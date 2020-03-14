VIDEO-FLASH – PALERMO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: UN BALCONE, UNA CONSOLLE E NEL CONDOMINIO ED È SUBITO IBIZA

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MASSIMO BOLDI A LA ZANZARA: “CONFESSO, SONO USCITO PER ANDARE AL CIMITERO A TROVARE MIA MOGLIE. HO FATTO UN SOPRALLUOGO, MA NON C’È PIÙ UN POSTO”. “SONO DISPERATO, NON VEDO IRENE DA UNA SETTIMANA. QUANDO SONO TORNATO A MILANO LE HO DETTO: CON L’ARIA CHE TIRA, NON CI RIVEDREMO PIÙ”. “IL SESSO CON LEI? ORMAI USEREMO LE TECNOLOGIE, L’IPAD…E POI LA PENETRAZIONE È UNA COSA SUPERATA, VOLGARE”. "SGARBI? MI CHIAMA PAPÀ, INTERPRETO SUO PADRE NEL FILM DI PUPI AVATI"

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