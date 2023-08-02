mucca sull autostrada m6 inghilterra. mucca sull autostrada m6 inghilterra 2 mucca sull autostrada m6 inghilterra 1 mucca sull autostrada m6 inghilterra. mucca sull autostrada m6 inghilterra mucca sull autostrada m6 inghilterra
VIDEO-FLASH! – IMMAGINI INCREDIBILI DALL’INGHILTERRA: UNA MUCCA CADE DA UN CAMION IN MOVIMENTO E SI RITROVA NEL MEZZO DELL’AUTOSTRADA M6, NEL NORD-OVEST DEL PAESE – È SUCCESSO IERI MATTINA: LE AUTO STAVANO VIAGGIANDO A 120 ALL’ORA E MIRACOLOSAMENTE SIA L’ANIMALE CHE GLI AUTOMOBILISTI SONO SOPRAVISSUTI…-
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DAGOREPORT! - RIUSCIRÀ GIORGIA MELONI A CONVINCERE PECHINO A POSTICIPARE LA SUA VISITA DI STATO A NOVEMBRE, ANZICHÉ A OTTOBRE? - DOPO LA GITA TURISTICA A WASHINGTON, IL DRAGONE ASPETTA LA PULZELLA DELLA GARBATELLA AL VARCO. COL MANCATO RINNOVO DEL MEMORANDUM SULLA VIA DELLA SETA, XI JINPING HA FATTO SAPERE PER VIA DIPLOMATICA CHE I RAPPORTI ITALIA-CINA NON POSSONO ESSERE PIÙ COME QUELLI DI PRIMA - E’ FACILE IMMAGINARE LO SCONFORTO DELLA DUCETTA QUANDO LE SARÀ ANNUNCIATO CHE I DOVIZIOSI INVESTIMENTI CINESI IN ITALIA VERRANNO DIROTTATI VERSO FRANCIA E GERMANIA. E QUI NON C’È UNIONE EUROPEA CHE TENGA…
AGOSTO, GIORGIA MIA NON TI CONOSCO: SUL GOVERNO SI ADDENSANO TEMPORALI - FORZA ITALIA E' UN PROBLEMA: APPIATTITO A ZERBINO SULLA MELONI, TAJANI NON VIENE RICONOSCIUTO COME L’EREDE DI BERLUSCONI - SALVINI CERCA DI DESTABILIZZARE LA DUCETTA CON LE ALLEANZE PER LE EUROPEE: PERCHÉ I FASCIO-FRANCHISTI DI VOX SI' E I FASCIO-FRANCESI DI MARINE LE PEN NO? E ZAIA MINACCIA: “SE L'AUTONOMIA NON ARRIVASSE NEL 2024, NON FALLISCE LA LEGA, FALLISCE IL GOVERNO” - SOTTO L’OMBRELLONE, UNA SORA GIORGIA IN MODALITÀ ESTERO-DEMOCRISTIANA DOVRÀ PURE TROVARE IL BANDOLO DELLA MATASSA PER LE CANDIDATURE ALLE EUROPEE, DOVE HA INTENZIONE DI PIAZZARE PERSONAGGI DI STAMPO CONSERVATORE, BEN LONTANI DAI CAMERATI “PISELLO E MANGANELLO” DI COLLE OPPIO…
BINARI TRISTI E SOLITARI - ALAIN ELKANN AVREBBE DOVUTO FAR TESORO DELLA LEZIONE DI ITALO CALVINO, CHE FREQUENTAVA (E RACCONTAVA) I CINEMA-PIDOCCHIETTO D’ANTAN SENZA TURARSI IL NASO O DARE DEI LANZICHENECCHI A “UNA PLATEA DI GENTE CHE SBUFFA, ANSIMA, SGHIGNAZZA, SUCCHIA CARAMELLE, TI DISTURBA, ENTRA, ESCE; IL CINEMA È QUESTA GENTE, PIÙ UNA STORIA CHE SUCCEDE SULLO SCHERMO” - PER DIRLA CON IL SOCRATE NAPOLETANO, DE CRESCENZO: “QUELLO CHE DÀ UN PO' FASTIDIO AGLI INTELLETTUALI È LA REALTÀ”
FUOCO SU GIORGIA, DA DESTRA! – IN FRATELLI D'ITALIA C'E' UN 25% CHE RIGETTA LA TRASFIGURAZIONE DELLA MELONI DI GOVERNO: FILO-ATLANTISTA, FILO-UCRAINA, GARANTISTA E DIALOGANTE CON GLI EURO-POTERI, DA TRUMPIANA E' DIVENTATA AMICA DI BIDEN E PURE "GRETINA" SUL "CLIMATE CHANGE" (AVVISATE GIAMBRUNO) - INTERVISTATO, L'EX MISSINO GIANNI ALEMANNO IMPALLINA L'EX CAMERATA GIORGIA PER ATLANTISMO SENZA LIMITISMO ("PERSINO I VECCHI LEADER DC RIUSCIVANO A STARE NELLA NATO SENZA AVERE POSIZIONI COSÌ NETTE") E MANDA UN SEGNALE AL MONDO DESTRORSO CHE NON SI RICONOSCE NEL TRASFORMISMO TURBO LIBERISTA E PRONO A CONFINDUSTRIA IMPOSTO DALLA "NUOVA MERKEL" - PER FORTUNA CHE I SUOI ALLEATI DI GOVERNO, DA LEGA A FORZA ITALIA, SONO COMPATTI COME UN BUDINO ANDATO A MALE...
ALAIN, L'EBREO SCOPANTE! (VERSIONE AGGIORNATA) - LA CARRIERA DI UN LIBERTINO SPECIALIZZATO NEL FAR FELICI (PER 15 MINUTI) LE MEJO CARAMPANE DE' NOANTRI - NESSUNO, DELLA CONVENTICOLA DEI DONGIOVANNI COLTI, SNOB E CHIC (ECO, GUGLIELMI, CACCIARI, ETC.) HA RISCOSSO PIÙ SUCCESSO NEL "RIMORCHIO CULTURALE" DI COLUI CHE SPOSÒ MARGHERITA, LA FIGLIA DELL’AVVOCATO, PER ESSERE POI MESSO ALLA PORTA CON UNO STRATAGEMMA CHE SOLO LA PERFIDIA DEGLI AGNELLI POTEVA INVENTARSI - ALCUNE ALAIN-VICTIMS: DALLA MARCHESA SANDRA VERUSIO A BENEDETTA FUMI EX PRINCIPESSA LANZA DI SCALEA, DA EMMA BINI, EX MOGLIE DI PHILIPPE LEROY, ALL’ANTIQUARIA ALESSANDRA DI CASTRO, DALLA ZARINA DI “VOGUE” FRANCA SOZZANI A ROSI GRECO, CHE RIUSCÌ NELL’IMPRESA DI CONDURLO ALL’ALTARE. L'UNICA A SFANCULARLO FU IRENE GHERGO, LA MADONNA DEI PARIOLI, CHE UN BEL GIORNO LO MISE ALLA PORTA CON UN SECCO "SEI NOIOSO…"