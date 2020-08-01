VIDEO-FLASH! – LE IMMAGINI SCIOCCANTI DI UNA BRUTALE AGGRESSIONE AVVENUTA IN STRADA A OLDBURY, NEGLI USA: UN 19ENNE CHIEDE UNA SIGARETTA A UN PASSANTE E DOPO LO PESTA A SANGUE, PRENDENDOLO RIPETUTAMENTE A CALCI IN TESTA – IL RAGAZZO, INCASTRATO DAL VIDEO, È STATO CONDANNATO A SETTE ANNI DI CARCERE…

-

Condividi questo articolo

 

aggressione choc a oldbury 1 aggressione choc a oldbury 1 aggressione choc a oldbury 4 aggressione choc a oldbury 4 aggressione choc a oldbury 2 aggressione choc a oldbury 2 aggressione choc a oldbury 3 aggressione choc a oldbury 3 robin foster robin foster

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

LA VERSIONE DI MUGHINI - "ELEGGERE SARRI A CAPRO ESPIATORIO È TROPPO FACILE. I PROBLEMI DELLA JUVE ODIERNA SONO NUMEROSI. LI HA AGGRAVATI UNA CAMPAGNA ACQUISTI NON FELICE. E LA ROSA DELLA JUVE E’ LA PIU’ VECCHIA DELLA SERIE A - E’ STATO PAZZESCO CREDERE (E CHE LO CREDESSERO DUE UOMINI ESPERTISSIMI DI CALCIO QUALI FABIO PARATICI E PAVEL NEDVED) CHE SARRI FACESSE ALLA JUVE QUEL CHE AVEVA FATTO A NAPOLI. INSEGNARE CALCIO A TIPINI COME RONALDO, BONUCCI, PJANIC, DYBALA? E DIFATTI…" - IL FUTURO? SIMONE INZAGHI O IL RITORNO DI ALLEGRI...

cafonal

viaggi

salute