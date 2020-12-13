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VIDEO-FLASH! – INSEGUIMENTO A ROTTA DI COLLO: UNA GIRAFFA AVVISTA UNA JEEP CARICA DI TURISTI E SI LANCIA IN UNA CORSA FORSENNATA PER ALLONTANARE GLI INTRUSI NEL PARCO MASAI MARA IN KENYA – I VACANZIERI SE LA RIDONO, MA L’ANIMALE È INCAZZATO SUL SERIO E LI PEDINA FINO A QUANDO NON SI SONO ALLONTANATI…

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giraffa insegue jeep turisti in kenya 3 giraffa insegue jeep turisti in kenya 3 giraffa insegue jeep turisti in kenya 1 giraffa insegue jeep turisti in kenya 1 giraffa insegue jeep turisti in kenya 4 giraffa insegue jeep turisti in kenya 4

 

 

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media e tv

politica

MA E’ CROZZA O TONINELLI ? – AL PROCESSO GREGORETTI, GIULIA BONGIORNO, LEGALE DI SALVINI, MASSACRA L'EX MINISTRO “SMEMORATO” CHE RISPONDE CON UNA SFILZA DI NON RICORDO: “GRANDE IMBARAZZO PER LUI. IO ERO IN QUEL GOVERNO E RICORDO BENISSIMO CIÒ CHE ACCADEVA…” - IL BERSAGLIO GROSSO DELLA COPPIA LEGHISTA E’ CONTE. INTANTO SALVINI PUNTA A SFILARE AI 5 STELLE I DISSIDENTI PIU’ DESTRORSI. AL SENATO NE BASTEREBBERO UNA DECINA PER MANDARE PER ARIA QUESTO GIÀ FRAGILE ESECUTIVO. E A QUELLO STANNO LAVORANDO SOTTO TRACCIA I SENATORI LEGHISTI NELLE AULE DEL PARLAMENTO. IN TRIBUNALE, INTANTO, VOLANO GLI ULTIMI STRACCI.

business

NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…

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"NON BASTAVA LA SUA MORTE?" – LA RABBIA DELLA MOGLIE DI ROSSI DOPO CHE I LADRI HANNO SACCHEGGIATO E VANDALIZZATO LA CASA IN PROVINCIA DI AREZZO DURANTE I FUNERALI DI PABLITO CHE SI SVOLGEVANO A VICENZA. TRA GLI OGGETTI MANCANTI UN ROLEX A CUI PAOLINO ERA MOLTO LEGATO - "NON MI IMPORTA DI QUELLO CHE HANNO RUBATO. HANNO VOLUTO INFANGARLO ANCHE NEL GIORNO IN CUI TUTTA ITALIA PIANGEVA. POTREBBERO ESSERSI PORTATI VIA ANCHE 100MILA EURO E NON ME NE FREGHEREBBE NIENTE. MA È IL GESTO CHE STORDISCE"….

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