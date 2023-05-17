VIDEO-FLASH! – PER CAPIRE LA PORTATA DEL MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA BASTA GUARDARE LE IMMAGINI DI CESENA GIRATE CON IL DRONE – LA CITTÀ È COMPLETAMENTE ALLAGATA DOPO L’ESONDAZIONE DEL FIUME SAVIO…-
FABIO FAZIO REAL ESTATE – IL CONDUTTORE, CHE ANDRA' A DISCOVERY CON UN CONTRATTO MILIONARIO, IN QUESTI ANNI, GRAZIE AI “SOLDINI” DELLA RAI, HA CREATO UN PICCOLO IMPERO IMMOBILIARE – A CELLE LIGURE RISULTA PROPRIETARIO DI UNA VILLA DI 13 STANZE, DUE CASE, DUE GARAGE DI 100 METRI QUADRI E 10 TERRENI ADIBITI A ULIVETO SU 7MILA METRI QUADRI. IN PIÙ CI SONO DUE CASE CON GARAGE A VERNAZZE (LA SPEZIA). SENZA DIMENTICARE LE DUE ABITAZIONI SIGNORILI DI 20 STANZE A MILANO…
SOLO ROMA GODONA SA TRASFORMARE UNA CENA DI COMPLEANNO IN UN SIMPOSIO DI POTENTONI VARI E AVARIATI, IN MODALITÀ “RICORDATEVI DEGLI AMICI!” – PER I 50ANNI DI SALVO NASTASI, ‘’UN COLLEZIONISTA DI CADREGHE DA FAR IMPALLIDIRE POLTRONE E SOFÀ”, SI SONO SPALANCATI I SALONI DI PALAZZO RUSPOLI PER ATTOVAGLIARE RENZI, CONTE, ELISABETTA BELLONI, UGO ZAMPETTI, GIANNI LETTA, MARA CARFAGNA E MARIA ELENA BOSCHI, NUNZIA & BOCCIA, FUORTES, GIULIANO AMATO, PIERFURBY CASINI E, A MO’ DI CILIEGIONA, IL MINISTRO CASELLATI. INSIEME A MATTEO PIANTEDOSI, LE UNICHE PRESENZE DEL GOVERNO MELONI - ASSENTE IL GRAN SUOCERO, GIOVANNI MINOLI, PERCHÉ AVEVA GIÀ PARTECIPATO DOMENICA SERA ALLA PRIMA FESTA DEI 50ANNI DI SALVO, QUELLA DEI “GIOVANI”, CON CONCERTINO DI CLAUDIO BAGLIONI DOVE LA COPPIA DI RIFERIMENTO ERA FORMATA, RULLO DI TAMBURI!, DA PAOLA TURCI & FRANCESCA PASCALE (SALVO ORRORI & OMISSIONI)
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
AVETE MANI E PIEDI GONFI? VI CAPITA DI AVERE DEI MAL DI TESTA LANCINANTI? OCCHIO PERCHÉ POTREBBERO ESSERE DEI SEGNALI DI UN’ASSUNZIONE ECCESSIVA DI SALE – IL SODIO È INDISPENSABILE PER LA DIETA, MA NON BISOGNA ECCEDERE I 6 GRAMMI AL GIORNO, PARI A UN CUCCHIAINO – I QUATTRO SEGNALI CHE AIUTANO A CAPIRE CHE SI STA ESAGERANDO…