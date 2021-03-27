la danza della balena a tonga 5 la danza della balena a tonga 4 la danza della balena a tonga 3 la danza della balena a tonga 1 la danza della balena a tonga 2
VIDEO-FLASH! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL FOTOGRAFO DAVID EDGAR CHE HA CATTURATO AL LARGO DELLA COSTA DI TONGA LA DANZA DI UNA BALENA CHE HA INIZIATO A DARE SPETTACOLO TORCENDOSI E MUOVENDOSI COME SE SAPESSE DI ESSERE RIPRESA: LA SEQUENZA È RESA ANCORA PIÙ STRAORDINARIA DAL FATTO CHE IL FOTOGRAFO HA SCATTATO IN APNEA SENZA ATTREZZATURA…- -
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CHE CAZZO DEVE FA' GRILLO PER CONSEGNARE A CONTE UN PARTITO! - PRIMA LI HA PERCULATI COME "MIRACOLATI". QUINDI LI HA GELATI: "IL LIMITE DEI DUE MANDATI NON SI TOCCA". UN VAFFA AI DI MAIO, FICO, FRACCARO, PATUANELLI E COMPAGNIA STONANDO - L'ELEVATO HA CAPITO CHE DOVEVA FARE PIAZZA PULITA DELLE CAMARILLE DELLE CORRENTI E DEI VARI LEZZI E DIBBA. ARIA! ARIA! FUORI DALLE PALLE! DEVO DARE A GIUSEPPE CONTE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE, GENTE SCETATA DA PRENDERE MAGARI NELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI, TIPO L'APPENDINO. CHE BEPPEMAO VEDREBBE BENE COME IN DUPLEX CON L'AVVOCATO DI PADRE PIO
CI SCORNIAMO PURE SU 'NA TAZZULELLA 'E CAFÈ - ERANO STATE PRESENTATE DUE CANDIDATURE, UNA IN VENETO E L'ALTRA NAPOLETANA, PER IL RITO DELL'ESPRESSO COME BENE IMMATERIALE DELL'UMANITÀ UNESCO: MA PER LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE "VANNO UNIFICATE". E COSÌ LA CORSA SI È FERMATA PER UN ANNO IN ATTESA DI TROVARE UN ACCORDO - SECONDO QUALCUNO AVREBBE PIÙ CHANCE L'OPZIONE PARTENOPEA: LA CULTURA DEL CAFFÈ SOSPESO, LA TRADIZIONE DEI GRANI TOSTATI REGALATI PER CONSOLARE DAL DOLORE DI UNA PERDITA...
IL CIMITERO DEGLI ELEFANTI – VOLETE SAPERE DOVE POTREBBERO GIOCARE MESSI E CR7 TRA QUALCHE ANNO? IN UNA SUPER LEGA TRA MESSICO E USA. IL CAMPIONATO DEL NORD AMERICA POTREBBE ESSERE VARATO NEL 2026 (ANNO DEL MONDIALE). L'IDEA DELLA FUSIONE NASCE NON SOLO PER ATTIRARE I PENSIONATI DEL CALCIO EUROPEO MA ANCHE PER AUMENTARE I RICAVI DELLE SPONSORIZZAZIONI...
CAFONALINO! IL COVID NON FERMA I “CAMOMILLA AWARD”. ALL’AUDITORIUM-PARCO DELLA MUSICA SI REGISTRA L’EVENTO TV IDEATO DA DONATELLA GIMIGLIANO DEDICATO ALLE DONNE- TRA GLI OSPITI ELEONORA DANIELE, MALIKA AYANE CON FRANGETTONA BIONDA, LE GNOCCHISSIME SORELLE BUCCINO E ROBY FACCHINETTI CHE HA INTONATO “RINASCERÒ RINASCERAI”, LA CANZONE SCRITTA CON IL COMPIANTO STEFANO D’ORAZIO PER LA CITTA’ DI BERGAMO MESSA IN GINOCCHIO DAL COVID - VIDEO
MARITI DA MENARE - CATERINA BALIVO SFANCULA IL MARITO PIACIONE, IL FINANZIERE-SCRITTORE GUIDO MARIA BRERA: “MI CHIEDA SE È MASCHILISTA: LA RISPOSTA È NO. MA MI CHIEDA SE SI SCOCCIA QUANDO IL SABATO STO TRE ORE AL TELEFONO PER LAVORO, MENTRE LUI SE HA IMPEGNI NEL FINE SETTIMANA ESCE E NEPPURE AVVISA: LA RISPOSTA È SÌ” – “SE VOGLIO CHE GUIDO VENGA ALLA RECITA DEI NOSTRI FIGLI, DEVO DIRGLIELO MESI PRIMA. SA COME MI RISPONDE?…”
VE DOVETE TUTTI RILASSA' - ARRIVATE DISTRUTTI, STRESSATI E CONTRATTI ALLA SERA DOPO ORE PASSATE FERMI DAVANTI AL PC, MAGARI IN SMART WORKING? IN PANDEMIA SONO ESPLOSE LE APP SULLO YOGA MISTO ALLA MINDFULNESS: MEDITAZIONE E MOVIMENTO PER PRENDERSI UN ATTIMO CON SÉ STESSI E AVERE SONNI PIÙ TRANQUILLI - OCCHIO PERÒ, PERCHÉ SENZA COMPASSIONE E ACCETTAZIONE PROFONDA NON FUNZIONA...