VIDEO- FLASH! – IN FLORIDA UN PESCATORE HA RISCHIATO DI ESSERE SCHIAFFEGGIATO DA UN PESCE “VOLANTE” - LA TROTA È BALZATA FUORI DALL’ACQUA E HA SORVOLATO LA BARCA PASSANDO A POCHI CENTIMETRI DAL VOLTO DELL’UOMO PRIMA DI RITUFFARSI IN MARE: “ SE MI AVESSE COLPITO MI AVREBBE FATTO VERAMENTE MALE…”

-

Condividi questo articolo


il salto del pesce 3 il salto del pesce 3 il salto del pesce 2 il salto del pesce 2 il salto del pesce 1 il salto del pesce 1 il salto del pesce 5 il salto del pesce 5 il salto del pesce 4 il salto del pesce 4

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

NON TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENETTON - DUE ANNI DI INTERCETTAZIONI SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI FANNO VENIRE ALLA LUCE TUTTI GLI SCAZZI TRA I MANAGER E LA FAMIGLIA CHE HA IN CONCESSIONE AUTOSTRADE, TRA SCARSE MANUTENZIONI E IL MANTRA DEI DIVIDENDI - NELLE TELEFONATE DI GIANNI MION, IL LORO (EX) STORICO BRACCIO DESTRO, SI SENTE: "PENSANO SOLO AI C... PROPRI", "È UNA DÉBÂCLE COMPLETA", "IL VERO PROBLEMA È LA LORO INETTITUDINE", "SI SONO DISTRIBUITI 200 MILIONI NEL MOMENTO PEGGIORE..."

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute