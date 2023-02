6 feb 2023 09:29

VIDEO-FLASH! - PRENDETEVI QUALCHE MINUTO PER SGHIGNAZZARE GRAZIE AGLI ESILARANTI MESSAGGI VOCALI RACCOLTI SU INSTAGRAM DALL'ACCOUNT "VOCALIVOLANTI" – IL TAMPONE MOLECOLARE DIVENTA, “MONOLOCALE”, IL NAVIGATORE VIENE CHIAMATO “IL RIGATONE” - LE PROTESTE DELLE MAMME DURANTE LA PANDEMIA: “MA LA SCUOLA NON L’HANNO DIFETTATA? SE NON È SANTIFICATA NON CE LI PORTO I BAMBINI!” - IL MESSAGGIO TRA DUE AMICI: “CULTURA NAPOLETANA! AUFFIDERSELL!" E TANTO ALTRO ANCORA... (BUON ASCOLTO!)