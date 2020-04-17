VIDEO-FLASH! IL PIANETA È DELLE SCIMMIE – IN INDIA UN GRUPPO DI RESIDENTI IN LOCKDOWN HA AVVISTATO UNA SCIMMIA CHE DI DIVERTIVA A FAR VOLARE UN AQUILONE SUL TETTO DI UNA CASA – DA QUANDO LE PERSONE SONO TAPPATE NEI LORO APPARTAMENTI, NEL PAESE GLI ANIMALI SI RIPRENDONO ANCHE LE CITTÀ…

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C'È UN TEMA FONDAMENTALE PER LA FASE DUE DI CUI POCHI SI STANNO OCCUPANDO: I TRASPORTI PUBBLICI - LA LETTERA DI UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI E RICERCATORI ALLA TASK FORCE DI COLAO. ''MOLTI CITTADINI SALENDO IN AUTOBUS E IN METRO SI CHIEDERANNO: QUANDO È STATO SANIFICATO IL MEZZO? QUANTE PERSONE SONO CONSENTITE A BORDO E QUANTE CE NE SONO? CI SONO MASCHERINE, GEL IGIENIZZANTI? AVRÒ MISURATA LA TEMPERATURA? POSSO ENTRARE SENZA MASCHERINA? POSSO PRENOTARE UN POSTO? POSSO PAGARE A BORDO IN CONTANTI, CON LA CARTA, CON L’APP? LA RISPOSTA È…''