VIDEO-FLASH! "AO, MA CHE VE STATE A INCULA' DAVANTI AL RISTORANTE MIO?" - A ROMA, A DUE PASSI DALLA "GAY STREET" DELLA CAPITALE, UN UOMO BECCA QUATTRO BIRBANTELLI CON LE MUTANDE CALATE CHE SI "ESPLORAVANO" L'UN L'ALTRO NEL DEHORS DEL SUO RISTORANTE IN VIA CELIMONTANA - QUANDO SONO STATI PIZZICATI, I QUATTRO LUSSURIOSI HANNO RIMESSO IN GABBIA GLI AUGELLI E SE LA SONO DATA A GAMBE LEVATE - E C'È CHI SI CHIEDE: "COME FANNO A CORRERE COSÌ VELOCEMENTE DOPO..." 

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ROMA, SESSO TRA OMOSESSUALI IN STRADA

 

 

 

 

 

 

 

 

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