due donne si menano a leeds 2 due donne si menano a leeds 1
VIDEO-FLASH! – EPICO CATFIGHT A LEEDS, IN INGHILTERRA: UNA 18ENNE E UNA 34ENNE SI SONO AZZUFFATE PER STRADA, AFFERRANDOSI I CAPELLI E PRENDENDOSI A PUGNI. IL MOTIVO? NON È CHIARO, MA PARE CHE LA RISSA SIA PARTITA PER UN UOMO. LA PIÙ GIOVANE ERA VESTITA IN MODO MOLTO PROVOCANTE, E DEVE AVER TITILLATO GLI ISTINTI DEL FIDANZATO DELL'ALTRA...- -
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TORMENTATI DAL TORMENTONE – NON BASTAVANO I PRESUNTI CANTANTI, RAPPER E TRAPPER DI OGNI GENERE A TARTASSARE I COGLIONI CON LE LORO HIT USA-E-GETTA, ORMAI ANCHE YOUTUBER, INFLUENCER E SVIPPATI GORGHEGGIANO CERCANDO TRE MINUTI DI VISIBILITA' – MARIA TONA, VOLTO NOTO DI “UOMINI E DONNE” SI STRIZZA LE TETTE MENTRE CANTA “SONO RIFATTA, PERFETTO, CHIRURGHI INTORNO AL MIO LETTO”, VALERIONA MARINI INTONA “BACI STELLARI” SOSPIRANDO “PRENDIMI” E IL CHIRURGO DELLE STAR GIACOMO URTIS… - VIDEO
FLASH! - RISCHIAMO TUTTI DI FINIRE NELLA FOGNA POLITICA DI MELONI-SALVINI-BERLUSCONI PER UN CAZZO DI INCENERITORE A ROMA! CONTE CONFERMA: "IL PRIMO COLPO DI QUESTA CRISI L'HA SPARATO CHI HA INSERITO NEL DECRETO AIUTI UNA NORMA SULL'INCENERITORE DI ROMA SAPENDO PERFETTAMENTE DI METTERE DUE DITA NEGLI OCCHI AL MOVIMENTO..." (DUE DITA NEL CULO ERANO MEGLIO...)
LE VOLONTA’ DI MARCHIONNE DISATTESE DA JOHN ELKANN: NON VOLEVA VENDERE AI FRANCESI E COME SUCCESSORE SOGNAVA ALTAVILLA – BIANCA CARRETTO DEL “CORRIERE” RACCONTA L’ULTIMO INCONTRO CON L’EX AD FIAT – “QUANDO HO LIQUIDATO MONTEZEMOLO DALLA FERRARI, ERAVAMO A CERNOBBIO. MI VERGOGNAVO COME UN LADRO, MA FUI COSTRETTO A FARLO, NON MERITAVA DI ESSERE CACCIATO IN QUEL MODO - MI BRUCIA NON AVER CONCLUSO UN’ALLEANZA CON GENERAL MOTORS MA NON FARÒ MAI UN ACCORDO CON I FRANCESI DI PSA. HO IL DOVERE DI PROTEGGERE GLI STABILIMENTI, I NOSTRI DIPENDENTI, NON ANDREMO MAI VIA DALL’ITALIA, DOPO DI ME CI SARÀ ALFREDO ALTAVILLA”
SOSIA O SON DESTO? – I SERVIZI SEGRETI DI KIEV SOSPETTANO CHE PUTIN ABBIA SPEDITO UN SOSIA AL VERTICE DI TEHERAN DI QUESTA SETTIMANA - FONTI UCRAINE HANNO NOTATO CHE IL LEADER RUSSO SI MUOVEVA INSOLITAMENTE ED ERA PIÙ VIGILE RISPETTO ALLE PRECEDENTI APPARIZIONI PUBBLICHE – PUTIN POTREBBE ESSRE RIMASTO IN RUSSIA PER PROBLEMI DI SALUTE, NONOSTANTE LA SMENTITA FATTA ADDIRITTURA DALLA CIA (CONTESTATA PERÒ DAL POLITOLOGO RUSSO, VALERY SOLOVEY: “GLI AMERICANI SANNO CHE HA SERI PROBLEMI, COMPRESI QUELLI MENTALI…”) - VIDEO
“BASTA FAR FINTA CHE NON CI SIANO DIFFERENZE TRA CALCIO FEMMINILE E MASCHILE” – “IL FOGLIO” ENTRA IN SCIVOLATA SULLA RETORICA RIVERSATA SUL CALCIO FEMMINILE: “LA NAZIONALE ITALIANA FEMMINILE HA FATTO UNA FIGURA RIDICOLA ALL’EUROPEO. È UNO SPORT DIVERSO DA QUELLO MASCHILE EPPURE CERCANO DI SPACCIARLI COME IDENTICI. L’ULTIMA NOVITÀ? IN COPERTINA AL VIDEOGIOCO DI CALCIO FIFA 23, IN COPERTINA C’È KYLIAN MBAPPÉ E SAM KERR: ‘E CHI CAZZO È?…’”
CAFONALINO NUZIALE - MEJO DEI FERRAGNEZ, GLI “SHERMANO” METTONO IN SCENA A ROMA UN MATRIMONIO ESAGERATO ED EXTRALUSSO – LEI, MARIA VITTORIA CUSUMANO, ALTA, BELLA, BIONDA, FA L'IMPRENDITRICE E LA TESTIMONIAL. LUI, CHRISTOPHER W. SHERMAN, MUSCOLI E MASCELLONE MADE IN USA, È UN INGEGNERE AEROSPAZIALE – 250 INVITATI ARRIVATI DA BRASILE, SINGAPORE, SPAGNA, FRANCIA E GERMANIA CHE HANNO BEVUTO, MAGNATO E BALLATO A VILLA MEDICI FINO A NOTTE FONDA
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
MALATI DI FIGA - ALTRO CHE FUMO E ALCOL: IL SESSO ORALE E' UNA DELLE CAUSE DI TUMORE ALLA BOCCA E ALLA GOLA – LA COLPA È DEL PAPILLOMAVIRUS, O HPV, CHE SI TRASMETTE PER VIA SESSUALE ED È UNO DEI PIÙ NOTI RESPONSABILI DI CANCRO ALLA CERVICE UTERINA, VAGINA, PENE E ANO - AVERE PIÙ DI 10 PARTNER CON I QUALI SI È PRATICATO SESSO ORALE AUMENTA DI QUATTRO VOLTE LE PROBABILITÀ DI AMMALARSI E IL PERICOLO CRESCE PER CHI HA INIZIATO DA MOLTO GIOVANE E CHI HA AVUTO PIÙ COMPAGNI IN TEMPI BREVI...