VIDEO- FLASH! – ECCO CHE FINE FANNO GLI ESIBIZIONISTI IN UCRAINA: UN UOMO SCENDE IN STRADA COMPLETAMENTE NUDO E BLOCCA IL TRAFFICO – UN AUTOMOBILISTA PERDE LA PAZIENZA E SCENDE DALLA MACCHINA: PRIMA GLI INTIMA DI SPOSTARSI, MA VISTA LA SUA RESISTENZA GLI DÀ UN PUGNO IN FACCIA E LO STENDE…

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