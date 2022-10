IL CONTO E’ SERVITO: NEL SECONDO SEMESTRE 2022, GLI ITALIANI DOVRANNO SGANCIARE DODICI MILIARDI E CENTO MILIONI DI EURO DI SPESE EXTRA PER L'ENERGIA E PER GLI ALTRI BENI E SERVIZI COLPITI DALL'INFLAZIONE - FACENDO LA MEDIA SI TRATTA DI 470 EURO IN MENO NELLE TASCHE DI OGNI FAMIGLIA ITALIANA - CONFESERCENTI: “LE FAMIGLIE HANNO UTILIZZATO FINORA I RISPARMI, SCESI GIÀ NEL TRIMESTRE PRIMAVERILE DI BEN 2,3 PUNTI IN QUOTA DI PIL. MA I MARGINI A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI SONO RIDOTTI AL LUMICINO”