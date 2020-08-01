aggressione choc a oldbury 1 aggressione choc a oldbury 4 aggressione choc a oldbury 2 aggressione choc a oldbury 3 robin foster
VIDEO-FLASH! – LE IMMAGINI SCIOCCANTI DI UNA BRUTALE AGGRESSIONE AVVENUTA IN STRADA A OLDBURY, NEGLI USA: UN 19ENNE CHIEDE UNA SIGARETTA A UN PASSANTE E DOPO LO PESTA A SANGUE, PRENDENDOLO RIPETUTAMENTE A CALCI IN TESTA – IL RAGAZZO, INCASTRATO DAL VIDEO, È STATO CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE…-
aggressione choc a oldbury 1 aggressione choc a oldbury 4 aggressione choc a oldbury 2 aggressione choc a oldbury 3 robin foster
ATTENTI, PESCE AVVELENATO! – REPLICA "MERDOTICA" DEL CELEBRE DESIGNER GAETANO PESCE A GAD LERNER, CHE L’AVEVA SBERTUCCIATO SUL “FATTO”: "SAPEVO CHE LA MIA NOTA SU ''REPUBBLICA'' AVREBBE FATTO REAGIRE CON RAGLI I MOLTI RITARDATI REAZIONARI CHE ANCORA VIVONO NEL NOSTRO PAESE. MOLTI COSIDDETTI GIORNALISTI NON INFORMANO PIÙ, MA CERCANO DI FORMARE I LETTORI ALLE LORO IDEE, ANCHE QUANDO QUESTE SONO FRUTTO DI IDEOLOGIE ORMAI OBSOLETE"
LA VERSIONE DI MUGHINI - "ELEGGERE SARRI A CAPRO ESPIATORIO È TROPPO FACILE. I PROBLEMI DELLA JUVE ODIERNA SONO NUMEROSI. LI HA AGGRAVATI UNA CAMPAGNA ACQUISTI NON FELICE. E LA ROSA DELLA JUVE E’ LA PIU’ VECCHIA DELLA SERIE A - E’ STATO PAZZESCO CREDERE (E CHE LO CREDESSERO DUE UOMINI ESPERTISSIMI DI CALCIO QUALI FABIO PARATICI E PAVEL NEDVED) CHE SARRI FACESSE ALLA JUVE QUEL CHE AVEVA FATTO A NAPOLI. INSEGNARE CALCIO A TIPINI COME RONALDO, BONUCCI, PJANIC, DYBALA? E DIFATTI…" - IL FUTURO? SIMONE INZAGHI O IL RITORNO DI ALLEGRI...
CAFONALINO DELL’OPERA AL (CIRCO) MASSIMO – ANNA NETREBKO E YUSIF EYVAZOV OMAGGIANO E INCANTANO ROMA CON UNA CAVALCATA DI HIT DELLA LIRICA – COPPIA NELLA VITA E SUL PALCO, SI SONO CONOSCIUTI PROPRIO A ROMA NEL 2014 – IN PLATEA LA RAGGI, GIANCARLO DE CATALDO, AMBASCIATORI E PRINCIPI…
TERNI A LOTTO - SCATTANO GLI ARRESTI DOPO CHE UN 30ENNE TERNANO E’ STATO TROVATO IN FIN DI VITA DOPO UN'OVERDOSE CAUSATA DALLA DROGA DELLO STUPRO - FERMATE QUATTRO PERSONE: I FESTINI A CASA, I 30MILA EURO IN DUE MESI PER COMPRARE 300 GRAMMI DI COCAINA, I BONIFICI SUI CONTI ESTERI, IL RUOLO DI UN FACOLTOSO 55ENNE MOLTO NOTO IN CITTA’…