Christ. Video: Trukha pic.twitter.com/QvIk0GZwUF— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022
VIDEO-FLASH! – UNA RAGAZZA REGISTRA UN VIDEO MENTRE SCAPPA DAL BOMBARDAMENTO RUSSO, PER LE STRADE DI KIEV, E IMPROVVISAMENTE UN ORDIGNO ESPLODE A POCHI METRI DA LEI. TERRORIZZATA, SI TIENE LA TESTA E INIZIA A GRIDARE…-
Christ. Video: Trukha pic.twitter.com/QvIk0GZwUF— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 10, 2022
IL CONTO E’ SERVITO: NEL SECONDO SEMESTRE 2022, GLI ITALIANI DOVRANNO SGANCIARE DODICI MILIARDI E CENTO MILIONI DI EURO DI SPESE EXTRA PER L'ENERGIA E PER GLI ALTRI BENI E SERVIZI COLPITI DALL'INFLAZIONE - FACENDO LA MEDIA SI TRATTA DI 470 EURO IN MENO NELLE TASCHE DI OGNI FAMIGLIA ITALIANA - CONFESERCENTI: “LE FAMIGLIE HANNO UTILIZZATO FINORA I RISPARMI, SCESI GIÀ NEL TRIMESTRE PRIMAVERILE DI BEN 2,3 PUNTI IN QUOTA DI PIL. MA I MARGINI A DISPOSIZIONE DEI CONSUMATORI SONO RIDOTTI AL LUMICINO”
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI REGISTRATI 34.444 CONTAGI, IN NETTO CALO RISPETTO A IERI (MA È DOMENICA). I MORTI SONO STATI 41 E IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 20,2% - CRESCONO I RICOVERI ORDINARI (+210) E ANCHE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA (+25)