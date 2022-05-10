INCENDIO A CAPRI
INCENDIO A CAPRI INCENDIO A CAPRI
VIDEO-FLASH! – PAURA A CAPRI: UN INCENDIO È SCOPPIATO IN UN EDIFICIO ADIACENTE ALL’HOTEL QUISISANA. SEMBRA CHE LE FIAMME PROVENGANO DA UN APPARTAMENTO DI UN PALAZZO STORICO DEL CENTRO DELL’ISOLA. IN FUGA I TURISTI DEI BAR CHE SONO STATI AVVOLTI DA UN INTENSO FUMO NERO…-
QUANDO BOB DYLAN IMBRACCIÒ PER LA PRIMA VOLTA UNA CHITARRA ELETTRICA - AL NEWPORT FOLK FESTIVAL DEL 1964, I FAN DEL "MENESTRELLO DEL ROCK" RIMASERO SCIOCCATI, TEMENDO UNA SVOLTA "COMMERCIALE" NELLA SUA MUSICA - MA L'ALLONTANAMENTO DALL'ACUSTICO ERA STATO GIÀ ANNUNCIATO DAGLI ALBUM "ANOTHER SIDE OF BOB DYLAN" NEL 1964 E "BRINGING IT ALL BACK HOME", DOVE SI APPOGGIA ALLE SONORITÀ BLUES DI CHICAGO - IL GIORNALISTA AMERICANO ELIJAH WALD RACCONTA IN UN LIBRO IL PERCORSO ARTISTICO DEL PREMIO NOBEL...
FLASH! - GRANDISSIMA FIBRILAZIONE NEL MOVIMENTO 5 STELLE: UN SONDAGGIO RISERVATO DA' CONTE E GRILLOZZI A UN MISERO 10,2%. DAL 2018 HANNO PERSO LA BELLEZZA DI OLTRE 20 PUNTI...
GENERALI, TANTI MILIARDI PER NULLA - I PACCHETTI DI AZIONI SCHIERATI DA CALTAGIRONE, DEL VECCHIO E BENETTON PER SCONFIGGERE DONNET E NAGEL, VALGONO 7 MILIARDI. EPPURE, NON SONO SERVITI A NIENTE: ALLA FINE VINCE SEMPRE IL MERCATO, CHE HA VOTATO IN MANIERA COMPATTA PER LA LISTA DONNET - CHE FARANNO ORA I DUE ARZILLI VECCHIETTI, PUNTERANNO MEDIOBANCA? MA ANCHE NELLA BANCA DI NAGEL LA QUOTA DECISIVA È IN MANO AGLI ISTITUZIONALI, CHE NE DETENGONO METÀ DEL CAPITALE. SE SI VORRÀ PRENDERE IL COMANDO PER VINCERE BISOGNERÀ PASSARE DA LORO...
SCORA ET LABORA- IL LIONE HA RIMOSSO DAL GRUPPO SQUADRA IL DIFENSORE MARCELO PERCHÉ AVREBBE SCORREGGIATO DURANTE IL DISCORSO DEL CAPITANO DOPO UNA PARTITA DISASTROSA DEI FRANCESI (DOVE HA FATTO ANCHE AUTOGOL) - LE CONTINUE FLATULENZE DEL BRASILIANO AVREBBERO FATTO IMBESTIALIRE IL D.S. JUNINHO PERNAMBUCANO, CHE PRIMA L'HA ESCLUSO DALLA ROSA, POI L'HA CEDUTO AL BOURDEAUX A GENNAIO…
CAFONALINO - PER RICORDARE LA GIORNALISTA RUSSA ANNA POLITKOVSKAJA, SFILATA DI VIPPONI AL MAXXI DI ROMA - C'ERA LA MELANDRI IN VESTE DI PADRONA DI CASA, OLTRE A MYRTA MERLINO, MARIA LATELLA, FINO A FRANCESCA MANNOCCHI CHE HA REGISTRATO UN VIDEO DA CHARKIV, IN UCRAINA - SUL PALCO ANCHE PIGI BATTISTA, VITO MANCUSO, NADIA TERRANOVA, MONICA MAGGIONI, ANNALISA CUZZOCREA E… - FOTO
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
TUM-ORE CONTATE - L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER DIAGNOSTICARE IL TUMORE AL COLON STA AIUTANDO AD AUMENTARE LA CAPACITÀ DI DIAGNOSTICARE LA PRESENZA DI POLIPI (ANCHE QUELLI CHE POTREBBERO SFUGGIRE ALL'OCCHIO UMANO) E DIMINUIRE I COSTI DEGLI SCREENING - L'USO DELL'IA MIGLIORA IL TASSO DI IDENTIFICAZIONE DELLE LESIONI DEL COLON DEL 44%, RIDUCENDO IL RISCHIO DI ERRORI DIAGNOSTICI…