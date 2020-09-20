VIDEO-FLASH! – UNA POVERA ANZIANA VIENE SCARAVENTATA A TERRA DA UN BRACCIO MECCANICO DI UN CAMION DELLA SPAZZATURA A NEW YORK: IL BRACCIO AVREBBE DOVUTO AFFERRARE SOLO IL CESTINO DELLA MONNEZZA, MA SI PORTA DIETRO PURE UNA PANCHINA SULLA QUALE ERA TRANQUILLAMENTE APPOLLAIATA LA SIGNORA…

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