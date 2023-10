VIDEO-FLASH! – QUANDO GIORGIA MELONI, NEL 2018, RACCONTAVA A PIF COME HA CONOSCIUTO ANDREA GIAMBRUNO: “FACEVA L’AUTORE A MEDIASET, L’HO VISTO DIETRO LA TELECAMERA E HO PENSATO ‘’MAZZA, CARINO’ – AL PRIMO APPUNTAMENTO HA INIZIATO A INSULTARMI, DICEVA: ‘VOI POLITICI NON SERVITE A NIENTE, VI DOVETE DIMETTERE’. HO PENSATO CHE O CE LO MANDAVO O SAREBBE DIVENTATO L’UOMO DELLA MIA VITA...” (ALLA FINE CE L’HA MANDATO)

NOVELLA 2000 - LA FINE DELLA RELAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO
GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO - POST INSTAGRAM