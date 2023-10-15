VIDEO-FLASH! – “QUANTE INSALATE DI CAZZO CI SIAMO MANGIATI?” SUI SOCIAL È DIVENTATO VIRALE UN VIDEO IN CUI VIENE SPIEGATO CHE L’ARNESE DEL POLPO È UNO DEI SUOI TENTACOLI - E ALLORA CHI HA REALIZZATO IL FILMATO SI PONE, GIUSTAMENTE, LA DOMANDA VISTO CHE NELL'INSALATA DI MARE DI POLPI CE NE SONO IN QUANTITA' INDUSTRIALE...-
MA QUALI "CONDIZIONI METEO NON FAVOREVOLI": L’INVASIONE DI GAZA E’ STATA “POSTICIPATA DI QUALCHE GIORNO” PERCHÉ NETANYAHU SI È TROVATO DAVANTI, SIA IL MONDO DIPLOMATICO OCCIDENTALE CHE QUELLO ORIENTALE, COMPATTO CONTRO UN’OPERAZIONE CHE RISCHIA DI FAR SALTARE DEFINITIVAMENTE QUELL’ORDINE MONDIALE GIÀ SOVVERTITO DALLA GUERRA RUSSO-UCRAINA - IN PRIMA FILA GLI USA CHE CONSIGLIANO A NETANYAHU UN “ATTACCO MIRATO E PROPORZIONATO”; TRADOTTO: EVITARE UNA CARNEFICINA DI CIVILI - QUEL CHE È CERTO È CHE L’ATTACCO DI ISRAELE AVVERRÀ MA SUL ’COME’ C’È UN LAVORIO DELLE DIPLOMAZIE PER SCORAGGIARE LA SETE DI VENDETTA ISRAELIANA - IN SILENZIO, SI STA ADOPERANDO ANCHE IL PREMIER TURCO ERDOGAN. IN CAMPO LA CINA DI XI JINPING CHE ASPETTA PUTIN MERCOLEDÌ A PECHINO - DOMANI IL RE ABD ALLAH DI GIORDANIA AVRÀ UN INCONTRO CON GIORGIA MELONI
FLASH! - NELL'INCONTRO A TEL AVIV CON NETANYAHU, ANTONY BLINKEN HA SOTTOLINEATO LA LINEA BIDEN: "NOI SIAMO PER UNA TRATTATIVA DIPLOMATICA". TANT'E' CHE GLI USA STANNO PREMENDO SULL'EGITTO DI AL SISI DI APRIRE IL VARCO GAZA-RAFAH - IL LEADER ISRAELIANO E' CONTRARIO MA LO STANNO CONVINCENDO CHE UN CORRIDOIO UMANITARIO C'E' IN TUTTE LE GUERRE - L'INVASIONE DI GAZA, SE CI SARA', AVVERRA' DOMENICA (IL SABATO E' SACRO PER LA FEDE EBRAICA...)
DAGOREPORT - COSA PENSA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, E DEGLI ATTENTATI DI HAMAS, IL MELONIANO E MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO? - A CHI GLI CHIEDE UN’INTERVISTA AL RIGUARDO: GLISSA. EPPURE, C’ERA UNA VOLTA CHE NON AVEVA PROBLEMI A TEORIZZARE: “IL FUTURO DELL’EUROPA SARÀ QUELLO DI UN ISLAM ADDOLCITO NEL MEDITERRANEO” - GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA. LUI, RIBATTEZZATOSI “GIAFAR AL SIQILLI”, MONITAVA: “E’ UN ERRORE SCAGLIARSI CONTRO LE MOSCHEE. DIO PATRIA FAMIGLIA È MOLTO PIÙ FACILE TROVARLO NELLA COMUNITÀ ISLAMICA"
DAGOREPORT! LA MOSSA DI ANTONIO TAJANI PER PUNTELLARE LA SUA REGGENZA IN FORZA ITALIA E’ RIPORTARE ALL’OVILE AZZURRO LETIZIA MORATTI DOPO LA SBANDATA DI “MESTIZIA” PER RENZI E CALENDA – CON LEI TAJANI RISPOLVERA L’ANIMA LIBERALE DEL PARTITO MA SOPRATTUTTO PUNTA A BLINDARE IL VERTICE DI FI CON UN TICKET (LUI SEGRETARIO E LADY MORATTI ALLA PRESIDENZA) A CUI NESSUNO PUO’ DIRE DI NO. MEN CHE MENO “KISS ME LICIA” RONZULLI…
IL MEDIO ORIENTE BRUCIA E L'OCCIDENTE TREMA: BIDEN APRE UN NEGOZIATO CON ISRAELE, SAUDITI E QATAR PER PROVARE A RISOLVERE RAPIDAMENTE LA TRAGEDIA DI GAZA, PRIMA CHE CROLLI TUTTO – IL PRINCIPALE ERRORE DEGLI USA È STATO DIPLOMATICO: PROVARE AD ESTENDERE GLI ACCORDI DI ABRAMO AI SAUDITI, SENZA COINVOLGERE I PALESTINESI, CHE SI SONO SENTITI TRADITI. E HAMAS HA TROVATO LE BRACCIA APERTE DEGLI AYATOLLAH IRANIANI E IL SUPPORTO INTELLIGENCE DI MOSCA: SENZA IL LORO AIUTO, I TERRORISTI NON AVREBBERO MAI POTUTO “BUCARE” LA BARRIERA IPERTECNOLOGICA DI ISRAELE - IL RUOLO DEL QATAR: FINANZIA I MILIZIANI DI HAMAS E MANTIENE I PALESTINESI DI GAZA - GLI STATI UNITI, PER EVITARE UN’ECATOMBE UMANITARIA, STANNO INVIANDO AIUTI A GAZA ATTRAVERSO L'EGITTO DI AL SISI