anatre sopravvivono al passaggio auto 4 anatre sopravvivono al passaggio auto 1 anatre sopravvivono al passaggio auto 2 anatre sopravvivono al passaggio auto 3 anatre sopravvivono al passaggio auto 5
VIDEO-FLASH! – UN’ANATRA E I SUOI 11 ANATROCCOLI RIESCONO A PORTARE LE PENNE A CASA DOPO AVER ATTRAVERSATO UN'AUTOSTRADA A SEI CORSIE IN TEXAS: A METÀ DELLA CAREGGIATA UN’AUTO SE NE FREGA DEI PENNUTI E SFRECCIA A TUTTA VELOCITÀ SULLA FAMIGLIOLA CHE RIESCE MIRACOLOSAMENTE A USCIRNE ILLESA…-
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IL CULO NON BASTA PIÙ – LE FOTO DEL LATO B DI NAIKE RIVELLI NON ECCITANO PIÙ COME UNA VOLTA. I LIKE E I FOLLOWERS SONO IN DISCESA E LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI VIENE CRITICATA SU INSTAGRAM: “CHE PALLE, SEMPRE CON IL CULO DI FUORI, E QUINDI? TI SENTI UNA PROVOCATRICE?” – “STAI DIVENTANDO MONOTONA, SEMPRE LO STESSO ABBIGLIAMENTO…” – VIDEO + FOTOGALLERY HOT
FINE QUARANTENA MAI – SARÀ PERCHÉ HA RISCHIATO DI MORIRE, MA BORIS JOHNSON, CHE ERA RESTIO A INTRODURRE IL LOCKDOWN, ORA NON VUOLE AVVIARE LA FASE DUE – IL REGNO UNITO HA SUPERATO L’ITALIA PER MORTI E L’ISOLAMENTO SARÀ PROROGATO PER ALMENO TRE SETTIMANE. NON C’È NESSUN CALENDARIO PER LA RIAPERTURA, IN COMPENSO LE SCUOLE RIAPRONO – L’OPINIONE PUBBLICA È TERRORIZZATA E LA GENTE STA A CASA SENZA BISOGNO DI DRONI O TERRORISMO. ANCHE PERCHÉ LÌ NON CI SONO SANZIONI NÉ AUTOCERTIFICAZIONI… - VIDEO
LO RICONOSCETE? CON BARBA E CAPELLI LUNGHI SEMBRA UN IMAM, OGGI SIEDE SEMPRE IN PANCHINA E SI E' DATO ALL'...ITTICA: HA UN RISTORANTE DI PESCE IN LOMBARDIA - IL SUO LOOK ERA STATA ANTICIPATO DA PIRLO NEL CORSO DI UNA DIRETTA INSTAGRAM CON BOBO VIERI- DI CHI SI TRATTA?
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
VOLARE TORNERÀ UN LUSSO, COME NEGLI ANNI '80 - L'UNICO MODO PER TENERE INSIEME CONTI DELLE COMPAGNIE AEREE E PRESCRIZIONI ANTI CORONAVIRUS SARÀ RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI PASSEGGERI E ALZARE DI PARECCHIO IL PREZZO DEI BIGLIETTI. NON A CASO IL BOSS DI RYANAIR HA MINACCIATO DI SMETTERE DI VOLARE...
DIAMOCI TUTTI UNA GRATTATA IMPERIALE - ''L'ITALIA IN FASE DUE RISCHIA PIÙ MORTI CHE IN FASE UNO''. LE PROIEZIONI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA DIPINGONO UNO SCENARIO-HORROR SE L'APERTURA NON VIENE ACCOMPAGNATA DA TRACCIAMENTO E MOLTI PIÙ TAMPONI. ''TANTO PIÙ CHE GLI EFFETTI SI VEDRANNO TRA 2-3 SETTIMANE, PROPRIO MENTRE L'ITALIA RILASSERÀ ANCORA DI PIÙ LE MISURE DI CONTENIMENTO (TRA 18 MAGGIO E 1 GIUGNO)'' - OCCHIO CHE MOLTI STUDI APOCALITTICI DEGLI SCORSI MESI NON SI SONO AVVERATI…