VIDEO-FLASH! – ECCO PERCHÉ NON DOVETE MAI LASCIARE DELLE COPERTE NEL LETTINO DI UN NEONATO: LE TERRIFICANTI IMMAGINI, PUBBLICATE DA “SAFE SLEEP FOR BABIES”, MOSTRANO UN NEONATO CHE SI METTE LA COPERTINA SUL VISO, RISCHIANDO DI SOFFOCARE  – UN MONITO PER AVVERTIRE I GENITORI DELLA PERICOLOSITÀ DI GESTI APPARENTI INNOCUI…

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URGE BONIFICARE TRIGORIA, FUORI DZEKO! – DOTTO NON LA TOCCA PIANO: “DA QUANTO TEMPO IL SIGNOR DZEKO NON È DELLA PARTITA? DA QUANTO TEMPO PORTA IN CAMPO IL SUO NEGLIGENTE INVOLUCRO? DA QUANTO TEMPO SI MANIFESTA CONTUSO O FORSE CONFUSO? BASTA CON I CAPITANI DIVISIVI CHE NON SI BATTONO PER LA SQUADRA, MA FANNO SQUADRA A SÉ - IN QUANTO A FONSECA. NON CREDETE PIÙ IN LUI? LIBERATELO CON L’ELEGANZA E LA DIGNITÀ CHE STRAMERITA. NON COSTRINGETELO PIÙ A MORTIFICANTI PANTOMIME. COME QUELLA DI IERI. CHE LUI, PERALTRO, HA AVUTO LA DEBOLEZZA E COMUNQUE IL TORTO DI ASSECONDARE”

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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