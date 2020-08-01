VIDEO-FLASH! – COSA SUCCEDE SE UN FULMINE COLPISCE UNA LINEA ELETTRICA AD ALTA TENSIONE? GUARDATE LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI GIRATE NELLA CITTÀ DI SHENYANG, IN CINA, DOVE ALCUNI RESIDENTI SON RIUSCITI A FILMARE L’ESPLOSIONE E LA SPAVENTOSA LINGUA DI FUOCO GENERATA DALL’IMPATTO DELLA SAETTA…

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LA PESTE NUOVA – L’OMAGGIO “EROICOMICO” ALLA “PESTE” DI ALBERT CAMUS DI FULVIO ABBATE È PIÙ ATTUALE CHE MAI: IL PROTAGONISTA DEL SUO ULTIMO LIBRO “LA PESTE NUOVA” È UN INVENTORE DI BARZELLETTE CHE SI MUOVE IN UNA CITTÀ SOSPESA DOVE IMPERVERSA UN VIRUS SCONOSCIUTO. IL CALDO OPPRIMENTE SI MESCOLA AL TAPPETO SONORO DELLE SIRENE DELLE AMBULANZE E L’ANDIRIVIENI DELLE CAMIONETTE DEL GENIO MILITARE – IN QUESTO SCENARIO IL PROTAGONISTA FINISCE PER ABBANDONARSI AL DISINCANTO…

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