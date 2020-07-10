GATTO E TOPO. CHE SUCCEDERA'?
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VIDEO- FLASH! – NON CI SONO PIÙ I GATTI DI UNA VOLTA: L’INCREDIBILE INCONTRO RAVVICINATO TRA UN MICIO E UN TOPO – IL SORCIO SFIDA LE LEGGI DELLA NATURA E SI AVVICINA PERICOLOSAMENTE AL GATTO CHE, AL POSTO DI PAPPARSELO, SI AVVICINA AL MUSETTO PER ODORARLO…-
SE PARIGI AVESSE LO SHARING, SAREBBE UNA PICCOLA BARI - PURE NELLA CITTÀ PUGLIESE ARRIVANO I MONOPATTINI A NOLEGGIO, LA PRIMA GRANDE CITTÀ DEL SUD DOVE HELBIZ ATTIVA IL SERVIZIO DOPO MILANO, ROMA, TORINO, CESENA E VERONA. A BORDO DEI MEZZI C'È SALITO PURE IL SINDACO DECARO, E A REGIME SARANNO 500
SE PROPRIO DEVI SPIPPETTARE, MEGLIO LE ALTERNATIVE ALLE SIGARETTE - L'AUTORITÀ AMERICANA DEI FARMACI CERTIFICA CHE LE IQOS SONO ''A RIDOTTA ESPOSIZIONE'', CIOÈ RIDUCE SIGNIFICATIVAMENTE L'ESPOSIZIONE DELL'ORGANISMO A SOSTANZE CHIMICHE DANNOSE E POTENZIALMENTE DANNOSE. L'ONCOLOGO COGNETTI: ''PER CHI NON RIESCE A SMETTERE DI FUMARE, IL TABACCO RISCALDATO PUÒ ESSERE MOLTO UTILE A RIDURRE IL DANNO''