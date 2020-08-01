uomo nudo blocca traffico in ucraina 1 uomo nudo blocca traffico in ucraina 5 uomo nudo blocca traffico in ucraina 2 uomo nudo blocca traffico in ucraina 4 uomo nudo blocca traffico in ucraina 6
VIDEO- FLASH! – ECCO CHE FINE FANNO GLI ESIBIZIONISTI IN UCRAINA: UN UOMO SCENDE IN STRADA COMPLETAMENTE NUDO E BLOCCA IL TRAFFICO – UN AUTOMOBILISTA PERDE LA PAZIENZA E SCENDE DALLA MACCHINA: PRIMA GLI INTIMA DI SPOSTARSI, MA VISTA LA SUA RESISTENZA GLI DÀ UN PUGNO IN FACCIA E LO STENDE…-
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IL SASSOLONE STARACE NELLA TRATTATIVA SULLA RETE UNICA - L'AD ENEL NON SPOSA IL PIANO GUBITOSI: LUI VUOLE UN OPERATORE ALL' INGROSSO CHE SIA AUTONOMO, CHE CONTROLLI RETE PRIMARIA, RETE SECONDARIA (CHE DAI CABINET IN STRADA VA FINO AI CLIENTI FINALI) E ANCHE LA COSIDDETTA DORSALE, CHE ABBIA LE STESSE CONDIZIONI PER CHI VUOLE FARCI TRANSITARE SOPRA I DATI, E CHE NON SIA VERTICALMENTE INTEGRATO CON NESSUNO, TANTOMENO CON LA TIM
CAFONALINO DELL’OPERA AL (CIRCO) MASSIMO – ANNA NETREBKO E YUSIF EYVAZOV OMAGGIANO E INCANTANO ROMA CON UNA CAVALCATA DI HIT DELLA LIRICA – COPPIA NELLA VITA E SUL PALCO, SI SONO CONOSCIUTI PROPRIO A ROMA NEL 2014 – IN PLATEA LA RAGGI, GIANCARLO DE CATALDO, AMBASCIATORI E PRINCIPI…
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…