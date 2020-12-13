giraffa insegue jeep turisti in kenya 3 giraffa insegue jeep turisti in kenya 1 giraffa insegue jeep turisti in kenya 4
VIDEO-FLASH! – INSEGUIMENTO A ROTTA DI COLLO: UNA GIRAFFA AVVISTA UNA JEEP CARICA DI TURISTI E SI LANCIA IN UNA CORSA FORSENNATA PER ALLONTANARE GLI INTRUSI NEL PARCO MASAI MARA IN KENYA – I VACANZIERI SE LA RIDONO, MA L’ANIMALE È INCAZZATO SUL SERIO E LI PEDINA FINO A QUANDO NON SI SONO ALLONTANATI…-
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UCCI, UCCI, SONO IMPAZZITI I DESIGNER DI GUCCI? GLI OCCHIALI "CAPOVOLTI" VENDUTI A 513 EURO. SUI SOCIAL SI SCATENA L’IRONIA: “MA PERCHÉ FATE QUESTO?” – “QUESTI DESIGNER VENGONO MESSI IN QUARANTENA E VANNO FUORI DI TESTA..”
MA E’ CROZZA O TONINELLI ? – AL PROCESSO GREGORETTI, GIULIA BONGIORNO, LEGALE DI SALVINI, MASSACRA L'EX MINISTRO “SMEMORATO” CHE RISPONDE CON UNA SFILZA DI NON RICORDO: “GRANDE IMBARAZZO PER LUI. IO ERO IN QUEL GOVERNO E RICORDO BENISSIMO CIÒ CHE ACCADEVA…” - IL BERSAGLIO GROSSO DELLA COPPIA LEGHISTA E’ CONTE. INTANTO SALVINI PUNTA A SFILARE AI 5 STELLE I DISSIDENTI PIU’ DESTRORSI. AL SENATO NE BASTEREBBERO UNA DECINA PER MANDARE PER ARIA QUESTO GIÀ FRAGILE ESECUTIVO. E A QUELLO STANNO LAVORANDO SOTTO TRACCIA I SENATORI LEGHISTI NELLE AULE DEL PARLAMENTO. IN TRIBUNALE, INTANTO, VOLANO GLI ULTIMI STRACCI.…
NELLA PARTITA TRA VIVENDI E MEDIASET ENTRA LA PROCURA DI MILANO: INCRIMINATI BOLLORÉ E DE PUYFONTAINE PER LE IPOTESI DI REATO DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO” E “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA” – LE INDAGINI AVVIATE NEL 2016 SU DENUNCIA DEL GRUPPO DI BERLUSCONI – GLI INCROCI CON LA NORMA “SALVA-MEDIASET” VARATA DAL GOVERNO PER BLOCCARE LE ”SCALATE” STRANIERE IN GRADO DI DETERMINARE INCROCI TRA TV E TELECOMUNICAZIONI…
"NON BASTAVA LA SUA MORTE?" – LA RABBIA DELLA MOGLIE DI ROSSI DOPO CHE I LADRI HANNO SACCHEGGIATO E VANDALIZZATO LA CASA IN PROVINCIA DI AREZZO DURANTE I FUNERALI DI PABLITO CHE SI SVOLGEVANO A VICENZA. TRA GLI OGGETTI MANCANTI UN ROLEX A CUI PAOLINO ERA MOLTO LEGATO - "NON MI IMPORTA DI QUELLO CHE HANNO RUBATO. HANNO VOLUTO INFANGARLO ANCHE NEL GIORNO IN CUI TUTTA ITALIA PIANGEVA. POTREBBERO ESSERSI PORTATI VIA ANCHE 100MILA EURO E NON ME NE FREGHEREBBE NIENTE. MA È IL GESTO CHE STORDISCE"….
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…
I CINESI CI RIPROVANO - ''IL VIRUS IN ITALIA PRIMA CHE DA NOI''. LA NOTIZIA DEL BIMBO POSITIVO AL CORONAVIRUS A NOVEMBRE 2019 SCATENA I CINESI A CUI NON PARE VERO DI POTER SCARICARE IL RUOLO DI UNTORI DEL MONDO SU QUALCUN ALTRO. SECONDO UNO SCIENZIATO DI PECHINO, GLI ESPERTI NON HANNO INIZIALMENTE CERCATO UNA FONTE STRANIERA ALL'EPIDEMIA DI WUHAN, FACENDO SFORZI PER TROVARE UN'ORIGINE ANIMALE. "MA NON SIAMO RIUSCITI A TROVARE UNA FONTE INTERNA''