terremoto ai campi flegrei 3 terremoto ai campi flegrei 1
terremoto ai campi flegrei 2 il documentario della tv svizzera rsi sull eruzione dei campi flegrei 3
VIDEO-FLASH! – IL TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI REGISTRATO IN DIRETTA DALLA WEBCAM DI UNA CASA – ERANO QUASI LE 5 DI MATTINA E NEL SALOTTO HA TREMATO TUTTO: I LAMPADARI OSCILLANO E UNA LUCE SI ACCENDE. SEGNO CHE LA SCOSSA È STATA AVVERTITA DISTINTAMENTE DALLA POPOLAZIONE, NONOSTANTE LA MAGNITUDO NON PREOCCUPANTE (3,9)-
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DAGOREPORT - BUM! QUANDO LA PITONESSA STRIZZAVA I CERVELLI! - SU UN ANTICO NUMERO DEL RINOMATO MENSILE DI ARREDAMENTO "AD", SPICCA UN SERVIZIO NEL QUALE SI LEGGE: "DANIELA E PAOLO SANTANCHÈ […] LEI È UNA PSICHIATRA CHE LAVORA NELLA COMUNICAZIONE, LUI È UN CHIRURGO DELLE DIVE" - PARE CHE PER UN CERTO PERIODO, VANTANDO UN’INESISTENTE LAUREA IN PSICOLOGIA, DANIELONA ABBIA RICEVUTO, NELLO STESSO STUDIO MILANESE DELL’ALLORA ANCORA MARITO PAOLO SANTANCHE’, PAZIENTI CHE NON ACCETTAVANO IL PROPRIO ASPETTO - SAREBBE ANCHE L’UNICO PERIODO IN CUI LA PITONESSA AVREBBE USATO IL PROPRIO COGNOME CON TANTO DI TARGA SULLA PORTA, ''DOTTORESSA GARNERO, PSICOLOGA''...
FLASH! - DA BUONE FONTI DI PIAZZA AFFARI, APPRENDIAMO CHE, CESTINATA L'IPOTESI DI FRANCESCO PROFUMO, I GRANDI BANCHIERI ITALIANI HANNO DECISO DI RICONFERMARE IL MITOLOGICO ANTONIO PATUELLI ALLA PRESIDENZA DI ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) - A GIUGNO SCADRA' IL SUO MANDATO CHE RICOPRE DAL 2013 - DALL'ACCORDO MESSINA-ORCEL, A RIMETTERCI LE PENNE SARA' PROBABILMENTE GIOVANNI SABATINI, DIRETTORE GENERALI DI ABI...
DAGOREPORT - CHE ROTTURA DI GAZA PER JOE BIDEN: LE UNIVERSITÀ AMERICANE SONO UNA POLVERIERA CON I FILO-PALESTINESI E LE LORO AGGRESSIONI ANTISEMITE. NETANYAHU NON LO ASCOLTA E LA GRANDE STAMPA USA, IN MANO AGLI EBREI, LO INCALZA PER RISOLVERE LA CRISI – ERDOGAN FLIRTA CON HAMAS E I PAESI ARABI (SAUDITI ED EMIRATI IN PRIMIS) NON HANNO FRETTA DI ARRIVARE ALLA PACE: SOGNANO IL RITORNO DI TRUMP E NON VOGLIONO CONCEDERE UN VANTAGGIO ELETTORALE A QUEL “ROMPICOJONI” DI BIDEN…
FLASH! - OGGI, TRA LE TANTISSIME MANIFESTAZIONI PER LA RICORRENZA DELLA LIBERAZIONE, SPICCA LA CHAT "25 APRILE" DI MASSIMO GIANNINI CHE HA CALAMITATO, AL GRIDO "VIVA L'ITALIA ANTIFASCISTA!", CENTINAIA DI POST, DA PRODI A FIORELLO, DA MENTANA A CAZZULLO, AL PUNTO CHE IL COMICO DARIO VERGASSOLA HA FATTO NOTARE: "BELLA L'IDEA DI QUESTA CHAT... COSI' SE MARCA MALE CI VENGONO A PRENDERE TUTTI INSIEME..."
DAGOREPORT – JOE BIDEN VUOLE CHE GIORGIA MELONI METTA ALL’ORDINE DEL GIORNO DEL G7 L’USO DEI BENI RUSSI CONGELATI. PER CONVINCERE LA DUCETTA HA SPEDITO A ROMA LA SUA FEDELISSIMA, GINA RAIMONDO, SEGRETARIO AL COMMERCIO – GLI AMERICANI PRETENDONO DALL’EUROPA UN'ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DOPO TUTTI I MILIARDI CHE WASHINGTON HA POMPATO A ZELENSKY. MA METTERE MANO AI BENI RUSSI È UN ENORME RISCHIO PER L’UNIONE EUROPEA: POTREBBE SPINGERE ALTRI PAESI (CINA E INDIA SU TUTTI) A RIPENSARE AI LORO INVESTIMENTI NEL VECCHIO CONTINENTE…