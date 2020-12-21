VIDEO-FLASH! – LA FINE DEL SORCIO: L’INCREDIBILE CACCIA DELLA VOLPE CHE SI FIONDA DI TESTA SOTTO LA NEVE PER RIUSCIRE A CATTURARE UN TOPO - LE IMMAGINI SONO STATE GIRATE A BRECKENRIDGE, IN COLORADO, MA NON È RARO CHE IL MAMMIFERO SI METTA A CACCIA DI RODITORI ASCOLTANDO I LORO MOVIMENTI SOTTO LA COLTRE BIANCA…

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la volpe e la caccia al topo 2 la volpe e la caccia al topo 2 la volpe e la caccia al topo 4 la volpe e la caccia al topo 4 la volpe e la caccia al topo 1 la volpe e la caccia al topo 1

 

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IL QUIRINALE È IRRITATISSIMO. LE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI SUL CORRIERE DI OGGI (“SE SI APRISSE LA CRISI, TANTO VARREBBE ANDARE A VOTARE”), MATTARELLA NON LE HA MANDATE GIÙ. SU-DARIO NON PUÒ DIRLE: CHI DECIDE DI ANDARE ALLE URNE È SOLO IL CAPO DELLO STATO - I GIORNI DI CONTE SONO CONTATI: ENTRA IL 3-4 GENNAIO IL PREMIER PER CASO DEVE DARE UNA RISPOSTA AI PARTITI SULL’ADDIO ALLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI E SULLA GESTIONE DEL RECOVERY FUND. DUE ROSPI CHE, PER CONTINUARE A STARE A PALAZZO CHIGI, CONTE DOVRÀ INGOIARE SENZA ACQUA, IN BARBA AGLI STUPEFACENTI SONDAGGI DI PAGNONCELLI

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