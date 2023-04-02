VIDEO-FLASH! – MEGA GRANDINATA A ROMA, IL LUNGOTEVERE SEMBRA INNEVATO! – LE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SONO RICOPERTE DA CHICCHI DI GHIACCIO GRANDI COME BIGLIE - IL TEMPORALE SI È ABBATTUTO SULL'URBE QUESTO POMERIGGIO ALLE 17:30. DOPO POCO LA GRANDINE HA RICOPERTO LE STRADE E LE MACCHINE CHE SONO STATE COSTRETTE A RALLENTARE... 

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GRANDINATA A ROMA

 

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UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...

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