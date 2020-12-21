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VIDEO-FLASH! – LA FINE DEL SORCIO: L’INCREDIBILE CACCIA DELLA VOLPE CHE SI FIONDA DI TESTA SOTTO LA NEVE PER RIUSCIRE A CATTURARE UN TOPO - LE IMMAGINI SONO STATE GIRATE A BRECKENRIDGE, IN COLORADO, MA NON È RARO CHE IL MAMMIFERO SI METTA A CACCIA DI RODITORI ASCOLTANDO I LORO MOVIMENTI SOTTO LA COLTRE BIANCA…-
BRIATORE TAMPONA IL ''CORRIERE'': ''IL DECLINO DELL'ITALIA È BEN RIASSUNTO DA UN IMPORTANTE QUOTIDIANO CHE MI SCAMBIA PER UN ALTRO CHE BLOCCA IL TRAFFICO A MILANO. A NULLA SONO VALSE LE MIE SMENTITE, LA SPIEGAZIONE CHE NON ERA LA MIA, CHE IO NON GUIDO DA VENT’ANNI E PASSA UNA AUTOMOBILE. CHE NON ERO LÌ. LA SMENTITA È STATA PUBBLICATA SOLO QUANDO…''
IL QUIRINALE È IRRITATISSIMO. LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI SUL CORRIERE DI OGGI (“SE SI APRISSE LA CRISI, TANTO VARREBBE ANDARE A VOTARE”), MATTARELLA NON LE HA MANDATE GIÙ. SU-DARIO NON PUÒ DIRLE: CHI DECIDE DI ANDARE ALLE URNE È SOLO IL CAPO DELLO STATO - I GIORNI DI CONTE SONO CONTATI: ENTRA IL 3-4 GENNAIO IL PREMIER PER CASO DEVE DARE UNA RISPOSTA AI PARTITI SULL’ADDIO ALLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI E SULLA GESTIONE DEL RECOVERY FUND. DUE ROSPI CHE, PER CONTINUARE A STARE A PALAZZO CHIGI, CONTE DOVRÀ INGOIARE SENZA ACQUA, IN BARBA AGLI STUPEFACENTI SONDAGGI DI PAGNONCELLI
BECCATO IL CYBER-STRONZO ITALIANO - LA POLIZIA POSTALE HA DATO UN VOLTO ALL’AUTORE DEL PIÙ GRANDE ATTACCO NEL SETTORE DELLE CRYPTOVALUTE IN ITALIA: È UN FIORENTINO DI 34 ANNI ACCUSATO DI FRODE INFORMATICA, AUTO-RICICLAGGIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER UN «BUCO» DI 120 MILIONI DI EURO SULLA PIATTAFORMA ''BITGRAIL'' - AVREBBE TRUFFATO OLTRE 230 MILA RISPARMIATORI IN TUTTO IL MONDO…
CHI HA TIRATO IL TAPIRO D'ORO A STAFFELLI? PAPU GOMEZ NEGA: “NON SONO STATO IO” - L'ARGENTINO, FINITO AI MARGINI DELLA SQUADRA, HA RIFIUTATO IL TAPIRO. E PROPRIO MENTRE LA TROUPE STAVA PER ANDARSENE, ALLONTANATA DA ALCUNI TESSERATI DELL'ATALANTA TRA CUI ZAPATA E GOSENS, QUALCUNO L'AVREBBE LANCIATO VERSO L'INVIATO DI “STRISCIA” – SECONDO LO STAFF DELLA TRASMISSIONE A SCAGLIARLO VERSO STAFFELLI E’ STATO…
CAFONALINO AL BACIO – COMPIE 50 ANNI “BOCCA”, IL DIVANO CULT A FORMA DI LABBRA DI GUFRAM, E ALLA GALLERIA "RESTELLIARTCO" SI FESTEGGIA CON UNA PERFORMANCE SEXY DI ELENA RIVOLTINI – ISPIRATO ALLE LABBRA DI MAE WEST NEL RITRATTO DI DALÌ, IL DIVANO È UNO DEGLI OGGETTI DI DESIGN PIÙ FAMOSI E SENSUALI...
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
PER LA VARIANTE INGLESE DEL COVID BASTA FARE L'UPGRADE AL VACCINO - IL VIROLOGO PREGLIASCO: “NON DOVREBBE SFUGGIRE ALLA PROTEZIONE DELLA VACCINAZIONE. E AL MASSIMO NON BISOGNEREBBE RICOMINCIARE DA ZERO CON LA SPERIMENTAZIONE MA FARE UN AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL VACCINO, COME OGNI ANNO SI FA CON QUELLO INFLUENZALE”