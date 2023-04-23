leoni scappano dal circo 5 leoni scappano dal circo 1 leoni scappano dal circo 2 leoni scappano dal circo 3 leoni scappano dal circo 4 leoni scappano dal circo 6
VIDEO-FLASH! PANICO IN UN CIRCO DI LUOYANG, IN CINA, DOVE DUE LEONI SONO SCAPPATI DALLA GABBIA DURANTE LO SPETTACOLO: I DUE ANIMALI HANNO AVVISTATO DEI VARCHI E SI SONO PRECIPITATI VERSO LE USCITE, IGNORANDO LE ISTRUZIONI DEI DOMATORI – SUGLI SPALTI È SCATTATO IL CAOS CON LE FAMIGLIE CHE TENTAVANO DI FUGGIRE CON I LORO BAMBINI E…-
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ANCHE LA DONNA PIÙ RICCA DEL PIANETA PIANGE (BEATA LEI, COI SUOI 82 MILIARDI) – FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS, UNICA EREDE DELL’IMPERO L’OREAL, E IN CIMA ALLA CLASSIFICA MONDIALE DI FORBES DELLE “PAPERONE”, HA PROVATO AD AFFRANCARSI DA UNA FAMIGLIA INGOMBRANTE (VEDI LE SIMPATIE NAZISTE DEL NONNO E DEL PADRE). ADESSO PASSA IL TEMPO A SCRIVERE LIBRI E SUONARE IL PIANO, MA IL PATRIMONIO A CUI NON HA MAI RINUNCIATO È LÌ A RICORDARLE CHI È – LA FAIDA LEGALE CON LA MADRE CHE HA SCOPERCHIATO I SEGRETI OSCURI DEI BETTENCOURT…
CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN