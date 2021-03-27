VIDEO-FLASH! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL FOTOGRAFO DAVID EDGAR CHE HA CATTURATO AL LARGO DELLA COSTA DI TONGA LA DANZA DI UNA BALENA CHE HA INIZIATO A DARE SPETTACOLO TORCENDOSI E MUOVENDOSI COME SE SAPESSE DI ESSERE RIPRESA: LA SEQUENZA È RESA ANCORA PIÙ STRAORDINARIA DAL FATTO CHE IL FOTOGRAFO HA SCATTATO IN APNEA SENZA  ATTREZZATURA…

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la danza della balena a tonga 5 la danza della balena a tonga 5 la danza della balena a tonga 4 la danza della balena a tonga 4 la danza della balena a tonga 3 la danza della balena a tonga 3 la danza della balena a tonga 1 la danza della balena a tonga 1 la danza della balena a tonga 2 la danza della balena a tonga 2

 

 

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CHE CAZZO DEVE FA' GRILLO PER CONSEGNARE A CONTE UN PARTITO! - PRIMA LI HA PERCULATI COME "MIRACOLATI". QUINDI LI HA GELATI: "IL LIMITE DEI DUE MANDATI NON SI TOCCA". UN VAFFA AI DI MAIO, FICO, FRACCARO, PATUANELLI E COMPAGNIA STONANDO - L'ELEVATO HA CAPITO CHE DOVEVA FARE PIAZZA PULITA DELLE CAMARILLE DELLE CORRENTI E DEI VARI LEZZI E DIBBA. ARIA! ARIA! FUORI DALLE PALLE! DEVO DARE A GIUSEPPE CONTE UNA NUOVA CLASSE DIRIGENTE, GENTE SCETATA DA PRENDERE MAGARI NELLE AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI, TIPO L'APPENDINO. CHE BEPPEMAO VEDREBBE BENE COME IN DUPLEX CON L'AVVOCATO DI PADRE PIO

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CI SCORNIAMO PURE SU 'NA TAZZULELLA 'E CAFÈ - ERANO STATE PRESENTATE DUE CANDIDATURE, UNA IN VENETO E L'ALTRA NAPOLETANA, PER IL RITO DELL'ESPRESSO COME BENE IMMATERIALE DELL'UMANITÀ UNESCO: MA PER LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE "VANNO UNIFICATE". E COSÌ LA CORSA SI È FERMATA PER UN ANNO IN ATTESA DI TROVARE UN ACCORDO - SECONDO QUALCUNO AVREBBE PIÙ CHANCE L'OPZIONE PARTENOPEA: LA CULTURA DEL CAFFÈ SOSPESO, LA TRADIZIONE DEI GRANI TOSTATI REGALATI PER CONSOLARE DAL DOLORE DI UNA PERDITA...

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