VIDEO-FLASH! – IL TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI REGISTRATO IN DIRETTA DALLA WEBCAM DI UNA CASA – ERANO QUASI LE 5 DI MATTINA E NEL SALOTTO HA TREMATO TUTTO: I LAMPADARI OSCILLANO E UNA LUCE SI ACCENDE. SEGNO CHE LA SCOSSA È STATA AVVERTITA DISTINTAMENTE DALLA POPOLAZIONE, NONOSTANTE LA MAGNITUDO NON PREOCCUPANTE (3,9)

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