORAZI)? PERCHÉ GIOVANNI “ABRAMO” BAZOLI DIFENDE STRENUAMENTE RICCARDO CUOR DI POLTRONA E SUA MOGLIE, GABRIELLA TERRAGNI, DETTA “LADY MACBETH DI PADERNO DUGNANO”?
FLASH! - CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA: DALLA PADELLA DI DONZELLI ALLA BRACE DI CASTELLITTO – FINORA LA SUA UNICA INIZIATIVA, CHE GLI PERMETTE DI OCCUPARSI DELLA SUA CARRIERA, E’ STATA QUELLA DI AVER NOMINATO RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI (UN RUOLO MAI ESISTITO IN CSC), IL SUO IMPRESARIO TEATRALE ANGELO TUMMINELLI (50 MILA ANNUI) E STEVE DELLA CASA, GIA’ DIRETTORE DEL CINE-FESTIVAL DI TORINO, A CAPO DELLA COMUNICAZIONE (40 MILA ALL’ANNO),
DAGOREPORT - A CHI SI RIVOLGEVA IL MONITO DI MATTARELLA, LANCIATO DUE GIORNI FA APPROFITTANDO DI UN INCONTRO CON CASAGIT? - IL SILURO QUIRINALIZIO, POCO EVIDENZIATO DALLA STAMPA, ERA DIRETTO A GIORGIA MELONI - QUANDO IL CAPO DELLO STATO SIBILA CHE “SAREBBE GRAVE SE (UN PREMIER) PRETENDESSE DI ATTRIBUIRSI COMPITI CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA AD ALTRI POTERI DELLO STATO“, È LA SECCA RISPOSTA ALLA DICHIARAZIONE DELLA DUCETTA DEL 2 MARZO A TORONTO, QUANDO SCANDÌ CHE IL PREMIERATO È UNA RIFORMA CHE "VOLUTAMENTE NON TOCCA I POTERI DEL CAPO DELLO STATO, PERCHÉ SO CHE IL PRESIDENTE MATTARELLA È UN'ISTITUZIONE UNIFICANTE..." - MA MANCO PER IL CAZZO! REPLICA CON ALTRI TONI OVVIAMENTE ISTITUZIONALI, MATTARELLA: QUANDO LA COATTA PREMIER RACCONTA CHE I POTERI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NON VENGONO INTACCATI DALLA SUA RIFORMA COSTITUZIONALE, SMORFIEGGIA SOLO FALSITÀ…
DAGOREPORT - VISTO COME SI È SCAPICOLLATO IL GOVERNO DUCIONI A PESCARA, È LAMPANTE CHE IL VOTO IN ABRUZZO NON È MARGINALE BENSÌ DETERMINANTE PER IL RISSOSO POLLAIO DI PALAZZO CHIGI - L’EVENTUALE VITTORIA DEL CENTROSINISTRA, MA ANCHE UNA SCONFITTA DI MISURA, FAREBBE RIPARTIRE LA PARTITA DI POKER TRA I DUE GALLETTI. SALVINI: SE NON OTTENGO PIU' POTERE, TOLGO L’APPOGGIO AL GOVERNO. MELONI: ACCOMODATI: CHIUDO BARACCA E ANDIAMO AL VOTO - OVVIAMENTE LA DUCETTA NON VUOLE RIPRESENTARSI ALLE URNE, TANTOMENO SALVINI VUOLE FAR CADERE IL GOVERNO. ANCHE PERCHÉ L’ULTIMO SONDAGGIO COMMISSIONATO DAL PD, DOPO IL RISULTATO SARDO, SUL VOTO EUROPEO DEL 9 GIUGNO SQUADERNA NUMERI SORPRENDENTI: MENTRE ELLY SCHLEIN RAGGIUNGE 21,5%, I FRATELLINI DELLA DUCETTA RINCULANO AL 25,7% - LA MELONA HA UNA CARTA PER FAR FUORI SALVINI E PER RIPORTARE LA LEGA ALL’OVILE: FEDRIGA...