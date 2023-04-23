VIDEO-FLASH! PANICO IN UN CIRCO DI LUOYANG, IN CINA, DOVE DUE LEONI SONO SCAPPATI DALLA GABBIA DURANTE LO SPETTACOLO: I DUE ANIMALI HANNO AVVISTATO DEI VARCHI E SI SONO PRECIPITATI VERSO LE USCITE, IGNORANDO LE ISTRUZIONI DEI DOMATORI – SUGLI SPALTI È SCATTATO IL CAOS CON LE FAMIGLIE CHE TENTAVANO DI FUGGIRE CON I LORO BAMBINI E…

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ANCHE LA DONNA PIÙ RICCA DEL PIANETA PIANGE (BEATA LEI, COI SUOI 82 MILIARDI) – FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS, UNICA EREDE DELL’IMPERO L’OREAL, E IN CIMA ALLA CLASSIFICA MONDIALE DI FORBES DELLE “PAPERONE”, HA PROVATO AD AFFRANCARSI DA UNA FAMIGLIA INGOMBRANTE (VEDI LE SIMPATIE NAZISTE DEL NONNO E DEL PADRE). ADESSO PASSA IL TEMPO A SCRIVERE LIBRI E SUONARE IL PIANO, MA IL PATRIMONIO A CUI NON HA MAI RINUNCIATO È LÌ A RICORDARLE CHI È – LA FAIDA LEGALE CON LA MADRE CHE HA SCOPERCHIATO I SEGRETI OSCURI DEI BETTENCOURT…

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CAFONALINO, TROMBATI & REDUCI – PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DELL'EX DRAGHI-BOY (IN QUOTA GENTILONI), ANTONIO FUNICIELLO, ACCORRONO AL MAXXI (E' UN MUSEO O UNA LIBRERIA?) L'EX MINISTRO MARTA CARTABIA, WALTERLOO VELTRONI, FOLLINI E DAMILANO E UN'IMPELLICCIATISSIMA GAIA TORTORA (MA CHE HA AMMAZZATO L'ORSA?) – FUNICIELLO SBRODOLA IN LODE DI MARIOPIO OROLOGIAIO: “DRAGHI SPIAZZAVA, UN GIORNO MI FECE NOTARE CHE GLI OROLOGI DI PALAZZO CHIGI ERANO ROTTI. POI SONO STATI RIPARATI…” (E STICAZZI?) – FOTO BY DI BACCO

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