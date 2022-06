UN CAMPIONATO SPEZZATO IN DUE – IL MONDIALE INVERNALE NON SCONVOLGE SOLAMENTE IL CALENDARIO DELLA SERIE A, MA ANCHE LA PREPARAZIONE ATLETICA DEI CALCIATORI – A DICEMBRE CI SARANNO A GIOCATORI STANCHI, INFORTUNATI DA RIMETTERE IN PISTA IN TEMPI BREVI – I CLUB DOVRANNO ADATTARE I LORO PROGRAMMI PER NON RITROVARSI CON METÀ SQUADRA CHE STRAVOLTA DOPO LA QUINDICESIMA GIORNATA...