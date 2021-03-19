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VIDEO- FLASH! – IN FLORIDA UN PESCATORE HA RISCHIATO DI ESSERE SCHIAFFEGGIATO DA UN PESCE “VOLANTE” - LA TROTA È BALZATA FUORI DALL’ACQUA E HA SORVOLATO LA BARCA PASSANDO A POCHI CENTIMETRI DAL VOLTO DELL’UOMO PRIMA DI RITUFFARSI IN MARE: “ SE MI AVESSE COLPITO MI AVREBBE FATTO VERAMENTE MALE…”-
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ARCHEO-FLASH! PER CAPIRE QUANTO FOSSE RAMIFICATO IL POTERE DI GELLI, BASTI RICORDARE UN EPISODIO RACCONTATO A BRUNO VESPA DA GIULIO ANDREOTTI: “QUANDO SI SPARSE LA VOCE CHE ESISTEVANO FOTO DI GIOVANNI PAOLO II CHE NUOTAVA IN PISCINA, MI ADOPERAI PER BLOCCARNE LA PUBBLICAZIONE. ERA UN DOVEROSO ATTO DI RIGUARDO VERSO IL PONTEFICE. CHI VENNE A PORTARMI LE FOTO? GELLI. ME LE CONSEGNÒ CON LA PREGHIERA DI FARLE RECAPITARE IN VATICANO...”
DRAGHI, PER ASPERA AD ASTRAZENECA – SUPERMARIO: "FARÒ IL VACCINO ASTRAZENECA, MIO FIGLIO L'HA FATTO L'ALTRO IERI A LONDRA, NON C'È NESSUN DUBBIO - I VACCINI? SOLO IN QUESTI GIORNI SONO AUMENTATI DEL 25%", ARRIVEREMO A 500MILA IN APRILE”
NON TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENETTON - DUE ANNI DI INTERCETTAZIONI SUL CROLLO DEL PONTE MORANDI FANNO VENIRE ALLA LUCE TUTTI GLI SCAZZI TRA I MANAGER E LA FAMIGLIA CHE HA IN CONCESSIONE AUTOSTRADE, TRA SCARSE MANUTENZIONI E IL MANTRA DEI DIVIDENDI - NELLE TELEFONATE DI GIANNI MION, IL LORO (EX) STORICO BRACCIO DESTRO, SI SENTE: "PENSANO SOLO AI C... PROPRI", "È UNA DÉBÂCLE COMPLETA", "IL VERO PROBLEMA È LA LORO INETTITUDINE", "SI SONO DISTRIBUITI 200 MILIONI NEL MOMENTO PEGGIORE..."
QUANDO INIZIA A MENARE UNA, SI RISVEGLIANO ANCHE LE ALTRE - ARMIE HAMMER È INDAGATO PER STUPRO A LOS ANGELES: LE INDAGINI SULL'ATTORE DI "CHIAMAMI COL TUO NOME" ARRIVANO DOPO L'ULTIMA SERIE DI ACCUSE DI UN'ALTRA DONNA CHE SI È FATTA AVANTI PER UN EPISODIO AVVENUTO NEL 2017 - L'ATTORE HA NEGATO OGNI ACCUSA, MA PER LA PRESUNTA VITTIMA LUI HA AVUTO COMPORTAMENTI VIOLENTI DURANTE…
"AGO-DAGO!" - QUANDO A DAYTONA GIACOMO AGOSTINI SI MANGIO’ KENNY ROBERTS CHE LO AVEVA DENIGRATO (“AGO-DAISY”) E APOSTROFATO CON TERMINI RAZZISTI ("DAGO" NEGLI STATES È IL TERMINE SPREGIATIVO PER DEFINIRE PERSONE DI ORIGINE LATINA) - "A SORPRESA A CENA ARRIVÒ MIREILLE DARC, COMPAGNA DI DELON. ALAINMI CHIESE DI FINGERMI IL FIDANZATO DELLA SUA AMANTE. NON ASPETTAVO ALTRO" – E POI LA DAMA BIANCA, VALENTINO ROSSI E MARQUEZ, LA FERRARI E…PUTIN – VIDEO
“NON SPEGNIAMO LE LUCI DELLA NOTTE” - A UN ANNO ESATTO DALL’ANNUNCIO DEL PRIMO LOCKDOWN I TITOLARI DEI LOCALI ROMANI SI UNISCONO ALLA FIACCOLATA AL CIRCO MASSIMO INDETTA DALL’ITALIAN HOSPITALITY NETWORK - NONOSTANTE IL FREDDO C’ERANO 300 PERSONE A RAPPRESENTARE TUTTO IL COMPARTO NOTTURNO: “NON CHIEDIAMO SUSSIDI, VOGLIAMO SOLO REGOLE CHIARE PER POTER LAVORARE IN SICUREZZA…”
“SI INFILAVA NEL MIO LETTO MENTRE DORMIVO” – IL RACCONTO DI UNA DELLE VITTIME DI DON GABRIELE MARTINELLI AL PROCESSO SUGLI ABUSI AL PRESEMINARIO SAN PIO X, IN VATICANO: “È STATO UNO SHOCK, MI SENTIVO PARALIZZATO. GLI ABUSI AVVENIVANO NELLA STANZA. GLI ALTRI RAGAZZI O DORMIVANO O FACEVANO FINTA” – “FU UNA COSA STRANA, ERO PICCOLO, PROVAI UN SENSO DI CONFUSIONE. COMINCIÒ A TOCCARMI E…”
UNA BOCCATA D’ARIA - I MEDICI DELLA "NORTHWESTERN MEDICINE" DI CHICAGO HANNO ESEGUITO UNO DEI PRIMI TRAPIANTI DI ENTRAMBI I POLMONI SU UN PAZIENTE COVID UTILIZZANDO GLI ORGANI DI UN DONATORE CHE AVEVA CONTRATTO LA MALATTIA E CHE È MORTO IN CIRCOSTANZE DIVERSE MESI DOPO LA GUARIGIONE: IL RICEVENTE, UN OPERATORE SANITARIO 60ENNE ATTACCATO ALLA VENTILAZIONE MECCANICA, SI STA RIPRENDENDO – MA L’INTERVENTO NON È PRIVO DI RISCHI VISTO CHE…