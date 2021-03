ARCHEO-FLASH! PER CAPIRE QUANTO FOSSE RAMIFICATO IL POTERE DI GELLI, BASTI RICORDARE UN EPISODIO RACCONTATO A BRUNO VESPA DA GIULIO ANDREOTTI: “QUANDO SI SPARSE LA VOCE CHE ESISTEVANO FOTO DI GIOVANNI PAOLO II CHE NUOTAVA IN PISCINA, MI ADOPERAI PER BLOCCARNE LA PUBBLICAZIONE. ERA UN DOVEROSO ATTO DI RIGUARDO VERSO IL PONTEFICE. CHI VENNE A PORTARMI LE FOTO? GELLI. ME LE CONSEGNÒ CON LA PREGHIERA DI FARLE RECAPITARE IN VATICANO...”