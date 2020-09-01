papa' mostra metodo per addormentare la figlia 5 papa' mostra metodo per addormentare la figlia 2 papa' mostra metodo per addormentare la figlia 4 papa' mostra metodo per addormentare la figlia 1 papa' mostra metodo per addormentare la figlia 6
VIDEO-FLASH! – COSA NON CI SI INVENTA PER FAR ADDORMENTARE I PARGOLI: UN PAPÀ SOSTIENE DI AVER TROVATO IL METODO EFFICACE PER FAR ADDORMENTARE LA SUA PICCOLA CHARLIE IN MENO DI UN MINUTO - BASTA SFIORARE DELICATAMENTE LE SOPRACCIGLIA DELLA PICCOLA PER GARANTIRSI QUALCHE ORA DI DORMIVEGLIA IN ATTESA DELLA POPPATA SUCCESSIVA…-
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SCAZZI IN VOLO – DE MARTINO IN AEREO CON CECILIA RODRIGUEZ. LEI GLI FA CAMBIARE POSTO. E LUI VA A SEDERE VICINO A GIULIA DE LELLIS (EX DI IANNONE, STORICO FIDANZATO DI BELEN) - DANDOLATE PER “OGGI”: BENEDETTA PARODI IN RADIO, BORRIELLO DA’ IL DUE DI PICCHE A MILLY CARLUCCI E AL "GFVIP", GAIA, ULTIMA VINCITRICE DI AMICI, SOGNA SANREMO, CAN YAMAN CORTEGGIATO DALLE DUE DONNE PIU’ POTENTI DI MEDIASET. DI CHI SI TRATTA? AH SAPERLO… INDOVINELLO: LEI È UNA PREZZEMOLINA DEL SOTTOBOSCO TV E NEGLI ULTIMI ANNI FREQUENTA CON COSTANZA GLI EMIRATI ARABI E LA TURCHIA PER MISTERIOSI INCONTRI DI LAVORO. CHI È?
“IO CANDIDATO SINDACO A ROMA? NON MI PROPORRO’, LAVORO PER CAMBIARE L'UE” – SASSOLI: "IMPENSABILE INTERROMPERE L’IMPEGNO CON IL PARLAMENTO EUROPEO. NON SAREBBE UNA SCELTA RISPETTOSA DELL'ISTITUZIONE CHE RAPPRESENTO. SE ALLE REGIONALI VINCE LA DESTRA RISCHIA ANCHE LA UE. CAMBIARE LEGGE ELETTORALE PRIMA DEL REFERENDUM”
PERCHÉ IO VALGO (SÌ, MA QUANTO?) - C'È L'ACCORDO POLITICO SULLA RETE UNICA MA NON SU QUANTO SARANNO VALUTATE LE INFRASTRUTTURE DI TIM E OPEN FIBER. QUEST'ULTIMA HA UN PROBLEMINO: SI CONSIDERA ANCORA UNA STARTUP E DUNQUE HA DEI CONTI MOLTO SBILANCIATI SUI COSTI E SUI DEBITI. E HA DISATTESO LE PREVISIONI DI REDDITIVITÀ PRESENTATE IN PARTENZA - IL RUOLO DI COSTAMAGNA E FULVIO CONTI CON IL FONDO MACQUERIE E LA VALUTAZIONE MONSTRE DI 7 MILIARDI PER OPENFIBER - L'AZIENDA: ''NON SI PUÒ PARAGONARE LA RETE TELECOM ALLA NOSTRA''
NUDE ALLA META - PENSATE CHE AGGIRARSI PER CASA NUDI SIA ROBA DA MATTI? NON LA PENSANO COSÌ QUESTE DONNE CHE, PER ACCETTARE OGNI CENTIMETRO DEL PROPRIO CORPO, HANNO SCOPERTO QUANTO PUÒ ESSERE CURATIVO PRIVARSI DI OGNI VESTITO – C’È CHI ADORA ANDARE IN BICICLETTA COME MAMMA L’HA FATTA E CHI SI ADDENTRA NEI BOSCHI PER RILASSANTI SEDUTE DI YOGA – E PERSINO CARA DELEVINGNE…
“SVEGLIAMO LA ROMA, GIGANTE ADDORMENTATO” – LA PRIMA INTERVISTA DEI FRIEDKIN SCATENA DOTTO: "DAN & RYAN SCELGONO LA SOBRIETA’ COME STILE. BASTA CON LE FANFARONATE, BASTA CON LE PROMESSE. JIM PALLOTTA È GIÀ UN PUNTINO DECOLORATO ALL’ORIZZONTE. IL TIFOSO ROMANISTA NON È MAI STATO COSÌ POVERO COME QUANDO È STATO IMPREGNATO DI PROMESSE NON MANTENUTE, A FRONTE DI PREGHIERE MAI ESAUDITE. PREDA DEGLI SPACCONI. GLI ULTIMI NOVE ANNI, PER CAPIRCI..."
CAFONALINO – PRINCIPESSE, CONTESSE, EX BOIARDI DI STATO, EX AMANTI: QUEL POCO CHE RESTA DELLA ROMA POTENTONA RICORDA CESARONE ROMITI – NELLA CHIESA DI SAN ROBERTO BELLARMINO, AI PARIOLI, SI SONO INGINOCCHIATI GIANNI LETTA E GIANNI CASTELLANETA, MARISELA FEDERICI E MARINA PIGNATELLI, ANNA COLIVA E MONORCHIO, CIPOLLETTA E STIRPE, MAINETTI E CRIMI
HO VOYEUR DI UNA SEGA – UN 40ENNE È STATO CONDANNATO PER AVER FILMATO UNA DONNA NUDA E PRIVA DI SENSI IN UNA CAMERA D’ALBERGO DI LONDRA: LA VITTIMA NON SI RICORDAVA NEMMENO COME ERA ARRIVATA NELLA STANZA E LO AVEVA DENUNCIATO PER STUPRO – LUI AVEVA SEMPRE PARLATO DI INCONTRO CONSENSUALE MA, ACCERTATO CHE NON C’ERA STATA LA VIOLENZA SESSUALE, I GIUDICI LO HANNO INCASTRATO PER IL VIDEO PORCELLO…
VIENI AVANTI, VACCINO! – ANCHE ANTHONY FAUCI AMMETTE CHE NON È IMPOSSIBILE AVERE I VACCINI ENTRO LA FINE DI OTTOBRE, CIOÈ GIUSTO PRIMA DELLE ELEZIONI, COME VUOLE TRUMP - L’EUROPA RISPONDE E ACCELERA: A NOVEMBRE POTREBBERO ARRIVARE LE PRIME DOSI DELL’ANTIDOTO DI OXFORD, REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DELL’IRBM DI POMEZIA E SVILUPPATO DA ASTRAZENECA….