VIDEO-FLASH! – UN’ANATRA E I SUOI 11 ANATROCCOLI RIESCONO A PORTARE LE PENNE A CASA DOPO AVER ATTRAVERSATO UN'AUTOSTRADA A SEI CORSIE IN TEXAS: A METÀ DELLA CAREGGIATA UN’AUTO SE NE FREGA DEI PENNUTI E SFRECCIA A TUTTA VELOCITÀ SULLA FAMIGLIOLA CHE RIESCE MIRACOLOSAMENTE A USCIRNE ILLESA…

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FINE QUARANTENA MAI – SARÀ PERCHÉ HA RISCHIATO DI MORIRE, MA BORIS JOHNSON, CHE ERA RESTIO A INTRODURRE IL LOCKDOWN, ORA NON VUOLE AVVIARE LA FASE DUE – IL REGNO UNITO HA SUPERATO L’ITALIA PER MORTI E L’ISOLAMENTO SARÀ PROROGATO PER ALMENO TRE SETTIMANE. NON C’È NESSUN CALENDARIO PER LA RIAPERTURA, IN COMPENSO LE SCUOLE RIAPRONO – L’OPINIONE PUBBLICA È TERRORIZZATA E LA GENTE STA A CASA SENZA BISOGNO DI DRONI O TERRORISMO. ANCHE PERCHÉ LÌ NON CI SONO SANZIONI NÉ AUTOCERTIFICAZIONI… - VIDEO

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DIAMOCI TUTTI UNA GRATTATA IMPERIALE - ''L'ITALIA IN FASE DUE RISCHIA PIÙ MORTI CHE IN FASE UNO''. LE PROIEZIONI DELL'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA DIPINGONO UNO SCENARIO-HORROR SE L'APERTURA NON VIENE ACCOMPAGNATA DA TRACCIAMENTO E MOLTI PIÙ TAMPONI. ''TANTO PIÙ CHE GLI EFFETTI SI VEDRANNO TRA 2-3 SETTIMANE, PROPRIO MENTRE L'ITALIA RILASSERÀ ANCORA DI PIÙ LE MISURE DI CONTENIMENTO (TRA 18 MAGGIO E 1 GIUGNO)'' - OCCHIO CHE MOLTI STUDI APOCALITTICI DEGLI SCORSI MESI NON SI SONO AVVERATI…