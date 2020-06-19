aggressione con lo skateboard a new york 3 aggressione con lo skateboard a new york 4 aggressione con lo skateboard a new york 1 aggressione con lo skateboard a new york 2
VIDEO-FLASH – VIOLENZA NO LIMITS A NEW YORK: UN RAGAZZO COLPISCE IN FACCIA UNA DONNA CON UN UNO SKATEBOARD MENTRE GLI AMICI LO RIPRENDONO – LA VITTIMA STRAMAZZA AL SUOLO E LUI SI RIVOLGE ALLA TELECAMERA: “MI HA MANCATO DI RISPETTO” – PARE CHE LEI LO AVESSE RESPINTO…-
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STURM UND TRUMP – IL PRESIDENTE USA NEGA DI AVERE IL PARKINSON DOPO IL VIDEO IN CUI SCENDEVA LA SCALA CON DIFFICOLTÀ A WEST POINT (E NON RIUSCIVA A TENERE UN BICCHIERE IN MANO) – CONTINUANO AD ARRIVARE SONDAGGI HORROR CHE DANNO BIDEN AVANTI DI 12 PUNTI E LUI CAZZEGGIA SU YOUTUBE CON IL FIGLIO DON JR: “GLI ALIENI? SO QUALCOSA DI INTERESSANTE” – BIN LADEN VOLEVA UCCIDERE OBAMA, “COSÌ DIVENTA PRESIDENTE BIDEN CHE È TOTALMENTE IMPREPARATO”. "UN OTTIMO SPOT!"– VIDEO
PEGGIO DEL CORONAVIRUS! DA GENNAIO 2021 ENTRA IN VIGORE UNA NUOVA NORMA UE FATTA APPOSTA PER FACILITARE IL COLLASSO DELLE AZIENDE ITALIANE E DEL NOSTRO SISTEMA ECONOMICO. SE ENTRO 90 GIORNI UN PRIVATO O UN’IMPRESA NON PAGA UN ARRETRATO ANCHE MODESTO E’ IN DEFAULT E VIENE SEGNALATA ALLA CENTRALE DEI RISCHI CON LA CONSEGUENZA CHE…- COSA ASPETTANO A BLOCCARLA?
“ZIDANE SI MERITAVA CHE JAMES RODRIGUEZ LO INVITASSE A MANGIARE MERDA” – FAUSTINO-FRUSTINO ASPRILLA NON RIESCE A TENERE A FRENO NULLA. NEMMENO LA LINGUA. E PER DIFENDERE IL SUO CONNAZIONALE ATTACCA FRONTALMENTE IL TECNICO DEL REAL: "IL CAPOCANNONIERE DELLA COPPA DEL MONDO 2014 IN BRASILE NON PUÒ ESSERE NELLE GERARCHIE DIETRO MARIANO DIAZ. CI VUOLE RISPETTO...
LE RESTRIZIONI HANNO TRASFORMATO L’ORGANIZZAZIONE DI UNA VACANZA IN UN INCUBO? IN SOCCORSO DEI FORTUNATI CHE HANNO ANCORA QUALCHE SOLDO IN TASCA PER PENSARE ALLE FERIE, ARRIVA LA MAPPA INTERATTIVA DELL’INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION: BASTA UN CLICK PER SCOPRIRE SE IL PAESE DOVE VOGLIAMO ANDARE CONSENTE L’ACCESSO E QUALI LIMITAZIONI SONO ANCORA IN VIGORE…