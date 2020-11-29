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VIDEO-FLASH! QUANDO SI DICE “A FESSA IN MANO 'E CREATURE” - GUARDATE COSA COMBINA UN INGLESE ALLA GUIDA DI UNA PORSCHE TAYCAN DA OLTRE 90 MILA EURO INTENTO A PARCHEGGIARE: AL POSTO DI PREMERE IL FRENO, DÀ GAS ALL’AUTO E PRIMA PRENDE IN PIENO UNA VETTURA PARCHEGGIATA E POI FINISCE PER PRECIPITARE DA UN MURETTO…-
SE UN UOMO TROMBA TANTE DONNE È UN DON GIOVANNI. E ALLORA PERCHÉ SE UNA DONNA FA SESSO CON TANTI UOMINI È UNA MIGNOTTA? - SE VI SEMBRA UN DOMANDA RETORICA, CHIEDETEVI PERCHÉ SENTIAMO ANCORA LA NECESSITA' DI PORSI IL PROBLEMA - PER ROMPERE LA LOGICA DEI DUE PESI E DUE MISURE IL REGISTA TEDDY ETIENNE HA REALIZZATO IL CORTO “DITES OUI”, IN GARA AL “MOBILE FILM FESTIVAL”: NELLE IMMAGINI UNA RAGAZZA È A LETTO CON DUE UOMINI, UN’ANZIANA È ABBRACCIATA A UN RAGAZZO E… - VIDEO
LA PACCHIA E' FINITA, CONTE INGOIA IL PRIMO MAXI-ROSPO: ADDIO ALLA GESTIONE IN SOLITUDINE DEL RECOVERY FUND - CON LA LAMA SUL COLLO, “GIUSEPPI” VIENE COSTRETTO A UNA GESTIONE COLLEGIALE DEI FINANZIAMENTI UE: LA GESTIONE SARA' NELLE MANI DI UNA CABINA DI REGIA FORMATA DAL MES DI GUALTIERI, DAL MISE DI PATUANELLI E DA AMENDOLA: 2 DEL PD E UNO DEL M5S, CHE SCEGLIERANNO SEI MANAGER, POI COADIUVATI DA UNA TASK FORCE DI 300 PERSONE - IN ATTESA DI UNA PANDEMIA PIATTA E VACCINATA CHE PERMETTA DI LIQUIDARLO, IL PREMIER PER CASO VIENE "COMMISSARIATO" DAI PARTITI DI GOVERNO
UNICREDIT, SALTA MUSTIER? - A SORPRESA LA BANCA HA CONVOCATO UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER OGGI, PROPRIO SUL TEMA DELLA GOVERNANCE - LA PERMANENZA DI JEAN PIERRE MUSTIER E’ STRETTAMENTE INTRECCIATA CON LE STRATEGIE DELLA BANCA: DALL’AGGREGAZIONE CON MPS (AVVERSATA DAL MANAGER FRANCESE) ALLO SCORPORO DELLE ATTIVITÀ ESTERE DI UNICREDIT (OSTEGGIATA DAL CDA)
“PAGA ALTRIMENTI TI ROVINIAMO” – L’INCUBO DI UNA 47ENNE FINITA NELLA SPIRALE DEL REVENGE PORN PER UN VIDEO GIRATO CON DUE UOMINI E QUELLO CHE, ALL’EPOCA, ERA IL SUO FIDANZATO: DOPO LA FINE DELLA STORIA, LUI, INSIEME AI PROTAGONISTI DEL FILMINO HARD, HANNO INIZIATO A RICATTARLA, CHIEDENDOLE SOLDI E ARRIVANDO A INVIARE LE IMMAGINI AL PADRE E AI CONDOMINI DEL PALAZZO: “ECCO COSA FA LA NOSTRA VICINA” – LA DONNA È STATA COSTRETTA A CAMBIARE CASA, MA ORA …
NAPOLI E ROMA: UNITI NEL NOME DI DIEGO - BRUNO CONTI IN GINOCCHIO DAVANTI AL MURALES DI MARADONA: IL DIRIGENTE GIALLOROSSO AI QUARTIERI SPAGNOLI HA DEPOSTO I FIORI DAVANTI ALL’IMMAGINE DEL PIBE E SI È INGINOCCHIATO A PREGARE PER LUI- ANCHE L’EX PRESIDENTE DEL NAPOLI FERLAINO OMAGGIA DIEGO IN LACRIME - "NON HO AVUTO IL TEMPO PER DIRGLI CHE GLI HO VOLUTO VERAMENTE BENE…” – VIDEO
CAFONALINO - LA BANCA D’ITALIA RIAPRE LA SALA DEL “BAL TIC-TAC” DI BALLA E SGARBI CORRE A VEDERLA (E LO COSTRINGONO A METTERE LA MASCHERINA)! IL CRITICO D’ARTE NON ERA SOLO. PER L’OCCASIONE SI È PRESENTATO ANCHE DUCCIO TROMBADORI, E PURE IL DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE E LA SUA CONSUETA SOBRIETÀ HANNO FATTO UNA CAPATINA….
SOGGIORNI DA ALIENI (E DA ALIENATI) – SE QUANDO SI TORNERÀ ALLA NORMALITÀ NON AVRETE PIÙ NESSUNA VOGLIA DI TUFFARVI NEL CAOS, POTRETE SEMPRE OPTARE PER UNA VACANZA IN QUESTE CASE SPAZIALI CAPACI DI FARCI SENTIRE SU UN ALTRO PIANETA: LE STRUTTURE, IMMERSE NELLA NATURA, SEMBRANO DEI PICCOLI IGLÙ E DANNO LA POSSIBILITÀ DI DORMIRE SOTTO LE STELLE – E ALCUNE SONO PIÙ VICINE DI QUANTO SI POSSA IMMAGINARE…
PERCHÉ NESSUNO SI È ACCORTO IN TEMPO DELLE GRAVI CONDIZIONI CLINICHE E CARDIACHE DI DIEGO? MELANIA RIZZOLI: “L'EDEMA POLMONARE ACUTO NON È UNA COMPLICANZA CHE INSORGE ALL'IMPROVVISO IN UN PAZIENTE CARDIOPATICO, PERCHÉ È UNA PATOLOGIA CHE ABBISOGNA DI ALCUNE SETTIMANE DI DECORSO PER COMPLETARSI E MANIFESTARSI IN TUTTA LA SUA GRAVITÀ, PER POI ACCELERARE E…”