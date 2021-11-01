CHINA SUAREZ CHINA SUAREZ la china suarez 3 china suarez china suarez la china suarez 1 la china suarez 2 la china suarez 4 la china suarez 5 icardi wanda nara guendalina rodriguez china suarez
VIDEO-FLASH! PIPPAROLI TENETE A FRENO GLI ORMONI: DOPO AVER FATTO GODERE MAURITO ICARDI CON IL SUO VIDEO HOT, CHINA SUAREZ REGALA LE BRICIOLE AI FOLLOWER E LI DELIZIA PUBBLICANDO UN VIDEO BOMBASTICO: L’ATTRICE POSA PER UNO SHOOTING FOTOGRAFICO E IL RISULTATO È DA STURBO…-
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FUORI LE BALLE DEI NO VAX DALLA RAI - SELVAGGIA LUCARELLI FA A BRANDELLI IL SERVIZIO DI "REPORT" SUI VACCINI CITANDO ILARIA MOGNO, RICERCATRICE BIOMEDICA, CHE SMONTA LE TESI DI RANUCCI PEZZO PER PEZZO: "MISURARE GLI ANTICORPI NON È IL MODO CORRETTO PER VERIFICARE SE UN VACCINO PERDE EFFICACIA, LA STORIA TRA PFIZER E L’FDA È RIDICOLA, I DATI SUI CONTAGI SONO PRESENTATI MALE, LE DOMANDE SONO TUTTE SBAGLIATE E POI…"
IL PRINCIPE NON È GRETINO - CARLO HA FATTO SAPERE CHE NON MARCERÀ CON GRETA THUNBERG PER IL CLIMA: RIFIUTATO L'INVITO DELLA GIOVANE ATTIVISTA - INTERVENENDO ALLA COP26, HA DETTO: "LA MIA PARTECIPAZIONE È DIFFICILE, MA CAPISCO LA FRUSTRAZIONE. AI LEADER MONDIALI DICO: NON DIMENTICATE LE PERSONE LÀ FUORI. NON DIMENTICARE CHE SI TRATTA DEL LORO FUTURO, ASCOLTATE LA LORO RABBIA…"
LE BORSE STAPPANO! - EUROPA E WALL STREET DA RECORD: I DATI SUL LAVORO IN AMERICA SOPRA LE ATTESE FANNO VOLARE I LISTINI - A OTTOBRE SONO STATI GUADAGNATI NEGLI USA 531 MILA POSTI RISPETTO AL MESE PRECEDENTE, MENTRE GLI ANALISTI ATTENDEVANO UN AUMENTO DI 450 MILA - A MILANO BENE TIM, IN LUCE BANCO BPM CHE HA PUBBLICATO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE - PIAZZA AFFARI E MADRID LE MIGLIORI, SPREAD IN CALO…
PIÙ CHE UNA SQUADRA DI RAGAZZINI ERA UN BRANCO DI TEPPISTI - A TORINO, DURANTE UN TORNEO DI CALCIO DELLA CATEGORIA "ESORDIENTI", LA FORMAZIONE DI 12ENNI DELLA BANLIEUE PARIGINA, US ALFORTVILLE, SI È TRASFORMATA IN BABY GANG E HA PICCHIATO VIOLENTEMENTE UN DIRIGENTE AVVERSARIO, ENTRATO IN CAMPO PER SEDARE UNA RISSA - L'UOMO È FINITO IN OSPEDALE CON FRATTURA SCOMPOSTA A UNA COSTOLA E SUGLI SPALTI HANNO FILMATO IL PESTAGGIO… - VIDEO
CAFONALINO - CHI MANCAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI “IL CAMPO DI BATTAGLIA” NELLA GALLERIA SORDI A ROMA? GIANCARLO GIORGETTI, CHE NON SI È PALESATO A CAUSA DELLA RIUNIONE DI PARTITO PER RISOLVERE I CASINI LEGHISTI, MA HA MANDATO UN VIDEOMESSAGGIO: "DRAGHI HA FATTO SCELTE CHIARE, NETTE. HA RIMOSSO I DUBBI DEGLI OSSERVATORI" - TRA I PRESENTI LUIGI DI MAIO, BIANCA BERLINGUER, LUIGI MANCONI E… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"