VIDEO-FLASH! - PRENDETEVI QUALCHE MINUTO PER SGHIGNAZZARE GRAZIE AGLI ESILARANTI MESSAGGI VOCALI RACCOLTI SU INSTAGRAM DALL'ACCOUNT "VOCALIVOLANTI" – IL TAMPONE MOLECOLARE DIVENTA, “MONOLOCALE”, IL NAVIGATORE VIENE CHIAMATO “IL RIGATONE” - LE PROTESTE DELLE MAMME DURANTE LA PANDEMIA: “MA LA SCUOLA NON L’HANNO DIFETTATA? SE NON È SANTIFICATA NON CE LI PORTO I BAMBINI!” - IL MESSAGGIO TRA DUE AMICI: “CULTURA NAPOLETANA! AUFFIDERSELL!" E TANTO ALTRO ANCORA... (BUON ASCOLTO!)

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ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - FULVIO ABBATE LANCIA UNA FRECCIATA A GEPPI CUCCIARI, RAPPRESENTATA DA BEPPE CASCHETTO, E SUBITO LUCA BOTTURA E ENRICO BERTOLINO (ENTRAMBI SCUDERIA CASCHETTO) LO ATTACCANO SUI SOCIAL - INIZIA SANREMO E PARTE LA “TRANSUMANZA” (A SPESE NOSTRE) DELLE TRASMISSIONI RAI IN LIGURIA - PAOLA EGONU CIANCIA DI RAZZISMO E PIROSO LA FULMINA - IL SOLERTE GIORNALISTA, FINO A IERI LEGHISTA DI FERRO, È STATO FOLGORATO COME TANTI SULLA VIA DI GIORGIA E PARTECIPA IN QUOTA FDI A TUTTI I PROGRAMMI DEL CREATO…

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L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…