AUTO OSTRUISCE IL PASSAGGIO ALL USCITA DELL ASSEMBLEA ANCI DI TORINO
VIDEO-FLASH – CRONACHE DI ORDINARIA FOLLIA: CENTINAIA DI SINDACI ITALIANI SONO OSTAGGIO AL LINGOTTO DI TORINO. IL MOTIVO? UNA DONNA HA PARCHEGGIATO LA SUA VOLKSWAGEN IN MEZZO ALLA STRADA, BLOCCANDO L’USCITA E PROVOCANDO RITARDI – LA PROPRIETARIA È SPARITA: SPERIAMO CHE GOVERNI IL SUO COMUNE MEGLIO DI COME PARCHEGGIA…-
CHI CRITICA I MASSACRI DI NETANYAHU, DIVENTA IPSO FACTO ANTISEMITA? – IN VATICANO IRRITATI PER LE REAZIONI SCOMPOSTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA, DA EDITH BRUCK A RUTH DUREGHELLO, ALLE PAROLE DI BERGOGLIO SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE - IL PONTEFICE HA "OSATO" DIRE: “BISOGNA INDAGARE PER DETERMINARE SE CIÒ CHE STA ACCADENDO A GAZA È UN GENOCIDIO” - COME SI FA A SCAMBIARE PER ANTISEMITISMO UNA LEGITTIMA OSSERVAZIONE CRITICA DI FRONTE AL MASSACRO IN CORSO? – PAPA FRANCESCO NON È CHEF RUBIO: HA SEMPRE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’AUTODIFESA DI ISRAELE. MA COME PUÒ LA PIÙ ALTA AUTORITÀ MORALE DEL MONDO TACERE DI FRONTE A 45MILA MORTI PER 1200 VITTIME DELLA STRAGE DI HAMAS ?
DAGOREPORT – LA PAZZA IDEA DI CANDIDARE MATTEO PIANTEDOSI IN CAMPANIA È FRUTTO DEL PRAGMATISMO DI GIORGIA MELONI. IL MINISTRO DELL’INTERNO È TITUBANTE, MA SALVINI È D’ACCORDO: IN CASO DI CONDANNA AL PROCESSO OPEN ARMS (RISCHIA SEI ANNI), INTENDE MOBILITARE LA MAGGIORANZA IN UNA BATTAGLIA CONTRO LE TOGHE. IL COLPO DI SCENA CHE SOGNA IL “CAPITONE”? IL RITORNO AL VIMINALE, CHE SAREBBE LA “VENDETTA” PERFETTA SULLA MAGISTRATURA…
FLASH – SI VOCIFERA CHE MARINA BERLUSCONI SI STIA ANCORA RIPRENDENDO DALLA TRASFERTA ROMANA DEL 23 OTTOBRE, IN CUI HA INAUGURATO IL BOOKSHOP MONDADORI ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI. L'INASPETTATO ASSALTO DI CURIOSI E GIORNALISTI E PAPARAZZI L’HA GETTATA NEL PANICO AL PUNTO DA SPINGERLA A CERCARE “PROTEZIONE” AGGRAPPANDOSI ALLA BURROSA SERENA BORTONE. A CONFERMA CHE LA NEO-CAVALIERA, FIN TROPPO TIMIDINA, FA BENISSIMO A TENERSI LONTANA DAI RIFLETTORI E DALLA POLITICA...
DAGOREPORT - EIA EIA TRALLALÀ! - COME UN SABATO SERA DI PIPPO BAUDO, LA QUADRIENNALE 2025/2026 SARÀ “FANTASTICA”, MA OVVIAMENTE ANCHE UN PO’ “FASCISTA” - NEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI ROMA, A CURA DI LUCA BEATRICE, VERRANNO ESPOSTE, INSIEME A QUELLE DI 50 GIOVANI ARTISTI, ANCHE LE OPERE PRESENTATE ALLA QUADRIENNALE DEL 1935, CHE FU INAUGURATA DAL DUCE (VIDEO) – ALESSANDRA MAMMÌ SU FB CHIOSA: “IN CONFERENZA STAMPA, QUEL CHE MI HA PIÙ STUPITO È CHE SE QUESTA DESTRA DEVE RIPROPORCI UNA "SUA" CULTURA È COSTRETTA A TORNARE AL 1935... MA NEL FRATTEMPO NON POTEVA FARSI VENIRE QUALCHE IDEA?’’ – VIDEO
DAGOREPORT – PUTIN È SPIAZZATO DAGLI ATTACCHI UCRAINI CON I MISSILI AMERICANI ATACMS: PENSAVA CHE ZELENSKY COLPISSE SOLO LA ZONA DI KURSK E NON, COME È AVVENUTO, LA REGIONE DI BRYANSK, LONTANA DAL CONFINE E CENTRO NEVRALGICO PER I RIFORNIMENTI DELLE TRUPPE – L’ATTACCO DI KIEV È UN REGALONE A TRUMP: DESTABILIZZARE LE MANOVRE MILITARI DELL’ESERCITO DI MOSCA DARÀ PIÙ ARGOMENTI AL TYCOON, PER PORTARE PUTIN AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE...