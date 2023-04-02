GRANDINATA A ROMA
GRANDINATA A ROMA GRANDINATA A ROMA
VIDEO-FLASH! – MEGA GRANDINATA A ROMA, IL LUNGOTEVERE SEMBRA INNEVATO! – LE STRADE DEL CENTRO DELLA CAPITALE SONO RICOPERTE DA CHICCHI DI GHIACCIO GRANDI COME BIGLIE - IL TEMPORALE SI È ABBATTUTO SULL'URBE QUESTO POMERIGGIO ALLE 17:30. DOPO POCO LA GRANDINE HA RICOPERTO LE STRADE E LE MACCHINE CHE SONO STATE COSTRETTE A RALLENTARE...-
UN “MONTE” DI GUAI – LA PROCURA GENERALE DI MILANO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLE CONDANNE PER ALESSANDRO PROFUMO (EX PRESIDENTE DI MPS) E FABRIZIO VIOLA (EX AD DELLA BANCA), E DI ANNULLARE QUELLA DI PAOLO SALVADORI – IN CONTEMPORANEA È ARRIVATA L’ISTANZA DI DANNI DA SEI SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE PER 741 MILIONI DI EURO – AGLI EX VERTICI DI MONTE DEI PASCHI VIENE CONTESTATA L'ERRATA CONTABILIZZAZIONE DEI DERIVATI ALEXANDRIA E SANTORINI - IL PRECEDENTE DI MUSSARI E VIGNI ASSOLTI...
LA PORTI UNA LAGARDE A FIRENZE (E UN CECCHERINI A BRUXELLES) - AL POSTO DELL'INCONCLUDENTE MINISTRO FITTO, PER REALIZZARE IL PNRR MELONI FAREBBE BENE AD ARRUOLARE IL BOSS DELL'OSSERVATORIO: ENDORSEMENT DEL PRESIDENTE BCE A CECCHERINI – LA CENA CON IL CONSIGLIERE DEL QUIRINALE GIOVANNI GRASSO, IL DG DI BANKITALIA SIGNORINI, EDICOLANTI (FONTANA, MOLINARI, GIANNINI), EDITORI, NICOLA PIOVANI AL PIANO – LAGARDE ALLA MESSA DELLE PALME NEL DUOMO - FOTO+VIDEO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
OCCHIO ALLA POMPA! – UNO STUDIO DELLE UNIVERSITÀ DI EDIMBURGO E CRACOVIA, IN COLLABORAZIONE CON L’IRCCS NEUROMED DI POZZILLI, HA SVELATO COME LA PRESSIONE ALTA POSSA DANNEGGIARE IL CERVELLO PORTANDO ANCHE ALLA DEMENZA – L’IPERTENSIONE È CORRELATA AL PEGGIORAMENTO DELLA FUNZIONE COGNITIVA IN NOVE ZONE CEREBRALI, CON CONSEGUENTE PERDITA DI MEMORIA E LA CAPACITÀ DI PENSIERO…