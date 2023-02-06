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VIDEO-FLASH! - PRENDETEVI QUALCHE MINUTO PER SGHIGNAZZARE GRAZIE AGLI ESILARANTI MESSAGGI VOCALI RACCOLTI SU INSTAGRAM DALL'ACCOUNT "VOCALIVOLANTI" – IL TAMPONE MOLECOLARE DIVENTA, “MONOLOCALE”, IL NAVIGATORE VIENE CHIAMATO “IL RIGATONE” - LE PROTESTE DELLE MAMME DURANTE LA PANDEMIA: “MA LA SCUOLA NON L’HANNO DIFETTATA? SE NON È SANTIFICATA NON CE LI PORTO I BAMBINI!” - IL MESSAGGIO TRA DUE AMICI: “CULTURA NAPOLETANA! AUFFIDERSELL!" E TANTO ALTRO ANCORA... (BUON ASCOLTO!)-
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ARSENICO, MERLETTI & ZONETTI - FULVIO ABBATE LANCIA UNA FRECCIATA A GEPPI CUCCIARI, RAPPRESENTATA DA BEPPE CASCHETTO, E SUBITO LUCA BOTTURA E ENRICO BERTOLINO (ENTRAMBI SCUDERIA CASCHETTO) LO ATTACCANO SUI SOCIAL - INIZIA SANREMO E PARTE LA “TRANSUMANZA” (A SPESE NOSTRE) DELLE TRASMISSIONI RAI IN LIGURIA - PAOLA EGONU CIANCIA DI RAZZISMO E PIROSO LA FULMINA - IL SOLERTE GIORNALISTA, FINO A IERI LEGHISTA DI FERRO, È STATO FOLGORATO COME TANTI SULLA VIA DI GIORGIA E PARTECIPA IN QUOTA FDI A TUTTI I PROGRAMMI DEL CREATO…
È MORTO A 79 ANNI PERVEZ MUSHARRAF, PRESIDENTE DEL PAKISTAN DAL 1999 AL 2008: EX GENERALE GOLPISTA, FU LEGITTIMATO SULLA SCENA INTERNAZIONALE DALLA DECISIONE DI ALLEARSI CON L’AMERICA DOPO GLI ATTACCHI DELL’11 SETTEMBRE 2001. SOPRAVVISSUTO A TRE ATTENTATI JIHADISTI, FU AMBIGUO NEI RAPPORTI CON I TALEBANI (BIN LADEN VIVEVA SERENAMENTE DA LATITANTE AD ABBOTTABAD) E ANCHE IN QUELLI CON L’INDIA – MALATO DA TEMPO, VIVEVA IN ESILIO A DUBAI…
STATE BONI, ANZI BONOMI! – IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA, CARLO BONOMI, PRIMA RANDELLA LA BCE (“POTREBBE MIGLIORARE QUALCOSA NELLA SUA COMUNICAZIONE, SPAVENTA COME VENGONO COMUNICATE LE DECISIONI”) E POI IL COMMISSARIO EUROPEO FRANS TIMMERMANS IN MERITO ALLA TRANSIZIONE AI VEICOLI ELETTRICI: “QUESTE SCELTE CHE SPIAZZANO INTERI SETTORI INDUSTRIALI PORTANO IL SUO NOME”
È COMINCIATO QUELLO STRAZIO CHIAMATO SEI NAZIONI - L'ITALRUGBY VINCE IL PREMIO DELLA CRITICA MA PERDE (TANTO PER CAMBIARE) 24-29 CONTRO LA FRANCIA NELLA PRIMA PARTITA DEL TORNEO - ALL'OLIMPICO GLI AZZURRI TENGONO BOTTA FINO AGLI ULTIMI 15 MINUTI, PRIMA DELLA META DI JALIMBERT CHE SPEGNE LE SPERANZE DELL'ITALIA DI UN SUCCESSO CONTRO I CAMPIONI USCENTI CHE MANCA DA 10 ANNI - IL CAPITANO, MICHELE LAMARO: "RAMMARICO? E' SEMPRE UGUALE QUANDO SI PERDE"
CAFONALINO! – A MONTECITORIO ANDREA MONORCHIO, MITOLOGICO EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO, PRESENTA IL SUO LIBRO E PARLA DI BERLUSCONI, PRODI, D’ALEMA, DRAGHI – AVVISTATI GIANNI LETTA E L'EX MINISTRO ANTONIO MARZANO, "LAMBERTOW" DINI E LUIGI ZANDA. E POI, PIETRO E SILVIO SALINI, FRANCESCO BELLAVISTA CALTAGIRONE, UNA ROSSEGGIANTE MARIA RITA PARSI E IL BARBUTISSIMO GENERO DI MONORCHIO, LUCA BARBARESCHI…
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
L'EPIDEMIA DI VAIOLO DELLE SCIMMIE IN EUROPA SI STA SPEGNENDO: SOLO 23 NUOVI CONTAGI - SU SCALA GLOBALE, INVECE, L'OMS HA RILEVATO UN AUMENTO DEI CONTAGI. NELLA SETTIMANA TRA IL 23 E IL 29 GENNAIO SONO STATI REGISTRATI NEL MONDO 403 NUOVI CASI, IL 37,1% IN PIÙ RISPETTO ALLA SETTIMANA PRECEDENTE, DISTRIBUITI IN 20 PAESI NEL MONDO. IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È STATO REGISTRATO IN MESSICO (72 NUOVI CASI), REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (69), USA (42), BRASILE (40), GUATEMALA (34)…