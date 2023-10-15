VIDEO-FLASH! – “QUANTE INSALATE DI CAZZO CI SIAMO MANGIATI?” SUI SOCIAL È DIVENTATO VIRALE UN VIDEO IN CUI VIENE SPIEGATO CHE L’ARNESE DEL POLPO È UNO DEI SUOI TENTACOLI - E ALLORA CHI HA REALIZZATO IL FILMATO SI PONE, GIUSTAMENTE, LA DOMANDA VISTO CHE NELL'INSALATA DI MARE DI POLPI CE NE SONO IN QUANTITA' INDUSTRIALE...

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MA QUALI "CONDIZIONI METEO NON FAVOREVOLI": L’INVASIONE DI GAZA E’ STATA “POSTICIPATA DI QUALCHE GIORNO” PERCHÉ NETANYAHU SI È TROVATO DAVANTI, SIA IL MONDO DIPLOMATICO OCCIDENTALE CHE QUELLO ORIENTALE, COMPATTO CONTRO UN’OPERAZIONE CHE RISCHIA DI FAR SALTARE DEFINITIVAMENTE QUELL’ORDINE MONDIALE GIÀ SOVVERTITO DALLA GUERRA RUSSO-UCRAINA - IN PRIMA FILA GLI USA CHE CONSIGLIANO A NETANYAHU UN “ATTACCO MIRATO E PROPORZIONATO”; TRADOTTO: EVITARE UNA CARNEFICINA DI CIVILI - QUEL CHE È CERTO È CHE L’ATTACCO DI ISRAELE AVVERRÀ MA SUL ’COME’ C’È UN LAVORIO DELLE DIPLOMAZIE PER SCORAGGIARE LA SETE DI VENDETTA ISRAELIANA - IN SILENZIO, SI STA ADOPERANDO ANCHE IL PREMIER TURCO ERDOGAN. IN CAMPO LA CINA DI XI JINPING CHE ASPETTA PUTIN MERCOLEDÌ A PECHINO - DOMANI IL RE ABD ALLAH DI GIORDANIA AVRÀ UN INCONTRO CON GIORGIA MELONI

DAGOREPORT - COSA PENSA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE, E DEGLI ATTENTATI DI HAMAS, IL MELONIANO E MUSULMANO PIETRANGELO BUTTAFUOCO? - A CHI GLI CHIEDE UN’INTERVISTA AL RIGUARDO: GLISSA. EPPURE, C’ERA UNA VOLTA CHE NON AVEVA PROBLEMI A TEORIZZARE: “IL FUTURO DELL’EUROPA SARÀ QUELLO DI UN ISLAM ADDOLCITO NEL MEDITERRANEO” - GIORGIA MELONI, CHE SI E’ SCHIERATA A FIANCO DI ISRAELE, VUOLE SISTEMARLO IL PROSSIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA BIENNALE DI VENEZIA. LUI, RIBATTEZZATOSI “GIAFAR AL SIQILLI”, MONITAVA: “E’ UN ERRORE SCAGLIARSI CONTRO LE MOSCHEE. DIO PATRIA FAMIGLIA È MOLTO PIÙ FACILE TROVARLO NELLA COMUNITÀ ISLAMICA"

IL MEDIO ORIENTE BRUCIA E L'OCCIDENTE TREMA: BIDEN APRE UN NEGOZIATO CON ISRAELE, SAUDITI E QATAR PER PROVARE A RISOLVERE RAPIDAMENTE LA TRAGEDIA DI GAZA, PRIMA CHE CROLLI TUTTO – IL PRINCIPALE ERRORE DEGLI USA È STATO DIPLOMATICO: PROVARE AD ESTENDERE GLI ACCORDI DI ABRAMO AI SAUDITI, SENZA COINVOLGERE I PALESTINESI, CHE SI SONO SENTITI TRADITI. E HAMAS HA TROVATO LE BRACCIA APERTE DEGLI AYATOLLAH IRANIANI E IL SUPPORTO INTELLIGENCE DI MOSCA: SENZA IL LORO AIUTO, I TERRORISTI NON AVREBBERO MAI POTUTO “BUCARE” LA BARRIERA IPERTECNOLOGICA DI ISRAELE - IL RUOLO DEL QATAR: FINANZIA I MILIZIANI DI HAMAS E MANTIENE I PALESTINESI DI GAZA - GLI STATI UNITI, PER EVITARE UN’ECATOMBE UMANITARIA, STANNO INVIANDO AIUTI A GAZA ATTRAVERSO L'EGITTO DI AL SISI