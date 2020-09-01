VIDEO-FLASH! – COSA NON CI SI INVENTA PER FAR ADDORMENTARE I PARGOLI: UN PAPÀ SOSTIENE DI AVER TROVATO IL METODO EFFICACE PER FAR ADDORMENTARE LA SUA PICCOLA CHARLIE IN MENO DI UN MINUTO - BASTA SFIORARE DELICATAMENTE LE SOPRACCIGLIA DELLA PICCOLA PER GARANTIRSI QUALCHE ORA DI DORMIVEGLIA IN ATTESA DELLA POPPATA SUCCESSIVA…

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SCAZZI IN VOLO – DE MARTINO IN AEREO CON CECILIA RODRIGUEZ. LEI GLI FA CAMBIARE POSTO. E LUI VA A SEDERE VICINO A GIULIA DE LELLIS (EX DI IANNONE, STORICO FIDANZATO DI BELEN) - DANDOLATE PER “OGGI”: BENEDETTA PARODI IN RADIO, BORRIELLO DA’ IL DUE DI PICCHE A MILLY CARLUCCI E AL "GFVIP", GAIA, ULTIMA VINCITRICE DI AMICI, SOGNA SANREMO, CAN YAMAN CORTEGGIATO DALLE DUE DONNE PIU’ POTENTI DI MEDIASET. DI CHI SI TRATTA? AH SAPERLO… INDOVINELLO: LEI È UNA PREZZEMOLINA DEL SOTTOBOSCO TV E NEGLI ULTIMI ANNI FREQUENTA CON COSTANZA GLI EMIRATI ARABI E LA TURCHIA PER MISTERIOSI INCONTRI DI LAVORO. CHI È?

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PERCHÉ IO VALGO (SÌ, MA QUANTO?) - C'È L'ACCORDO POLITICO SULLA RETE UNICA MA NON SU QUANTO SARANNO VALUTATE LE INFRASTRUTTURE DI TIM E OPEN FIBER. QUEST'ULTIMA HA UN PROBLEMINO: SI CONSIDERA ANCORA UNA STARTUP E DUNQUE HA DEI CONTI MOLTO SBILANCIATI SUI COSTI E SUI DEBITI. E HA DISATTESO LE PREVISIONI DI REDDITIVITÀ PRESENTATE IN PARTENZA - IL RUOLO DI COSTAMAGNA E FULVIO CONTI CON IL FONDO MACQUERIE E LA VALUTAZIONE MONSTRE DI 7 MILIARDI PER OPENFIBER - L'AZIENDA: ''NON SI PUÒ PARAGONARE LA RETE TELECOM ALLA NOSTRA''

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